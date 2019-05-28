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Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который случился накануне в Сызрани. Напомним, что очевидцы записали видео, на котором запечатлели выяснение отношений между мужчиной и женщиной. Пара увлеченно ругалась около торгового центра «Орион», агрессивная жительница Сызрани, видимо, ранила собеседника ножом в голову. …
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28 мая 2019, 01:47
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В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков
В Самаре неизвестные похитили более 70 элементов оградительных щитов, которые коммунальщики используют, чтобы обозначить место коммунальной аварии или проведения ремонтных работ.
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28 мая 2019, 01:09
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Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»
В понедельник, 27 мая, футболисты самарских «Крыльев Советов» и их наставники собрались на клубной базе и начали подготовку к первому стыковому матчу с «Нижним Новгородом». Игроки, принимавшие участие в прошлом матче, провели восстановительную тренировку, а спортсмены, которые находились на скамейке …
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28 мая 2019, 12:48
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Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан
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28 мая 2019, 12:03
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Видео: в тоннеле на Московском шоссе 4 машины столкнулись «паровозиком»
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20 мая 2019, 03:00
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В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе
Стало известно, что 18 и 22 мая в Самаре из-за футбольных матчей перекроют дублер Московского шоссе на отрезке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Об этом говорится в соответствующем приказе регионального Минтранса. В субботу, на «Самара Арене» пройдет матч …
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17 мая 2019, 04:15
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«Героические растения»: Выжившие на Московском шоссе туи пересадят подальше от дороги
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9 мая 2019, 12:08
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Пьяный водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП в Самаре
В ночь на 6 мая в Самаре произошло крупное ДТП. На Московском шоссе в районе жилого комплекса «Новая Самара» столкнулись пять машин. По данным progorodsamara.ru, инцидент спровоцировал пьяный водитель «Пежо-408». Он превысил скорость и столкнулся с «ГАЗелью». От удара …
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6 мая 2019, 12:28
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Вместо туй на Московском шоссе высадят подходящие местному климату деревья
На газонах вдоль Московского шоссе, на которых в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года посадили 3800 туй и кустарников можжевельника, а также 3 тысячи саженцев черемухи, березы, боярышника высадят другие деревья. Напомним, что уже в мае прошлого года …
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8 апреля 2019, 02:37
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«Безответственность и халатность!» В Самаре снова погибают туи
В Самаре снова погибают туи. На этот раз осыпающиеся деревья самарцы обнаружили на набережной реки Волга. «Жалко туи в сугробах на набережной, осыпаются, не защищены», - написал в Твиттере один из жителей Самары. На ситуацию уже отреагировали мобильная приемная …
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17 марта 2019, 03:52
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«Полное разгильдяйство»: Самарский Минтранс начинает судиться за засохшие туи
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28 октября 2018, 03:45
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В Самаре продают некачественные саженцы, семена и рассаду
Сотрудники регионального Россельзхознадзора начали проверять торговые точки, где продаются саженцы, семена и рассада. Выяснилось, что на львиную долю этого товара нет необходимых документов, в том числе сертификатов соответствия, подтверждающих посевные и сортовые качества. По каждому из таких фактов составлен административный …
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10 мая 2016, 03:57
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