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«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
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Материалы по теме:

Самарское метро потеряло полтора миллиона пассажиров

Самарское метро потеряло полтора миллиона пассажиров

В Самаре пассажиропоток городского метро в 2017 году упал на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом, сообщает официальный сайт муниципального предприятия. В прошлом году услугами подземного транспорта воспользовались 14 миллионов 100 тысяч человек. А 2016-м пассажиропоток составлял 15 миллионов 

8 мая 2018, 08:00
Дорожную разметку за 46 млн рублей нанесут в Самаре

Дорожную разметку за 46 млн рублей нанесут в Самаре

В Самаре на дорожную разметку потратят 46 миллионов рублей. В первую очередь разметка появится на дорогах так называемого гостевого маршрута ЧМ-2018 в центре города. В порядок приведут улицы в районе площади Куйбышева, где 9 мая состоится Парад Победы: Молодогвардейскую, Красноармейскую, 

8 мая 2018, 02:09
На сайте trkterra.ru пройдет прямая онлайн-трансляция Парада Победы 9 мая 2018 года в Самаре

На сайте trkterra.ru пройдет прямая онлайн-трансляция Парада Победы 9 мая 2018 года в Самаре

9 мая 2018 года на площади Куйбышева состоится военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Перед зрителями пройдут 27 парадных расчетов общей численностью более 1800 человек, а также 67 единиц военной и военно-исторической техники, военно-патриотические клубы и 

8 мая 2018, 01:16
В небе над Самарой сняли самолет времен ВОВ

В небе над Самарой сняли самолет времен ВОВ

В Самаре во вторник, 8 мая, в небе заметили самолет времен ВОВ. Он пролетел над площадью Славы. Видео появилось в сети. В пресс-службе главы региона объяснили, что это репетиция к Параду Победы. Как уже сообщала «ТЕРРА», 9 на площади Куйбышева 

8 мая 2018, 12:49
В Самаре на «Даче со слонами» предложили открыть музей

В Самаре на «Даче со слонами» предложили открыть музей

В Самаре общественники разработали концепцию музея, который они предлагают открыть на даче купца Головкина – это известный памятник архитектуры, который самарцы называют «Дача со слонами». Об этом в среду, 17 января, на заседании правительства Самарской области сообщил глава региона Дмитрий 
18 января 2018, 10:52
Фабрика-кухня откроется не раньше 2018 года

Фабрика-кухня откроется не раньше 2018 года

Рабочие не вернутся на площадку реконструкции самарской Фабрики-кухни до полной оплаты уже проведенных работ, сообщили корреспондентам ТРК «ТЕРРА» источники в подрядной организации. Срок сдачи объекта в эксплуатацию сдвинут на следующий год - официально дату установят по итогам совещаний, которые сейчас 

10 июля 2017, 05:34
Самарским слонам ищут нового хозяина

Самарским слонам ищут нового хозяина

Знаменитая самарская «Дача со слонами» уже в этом году может быть передана в аренду коммерческой структуре сроком на 49 лет, заявили в областном управлении госохраны объектов культурного наследия. По словам главы ведомства Владимира Филлипенко, уникальный особняк купца Константина Головкина сейчас 
7 июля 2017, 08:03
В блогах: в Самаре ломают особняк Сурошникова, есть фото

В блогах: в Самаре ломают особняк Сурошникова, есть фото

Самарчанка Людмила Кузьмина просигнализировала в "Фейсбуке", что сегодня в Самаре неизвестные рабочие на кране отбивали плитку с особняка Сурошникова. "Мне стало плохо. Неужели злоумышленников никто не может остановить? Это же памятник архитектуры, он под охраной государства. Они сбивали бесценные майоликовые 
2 июня 2017, 05:03
В Самаре состоится выставка артефактов Первой мировой войны

В Самаре состоится выставка артефактов Первой мировой войны

Экспозиция, подготовленная к 100-летию со дня начала Первой мировой войны, откроется в самарском музее им. Алабина в пятницу, 1 августа. Проект получил название «Великая война Российской империи».

На выставке будут представлены артефакты, собранные в начале XX века самарским купцом, меценатом и 

29 июля 2014, 12:02
В Самаре вышла книга об известном бизнесмене и меценате XIX-XX веков Константине Головкине

В Самаре вышла книга об известном бизнесмене и меценате XIX-XX веков Константине Головкине

Самарский писатель Дмитрий Агалаков презентовал книгу «Константин Головкин». Она посвящена жизни купца и благотворителя, который жил в Самаре в конце XIX - начале XX вв. Головкин был не только бизнесменом, но и занимался живописью, писал книги, лично участвовал в археологических 

21 февраля 2014, 11:26
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