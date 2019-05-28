«Героические растения»: Выжившие на Московском шоссе туи пересадят подальше от дороги Жители Самары опять обеспокоились многострадальными туями, которые высадили вдоль Московского шоссе в преддверии чемпионата мира по футболу. Многие деревья уже погибли, но есть еще те, кто героически, вопреки всему борется за жизнь.



«Не все туи на Московском шоссе погибли. …