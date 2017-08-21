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На территории

На территории "Тольяттиазота» нашли оружие и экстремистскую литературу

В одном из офисных помещений "Тольяттиазота" сотрудники полиции нашли при обыске экстремистскую литературу, оружие и боеприпасы, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Автограда.

В частности, была обнаружена сумка, в которой оказались гранатомет РПГ-18 "Муха", приклад 
15 декабря 2016, 11:03
Самарец украл 7 банок кофе в Краснодаре, чтобы купить билет на родину

Самарец украл 7 банок кофе в Краснодаре, чтобы купить билет на родину

Жителя Самары подозревают в ограблении супермаркета в Краснодаре, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю. Мужчину обвиняют в том, что он вынес из торгового объекта 7 банок кофе. По словам подозреваемого, на воровство он пошел ради возвращения в родной город. 
28 мая 2016, 03:08
ТОАЗ увеличил прибыль

ТОАЗ увеличил прибыль

В 2015 году ОАО "Тольяттиазот" увеличило прибыль  до 21 миллиарда 600 миллионов рублей, что почти на 7 миллиардов больше, чем годом ранее. Об этом говорится в опубликованной бухгалтерской отчетности предприятия. При этом выручка увеличилась с 48 до 63 миллиардов.
В 
4 апреля 2016, 03:11
ОАО

ОАО "Тольяттиазот" увеличило прибыль в 2 раза

За 9 месяцев 2015 года ОАО "Тольяттиазот" увеличило прибыль более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в ежеквартальном отчете компании. Выручка составила 46,1 млрд руб. по сравнению с 31,9 млрд руб. годом 
16 ноября 2015, 05:01
На Кубани пассажирский поезд Сухум - Москва врезался в комбайн

На Кубани пассажирский поезд Сухум - Москва врезался в комбайн

Крупная авария на железной дороге произошла сегодня, 22 сентября, на Кубани. Поезд Сухум - Москва врезался в комбайн. Это произошло на территории Тимашевского района Краснодарского края.

Авария случилась в шестом часу утра неподалеку от станицы Медведовская. По данным регионального 
22 сентября 2015, 03:21
ТоАЗ заплатит акционерам полмиллиарда рублей

ТоАЗ заплатит акционерам полмиллиарда рублей

«Тольяттиазот» выплатит акционерам 500 млн руб. Решение о выплате рекордных дивидендов по итогам работы за первый квартал 2013 года принято на внеочередном собрании акционеров ОАО «Тольяттиазот». На одну обыкновенную акцию приходится примерно 1 миллион 160 тысяч рублей, говорится в материалах 

9 июля 2013, 01:23
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