1
40
58
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 30 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           888888888    .d8888b.   888b     d888  888       888     888b    888 
           888         d88P  Y88b  8888b   d8888  888       888     8888b   888 
           888         888    888  88888b.d88888  888       888     88888b  888 
 888  888  8888888b.   888         888Y88888P888  88888b.   888888  888Y88b 888 
 888  888       "Y88b  888  88888  888 Y888P 888  888 "88b  888     888 Y88b888 
 Y88  88P         888  888    888  888  Y8P  888  888  888  888     888  Y88888 
  Y8bd8P   Y88b  d88P  Y88b  d88P  888   "   888  888  888  Y88b.   888   Y8888 
   Y88P     "Y8888P"    "Y8888P88  888       888  888  888   "Y888  888    Y888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Суд прекратил производство по делу о банкротстве экс-директора «Авиаагрегата» Геннадия Кулакова

Суд прекратил производство по делу о банкротстве экс-директора «Авиаагрегата» Геннадия Кулакова

Самарский областной Арбитражный суд прекратил производство по делу о несостоятельности экс-гендиректора «Авиаагрегата» Геннадия Кулакова. Такое сообщение появилось на портале федерального реестра сведений о банкротстве. Причины пока не уточняются. Напомним, банкротом Кулаков был признан в ноябре прошлого года. В отношении него 

30 мая 2018, 03:15
В блогах: «В Самаре на ЧМ появятся валютчики в лице добрых круглолицых ребят?»

В блогах: «В Самаре на ЧМ появятся валютчики в лице добрых круглолицых ребят?»

Самарец Илья Круговой в в "ФБ" задается вопросом, "а готова ли наша финансовая система к наплыву туристов в Самару, особенно иностранных"? "Вот приспичило мне поменять в субботу наличные евро на рубли - а фиг там... Специально прошел по местному 
30 мая 2018, 06:58
Врач-анестезиолог пойдет под суд за смерть 5-летнего мальчика в Самаре

Врач-анестезиолог пойдет под суд за смерть 5-летнего мальчика в Самаре

5-летний мальчик умер 23 июня 2017 года в одной из стоматологических клиник города.
29 мая 2018, 04:45
Суд арестовал имущество собственников «Эл Банка»

Суд арестовал имущество собственников «Эл Банка»

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск «Агентства по страхованию вкладов» об аресте имущества 12-и лиц, контролировавших обанкроченный тольяттинский «Эл Банк». Обеспечительные меры наложены на активы стоимостью свыше 5 миллиардов рублей. В апреле АСВ сообщало, что ухудшение финансового положения «Эл Банка» 

25 мая 2018, 05:02
Осужден бывший чиновник, собиравший «дань» с детских садов Самары

Осужден бывший чиновник, собиравший «дань» с детских садов Самары

Пять лет колонии получил теперь уже бывший сотрудник самарского департамента образования Александр Антонов, работавший консультантом в отделе дошкольного образования. По версии следствия, чиновник брал взятки и по мошенническим схемам устраивал на работу в садики своих знакомых. Они числились там только 

24 мая 2018, 04:52
ЦБ отправит тольяттинский «Автовазбанк» в Фонд плохих активов

ЦБ отправит тольяттинский «Автовазбанк» в Фонд плохих активов

Центробанк передаст тольяттинский «Автовазбанк», недавно выкупленный у Промсвязьбанка, в создаваемый Фонд плохих активов. По информации регулятора, на первом этапе компанию АВБ там составят банки «Траст» и «Рост», а также непрофильные активы, в основном связанные с бывшими собственниками ПСБ. Ожидается, что 

24 мая 2018, 02:18
Самарский «АктивКапитал Банк» признали банкротом

Самарский «АктивКапитал Банк» признали банкротом

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск Центробанка России о признании банкротом регионального «АктивКапитал банка», сообщает Агентство по страхованию вкладов. Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у АКБ 29 марта. По информации регулятора, организация провела ряд операций, направленных на вывод 

22 мая 2018, 08:00
Арбитражный суд Самарской области признал банкротом Светлану Лисицыну

Арбитражный суд Самарской области признал банкротом Светлану Лисицыну

Арбитражный суд Самарской области признал банкротом Светлану Лисицыну, получившую широкую известность во время работы в качестве управляющего тольяттинским Автозаводским отделением «Сбербанка России». Инициатором процедуры выступил некто Анатолий Острян. Сумма претензий в материалах дела не раскрывается. Напомним, Лисицына являлась одним из 

22 мая 2018, 01:42
Тольяттинец обанкротил управляющую компанию, выведя из нее более 2 миллионов рублей

Тольяттинец обанкротил управляющую компанию, выведя из нее более 2 миллионов рублей

В Тольятти расследуется уголовное дело, возбужденное на заместителя директора одной из местных управляющих компаний. Его подозревают в преднамеренном банкротстве предприятия.

По версии следствия, 61-летний мужчин вывел активы УК. Для этого он заключил ряд сделок на крайне невыгодных условиях. В результате этой 

17 мая 2018, 11:52
«Солидарность» банкротит Титова

«Солидарность» банкротит Титова

Самарский банк «Солидарность» обратился в областной Арбитражный суд с иском о банкротстве своего бывшего бенефициара Алексея Титова, сына экс-губернатора. Финансовое учреждение также намерено взыскать задолженность с бывшего депутата губдумы Сергея Ракитина и известных бизнесменов Александра Швидака и Вадима Егиазарова.

С 2000 

22 марта 2018, 10:57
Бывший депутат Самарской губернской думы судится с сыном экс-губернатора

Бывший депутат Самарской губернской думы судится с сыном экс-губернатора

1 ноября Самарский районный суд рассмотрит иск коммуниста Сергея Ракитина к Алексею Титову.
14 октября 2016, 03:35
Сергей Красильников покидает самарский банк «Солидарность»

Сергей Красильников покидает самарский банк «Солидарность»

Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА», Сергей Красильников покидает банк «Солидарность». Напомним, до ноября прошлого года он контролировал кредитное учреждение вместе с предпринимателем Алексеем Титовым.

Осенью в «Солидарности» начался кризис, и 2 декабря Центробанк принял решение о санации, которую проводят Агентство по 

30 мая 2014, 12:25
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх