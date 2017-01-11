В блогах: настенный водопад в самарской квартире … Блогер Наталья Маслова рассказала , что "обильные снегопады доставили много хлопот не только жителям города, но и коммунальщикам". "В нашей квартире дома по улице Самарской эти атмосферные явления постоянно проявляются в виде настенных водопадов, причём уже много лет подряд. Сотрудники