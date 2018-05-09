В Самаре в Музее Модерна 11 мая расскажут о дальнейшей судьбе дореволюционного особняка купца Константина Головкина, расположенного на берегу Волги. Старинная усадьба, известная как «дача со слонами», находится в районе спуска по улице Советской Армии. Долгое время доступ к зданию был закрыт. С прошлого года там начали проводить экскурсии. Теперь этот архитектурный памятник должен стать музеем. Концепцую, которую предполагается начать реализовывать со следующего года, представит на обсуждение инициативная группа.
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Самарское метро потеряло полтора миллиона пассажиров
В Самаре пассажиропоток городского метро в 2017 году упал на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом, сообщает официальный сайт муниципального предприятия. В прошлом году услугами подземного транспорта воспользовались 14 миллионов 100 тысяч человек. А 2016-м пассажиропоток составлял 15 миллионов …
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8 мая 2018, 08:00
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Дорожную разметку за 46 млн рублей нанесут в Самаре
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8 мая 2018, 02:09
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На сайте trkterra.ru пройдет прямая онлайн-трансляция Парада Победы 9 мая 2018 года в Самаре
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8 мая 2018, 01:16
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В небе над Самарой сняли самолет времен ВОВ
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8 мая 2018, 12:49
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В Самаре на «Даче со слонами» предложили открыть музей
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18 января 2018, 10:52
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Фабрика-кухня откроется не раньше 2018 года
Рабочие не вернутся на площадку реконструкции самарской Фабрики-кухни до полной оплаты уже проведенных работ, сообщили корреспондентам ТРК «ТЕРРА» источники в подрядной организации. Срок сдачи объекта в эксплуатацию сдвинут на следующий год - официально дату установят по итогам совещаний, которые сейчас …
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10 июля 2017, 05:34
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Самарским слонам ищут нового хозяина
Знаменитая самарская «Дача со слонами» уже в этом году может быть передана в аренду коммерческой структуре сроком на 49 лет, заявили в областном управлении госохраны объектов культурного наследия. По словам главы ведомства Владимира Филлипенко, уникальный особняк купца Константина Головкина сейчас …
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7 июля 2017, 08:03
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В блогах: в Самаре ломают особняк Сурошникова, есть фото
Самарчанка Людмила Кузьмина просигнализировала в "Фейсбуке", что сегодня в Самаре неизвестные рабочие на кране отбивали плитку с особняка Сурошникова. "Мне стало плохо. Неужели злоумышленников никто не может остановить? Это же памятник архитектуры, он под охраной государства. Они сбивали бесценные майоликовые …
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2 июня 2017, 05:03
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В Самаре состоится выставка артефактов Первой мировой войны
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29 июля 2014, 12:02
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В Самаре вышла книга об известном бизнесмене и меценате XIX-XX веков Константине Головкине
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21 февраля 2014, 11:26