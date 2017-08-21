Самарец украл 7 банок кофе в Краснодаре, чтобы купить билет на родину сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю. Мужчину обвиняют в том, что он вынес из торгового объекта 7 банок кофе. По словам подозреваемого, на воровство он пошел ради возвращения в родной город. … Жителя Самары подозревают в ограблении супермаркета в Краснодаре,. Мужчину обвиняют в том, что он вынес из торгового объекта 7 банок кофе. По словам подозреваемого, на воровство он пошел ради возвращения в родной город.