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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Серийный педофил развращал девочек в Жигулевске

Серийный педофил развращал девочек в Жигулевске

Следователи Жигулевска направили в суд уголовное дело о преступлениях сексуального характера, совершенных в отношении детей. Обвиняемый – 37-летний мужчина. По версии следствия, в апреле 2016 года его жертвами стали пять девочек в возрасте от 11 до 15 лет. Согласно материалам 

11 января 2017, 01:49
В блогах: настенный водопад в самарской квартире

В блогах: настенный водопад в самарской квартире

Блогер Наталья Маслова рассказала, что "обильные снегопады доставили много хлопот не только жителям города, но и коммунальщикам". "В нашей квартире дома по улице Самарской эти атмосферные явления постоянно проявляются в виде настенных водопадов, причём уже много лет подряд. Сотрудники 
11 января 2017, 10:03
Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 59 женщин

Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 59 женщин

Приговоренному к пожизненному лишению свободы за убийство 22 женщин экс-милиционеру из Ангарска предъявили новое обвинение еще по 25 эпизодам. Об этом сегодня информирует ТАСС со ссылкой на следственное управление СКР по Иркутской области. Таким образом, 52-летний Михаил Попков обвиняется в 

10 января 2017, 03:19
Самарских предпринимателей отправили за решетку за хищение 63 миллионов рублей

Самарских предпринимателей отправили за решетку за хищение 63 миллионов рублей

Промышленный районный суд Самары вынес приговор по делу о махинациях с бюджетными деньгами. На скамье подсудимых - директор компании «Алгоритм» Роман Разливанов и директор фирмы «Оверхол Строй-маркет» Галина Варфоломеева.
По версии следствия, три года назад фирма Разливанова выиграла конкурс и 

10 января 2017, 02:18
В Самарской области организации ЖКХ неэффективно расходовали деньги

В Самарской области организации ЖКХ неэффективно расходовали деньги

К такому выводу пришли в Генеральной прокуратуре. В ведомстве проследили, насколько целесообразно используют финансовые ресурсы компании ЖКХ Приволжского федерального округа. В результате удалось пресечь 7,5 тысячи правонарушений при осваивании почти 10 миллиардов рублей. В лидерах антирейтинга Кировская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская 

10 января 2017, 01:40
В РФ изменились правила взимания коммунальных платежей

В РФ изменились правила взимания коммунальных платежей

В 2017 году в России вступает в силу новый порядок оказания услуг ЖКХ и содержания общего имущества в многоквартирном доме. Как рассказывают российские информагентства, это отражено в пояснительных документах к постановлению правительства, появившемуся на сайте кабинета министров.
В частности взносы 

10 января 2017, 09:47
В Самаре осудили организатора финансовой пирамиды, обманувшего пенсионеров

В Самаре осудили организатора финансовой пирамиды, обманувшего пенсионеров

Кировский районный суд Самары вынес приговор Дмитрию Кузьмину, которого обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, в феврале два года назад мужчина создал финансовую пирамиду - компанию «Элит-Инвест». До января прошлого года под видом инвестиционной деятельности привлекал деньги физических лиц, обещая 

30 декабря 2016, 04:59
В России могут запретить использовать газ в жилых домах

В России могут запретить использовать газ в жилых домах

В России могут запретить использовать газ в жилых домах. С таким предложением в Госдуму обратился Ростехнадзор. В ведомстве считают, что мера поможет исключить взрывы и пожары в квартирах, которые нередко приводят к человеческим жертвам и разрушению зданий. В качестве альтернативы 

30 декабря 2016, 02:46
Yota откажется от безлимитных тарифов на интернет-трафик

Yota откажется от безлимитных тарифов на интернет-трафик

Мобильный оператор Yota объявил о полном отказе от безлимитного интернета и введении новых тарифных пакетов  интернет-трафика с 25 января 2017 года. 80% абонентов используют в месяц не более 5 ГБ интернет-трафика, отметил генеральный директор компании Владимир Добрынин. В связи с этим 

22 декабря 2016, 04:56
В 2016 году в России 7% абонентов сменили сотового оператора

В 2016 году в России 7% абонентов сменили сотового оператора

В первом полугодии 2016-го порядка 7% абонентов поменяли оператора, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования Deloitte. В опросе принимали участие респонденты в возрасте от 18 до 60 лет.
Результаты признаны рекордными за последние 5 лет. Прежде лишь 4–5% абонентов 

20 декабря 2016, 01:10
В Самаре в 2017 году услуги ЖКХ подорожают

В Самаре в 2017 году услуги ЖКХ подорожают

Федеральное правительство утвердило повышение цен на коммунальные услуги. Тарифы вырастут с 1 июля 2017 года. Соответствующее постановление опубликовано в Интернете на портале правовой информации. Согласно документу, в Самарской области услуги ЖКХ подорожают в среднем на 4,3 процента.

Больше всего тарифы вырастут 

22 ноября 2016, 04:59
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