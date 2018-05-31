Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа признал банкротом Алексея Титова. Речь идет о бывшем бенефициаре самарского банка «Солидарность», сыне экс-губернатора региона Константина Титова. С иском о введении процедуры несостоятельности в отношении Титова-младшего обратился известный самарский бизнесмен Сергей Ракитин. Он потребовал вернуть ему через суд 52 миллиона рублей. Согласно картотеке ВАС, получить деньги с Титова Ракитин пытается не один. В марте этого года в самарский арбитраж с иском о банкротстве своего бывшего руководителя обратился и банк «Солидарность». Сумма претензий организации - около 340 миллионов рублей. Однако самарские судьи отказались рассматривать заявление, мотивировав тем, что Алексей Титов с 2017 года зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе и там уже возбуждено производство о его несостоятельности по иску Ракитина. Рассматривая материалы дела, судьи округа установили, что долг Титова перед банком подтвержден решениями районных судов Самары. С учетом того, что они так и не были исполнены и долг остался невыплаченным, арбитраж постановил запустить в отношении ответчика процедуру реструктуризации. Банк «Солидарность» включен в реестр требований кредиторов третьей очереди. Следующее заседание по делу о банкротстве сына экс-губернатора назначено на 13 сентября.
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