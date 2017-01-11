Тарифы компании «Самарские коммунальные системы» на холодное водоснабжение и водоотведение признаны незаконными. Такое решение принял арбитражный суд Москвы по иску областного министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В качестве ответчиков выступали СКС и Федеральная антимонопольная служба.
Напомним, с 1 октября стоимость кубометра питьевой воды увеличилась на 1 рубль 54 копейки, а водоотведение подорожало на 2 рубля 7 копеек за куб. Поводом стало решение ФАС, вынесенное после обращения «Самарских коммунальных систем», которое оспаривало установленные для компании региональным минэнерго тарифы.
В ходе судебных разбирательств выяснилось, что у министерства энергетики, СКС и ФАС различная трактовка методики расчета стоимости услуг. Кроме того, при исполнении предписания ФАС, были превышены установленные правительством России предельные индексы роста тарифов для населения. Впрочем, у антимонопольного ведомства и коммунальщиков еще есть возможность оспорить решение в девятом апелляционном арбитражном суде.
|
Серийный педофил развращал девочек в Жигулевске
|
11 января 2017, 01:49
|
В блогах: настенный водопад в самарской квартире
Блогер Наталья Маслова рассказала, что "обильные снегопады доставили много хлопот не только жителям города, но и коммунальщикам". "В нашей квартире дома по улице Самарской эти атмосферные явления постоянно проявляются в виде настенных водопадов, причём уже много лет подряд. Сотрудники …
|
11 января 2017, 10:03
|
Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 59 женщин
|
10 января 2017, 03:19
|
Самарских предпринимателей отправили за решетку за хищение 63 миллионов рублей
|
10 января 2017, 02:18
|
В Самарской области организации ЖКХ неэффективно расходовали деньги
К такому выводу пришли в Генеральной прокуратуре. В ведомстве проследили, насколько целесообразно используют финансовые ресурсы компании ЖКХ Приволжского федерального округа. В результате удалось пресечь 7,5 тысячи правонарушений при осваивании почти 10 миллиардов рублей. В лидерах антирейтинга Кировская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская …
|
10 января 2017, 01:40
|
В РФ изменились правила взимания коммунальных платежей
В 2017 году в России вступает в силу новый порядок оказания услуг ЖКХ и содержания общего имущества в многоквартирном доме. Как рассказывают российские информагентства, это отражено в пояснительных документах к постановлению правительства, появившемуся на сайте кабинета министров.
|
10 января 2017, 09:47
|
В Самаре осудили организатора финансовой пирамиды, обманувшего пенсионеров
Кировский районный суд Самары вынес приговор Дмитрию Кузьмину, которого обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, в феврале два года назад мужчина создал финансовую пирамиду - компанию «Элит-Инвест». До января прошлого года под видом инвестиционной деятельности привлекал деньги физических лиц, обещая …
|
30 декабря 2016, 04:59
|
В России могут запретить использовать газ в жилых домах
|
30 декабря 2016, 02:46
|
Yota откажется от безлимитных тарифов на интернет-трафик
|
22 декабря 2016, 04:56
|
В 2016 году в России 7% абонентов сменили сотового оператора
|
20 декабря 2016, 01:10
|
В Самаре в 2017 году услуги ЖКХ подорожают
Федеральное правительство утвердило повышение цен на коммунальные услуги. Тарифы вырастут с 1 июля 2017 года. Соответствующее постановление опубликовано в Интернете на портале правовой информации. Согласно документу, в Самарской области услуги ЖКХ подорожают в среднем на 4,3 процента.
Больше всего тарифы вырастут …
|
22 ноября 2016, 04:59