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На территории "Тольяттиазота» нашли оружие и экстремистскую литературу
В одном из офисных помещений "Тольяттиазота" сотрудники полиции нашли при обыске экстремистскую литературу, оружие и боеприпасы, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Автограда.
В частности, была обнаружена сумка, в которой оказались гранатомет РПГ-18 "Муха", приклад …
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15 декабря 2016, 11:03
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Самарец украл 7 банок кофе в Краснодаре, чтобы купить билет на родину
Жителя Самары подозревают в ограблении супермаркета в Краснодаре, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю. Мужчину обвиняют в том, что он вынес из торгового объекта 7 банок кофе. По словам подозреваемого, на воровство он пошел ради возвращения в родной город. …
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28 мая 2016, 03:08
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ТОАЗ увеличил прибыль
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4 апреля 2016, 03:11
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ОАО "Тольяттиазот" увеличило прибыль в 2 раза
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16 ноября 2015, 05:01
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На Кубани пассажирский поезд Сухум - Москва врезался в комбайн
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22 сентября 2015, 03:21
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ТоАЗ заплатит акционерам полмиллиарда рублей
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9 июля 2013, 01:23