1
40
50
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12.12.2018 
Все видео

Материалы по теме:

По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп

По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп

За прошлую неделю, с 3 по 9 декабря, в Самарской обрасти ОРВИ и гриппом заразились более 9,7 тысяч человек. Причем, 4,7 тысяч пациентов насчитали только в губернской столице. Показатели выросли по сравнению с результатами предыдущей недели, но специалисты считают - 
13 декабря 2018, 12:52
На трассе под Самарой маршрутка с детьми «улетела» в кювет после ДТП

На трассе под Самарой маршрутка с детьми «улетела» в кювет после ДТП

В четверг, 13 декабря, на трассе М-5 около села Большая Каменка в Красноярском районе произошла дорожная авария. При сложных метеоусловиях (там до сих пор идет ледяной дождь) столкнулись легковушка «Киа» и маршрутный микроавтобус, в котором находились дети. После удара автобус 
13 декабря 2018, 12:12
В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу

В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу

Во вторник, 12 декабря, поздно вечером произошла авария в Кировском районе Самары. 34-летний водитель уехал на иномарке Dongfeng по улице Георгия Димитрова в направлении улицы Стара-Загора. Напротив дома № 42 по Димитрова шофер легковушки не сумел справиться с управлением и 
13 декабря 2018, 11:44
В Самаре раскрыли загадочное убийство 19-летней давности

В Самаре раскрыли загадочное убийство 19-летней давности

В областной столице раскрыли преступление, которое произошло 19 лет назад. Еще 13 января 1999 года в подъезде дома на улице Победы обнаружили тело 42-летней женщины с ножевыми ранениями. Полицейские выяснили, что перед смертью она выпивала с неким мужчиной, но выйти 
13 декабря 2018, 11:25
В Самаре будут судить вандала, который разрисовал объект культурного наследия

В Самаре будут судить вандала, который разрисовал объект культурного наследия

В Самаре будут судить 25-летнего местного жителя. Парня обвиняют в осквернении здания и вандализме. По версии следствия, в мае этого года молодой человек осквернил «Дом Егорова», расположенный на улице Куйбышева, 76.Он нанес надписи на входную дверь здания, а затем скрылся. 
11 декабря 2018, 10:24
Самарский суд оставил депутата Халиуллова в СИЗО до 20 января

Самарский суд оставил депутата Халиуллова в СИЗО до 20 января

Самарский областной суд рассмотрел жалобу депутата Промышленного района Минахмета Халиуллова. Он пытался обжаловать арест, но служители Фемиды оставили решение без изменений. Он пробудет в СИЗО до 20 января. Напомним, мужчину подозревают в коммерческом подкупе. Его задержали 20 ноября. Дело Минахмета 
11 декабря 2018, 10:05
«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда

«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда

Самарскому заводу «Авиакор» удалось частично обжаловать решение суда, обязывающее завод выплатить Минобороны 2 млрд 200 млн рублей. Апелляционная инстанция арбитражного суда Москвы снизила сумму иска до 1 миллиарда 300 миллионов. Дело касается поставки 99-ти самолетов, из которых военное ведомство получило 
7 декабря 2018, 11:06
В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В среду, 28 ноября, эвакуировали сотрудников и посетителей Отрадненского городского суда. Здание на улице Советской оцепили полицейские. По предварительным данным, в одном из залов суда обнаружили подозрительную коробку. Когда саперы приехали на место событий и обследовали злополучную коробку, то ничего 
28 ноября 2018, 05:15
В блогах: «Все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре»

В блогах: «Все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре»

Самарец Армен Арутюнов показал в «Фейсбуке» «все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре». Автор опубликовал скрин рекламного объявления о работе объекта. «Бомбоубежище резервной Ставки Верховного Главнокомандования. Самарский туризм ставит на бункер Сталина. Время действует безотказно. Часы работы. Понедельник 

7 апреля 2018, 08:50
«ТТУ» не удалось избавиться от бомбоубежища в Тольятти

«ТТУ» не удалось избавиться от бомбоубежища в Тольятти

Муниципальное предприятие «Тольяттинское троллейбусное управление» пыталось переписать объект гражданской обороны на баланс мэрии Тольятти и перестать содержать его за свой счет. Однако арбитражный суд отказал транспортникам. Речь идет о коллективном защитном сооружении, расположенном по Южному шоссе, дом 28. До 2015 

14 марта 2018, 09:02
В Самарском бомбоубежище находится квест-клуб

В Самарском бомбоубежище находится квест-клуб

Прокуратурой Советского района Самары совместно с областным управлением МЧС выявлены нарушения требований закона по содержанию сооружений гражданской обороны, переданных в хозведение филиала ФГУП «Экран». По мнению ревизоров, в случае ЧП к использованию и приему укрываемых готовы не все объекты. В 

24 мая 2017, 08:42
В Самаре «Ростелеком» и Росимущество продолжают суд из-за бомбоубежища

В Самаре «Ростелеком» и Росимущество продолжают суд из-за бомбоубежища

Компания «Ростелеком» продолжает судебный спор за неприкосновенность собственного офиса, расположенного в Самаре по адресу: улица Красноармейская, 17.

Дело в том, что под этим зданием со времен СССР находится защитное сооружение - бомбоубежище. По закону эта территория входит в 
26 августа 2015, 04:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх