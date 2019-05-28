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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна

Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который случился накануне в Сызрани. Напомним, что очевидцы записали видео, на котором запечатлели выяснение отношений между мужчиной и женщиной. Пара увлеченно ругалась около торгового центра «Орион», агрессивная жительница Сызрани, видимо, ранила собеседника ножом в голову. 
28 мая 2019, 01:47
В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков

В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков

В Самаре неизвестные похитили более 70 элементов оградительных щитов, которые коммунальщики используют, чтобы обозначить место коммунальной аварии или проведения ремонтных работ. 

- Вместе со щитами пропали стойки ограждений, дорожные знаки и сигнальные фонари. Ущерб составил порядка 300 тысяч рублей, - 
28 мая 2019, 01:09
Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»

Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»

В понедельник, 27 мая, футболисты самарских «Крыльев Советов» и их наставники собрались на клубной базе и начали подготовку к первому стыковому матчу с «Нижним Новгородом». Игроки, принимавшие участие в прошлом матче, провели восстановительную тренировку, а спортсмены, которые находились на скамейке 
28 мая 2019, 12:48
Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан

Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан

Во вторник, 28 мая, в Самаре произошла очередная коммунальная авария: на улице Мирной в Кировском районе областной столицы забил 20-метровый фонтан воды. Судя по всему, гейзер появился прямо на проезжей части, на парковке у одного из административных зданий, по соседству 
28 мая 2019, 12:03
Видео: в тоннеле на Московском шоссе 4 машины столкнулись «паровозиком»

Видео: в тоннеле на Московском шоссе 4 машины столкнулись «паровозиком»

В понедельник, 20 мая, в Самаре произошла массовая авария в тоннеле на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Там «паровозиком» на крайней левой полосе по направлению из города столкнулись четыре машины. Как рассказали в соцсети очевидцы, в ДТП участвовали три легковушки 
20 мая 2019, 03:00
В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе

В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе

Стало известно, что 18 и 22 мая в Самаре из-за футбольных матчей перекроют дублер Московского шоссе на отрезке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Об этом говорится в соответствующем приказе регионального Минтранса. В субботу, на «Самара Арене» пройдет матч 
17 мая 2019, 04:15
«Героические растения»: Выжившие на Московском шоссе туи пересадят подальше от дороги

«Героические растения»: Выжившие на Московском шоссе туи пересадят подальше от дороги

Жители Самары опять обеспокоились многострадальными туями, которые высадили вдоль Московского шоссе в преддверии чемпионата мира по футболу. Многие деревья уже погибли, но есть еще те, кто героически, вопреки всему борется за жизнь.
 
«Не все туи на Московском шоссе погибли. 
9 мая 2019, 12:08
Пьяный водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП в Самаре

Пьяный водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП в Самаре

В ночь на 6 мая в Самаре произошло крупное ДТП. На Московском шоссе в районе жилого комплекса «Новая Самара» столкнулись пять машин. По данным progorodsamara.ru, инцидент спровоцировал пьяный водитель «Пежо-408». Он превысил скорость и столкнулся с «ГАЗелью». От удара 
6 мая 2019, 12:28
Вместо туй на Московском шоссе высадят подходящие местному климату деревья

Вместо туй на Московском шоссе высадят подходящие местному климату деревья

На газонах вдоль Московского шоссе, на которых в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года посадили 3800 туй и кустарников можжевельника, а также 3 тысячи саженцев черемухи, березы, боярышника высадят другие деревья. Напомним, что уже в мае прошлого года 
8 апреля 2019, 02:37
«Безответственность и халатность!» В Самаре снова погибают туи

«Безответственность и халатность!» В Самаре снова погибают туи

В Самаре снова погибают туи. На этот раз осыпающиеся деревья самарцы обнаружили на набережной реки Волга. «Жалко туи в сугробах на набережной, осыпаются, не защищены», - написал в Твиттере один из жителей Самары. На ситуацию уже отреагировали мобильная приемная 
17 марта 2019, 03:52
«Полное разгильдяйство»: Самарский Минтранс начинает судиться за засохшие туи

«Полное разгильдяйство»: Самарский Минтранс начинает судиться за засохшие туи

Минтранс Самарской области собирается обратиться в суд с иском к подрядчику, который занимался реконструкцией Московского шоссе. Вдоль него, в рамках подготовки города к ЧМ-2018, было высажено почти 3800 туй и можжевельников. Однако весной 2018-го из-за активного солнца и отсутствия полива 
28 октября 2018, 03:45
В Самаре продают некачественные саженцы, семена и рассаду

В Самаре продают некачественные саженцы, семена и рассаду

Сотрудники регионального Россельзхознадзора начали проверять торговые точки, где продаются саженцы, семена и рассада. Выяснилось, что на львиную долю этого товара нет необходимых документов, в том числе сертификатов соответствия, подтверждающих посевные и сортовые качества. По каждому из таких фактов составлен административный 

10 мая 2016, 03:57
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