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По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп
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13 декабря 2018, 12:52
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На трассе под Самарой маршрутка с детьми «улетела» в кювет после ДТП
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13 декабря 2018, 12:12
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В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу
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13 декабря 2018, 11:44
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В Самаре раскрыли загадочное убийство 19-летней давности
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13 декабря 2018, 11:25
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В Самаре будут судить вандала, который разрисовал объект культурного наследия
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11 декабря 2018, 10:24
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Самарский суд оставил депутата Халиуллова в СИЗО до 20 января
Самарский областной суд рассмотрел жалобу депутата Промышленного района Минахмета Халиуллова. Он пытался обжаловать арест, но служители Фемиды оставили решение без изменений. Он пробудет в СИЗО до 20 января. Напомним, мужчину подозревают в коммерческом подкупе. Его задержали 20 ноября. Дело Минахмета …
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11 декабря 2018, 10:05
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«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда
Самарскому заводу «Авиакор» удалось частично обжаловать решение суда, обязывающее завод выплатить Минобороны 2 млрд 200 млн рублей. Апелляционная инстанция арбитражного суда Москвы снизила сумму иска до 1 миллиарда 300 миллионов. Дело касается поставки 99-ти самолетов, из которых военное ведомство получило …
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7 декабря 2018, 11:06
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В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда
В среду, 28 ноября, эвакуировали сотрудников и посетителей Отрадненского городского суда. Здание на улице Советской оцепили полицейские. По предварительным данным, в одном из залов суда обнаружили подозрительную коробку. Когда саперы приехали на место событий и обследовали злополучную коробку, то ничего …
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28 ноября 2018, 05:15
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В блогах: «Все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре»
Самарец Армен Арутюнов показал в «Фейсбуке» «все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре». Автор опубликовал скрин рекламного объявления о работе объекта. «Бомбоубежище резервной Ставки Верховного Главнокомандования. Самарский туризм ставит на бункер Сталина. Время действует безотказно. Часы работы. Понедельник …
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7 апреля 2018, 08:50
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«ТТУ» не удалось избавиться от бомбоубежища в Тольятти
Муниципальное предприятие «Тольяттинское троллейбусное управление» пыталось переписать объект гражданской обороны на баланс мэрии Тольятти и перестать содержать его за свой счет. Однако арбитражный суд отказал транспортникам. Речь идет о коллективном защитном сооружении, расположенном по Южному шоссе, дом 28. До 2015 …
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14 марта 2018, 09:02
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В Самарском бомбоубежище находится квест-клуб
Прокуратурой Советского района Самары совместно с областным управлением МЧС выявлены нарушения требований закона по содержанию сооружений гражданской обороны, переданных в хозведение филиала ФГУП «Экран». По мнению ревизоров, в случае ЧП к использованию и приему укрываемых готовы не все объекты. В …
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24 мая 2017, 08:42
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В Самаре «Ростелеком» и Росимущество продолжают суд из-за бомбоубежища
Компания «Ростелеком» продолжает судебный спор за неприкосновенность собственного офиса, расположенного в Самаре по адресу: улица Красноармейская, 17.
Дело в том, что под этим зданием со времен СССР находится защитное сооружение - бомбоубежище. По закону эта территория входит в …
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26 августа 2015, 04:33