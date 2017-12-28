Самарские школьники будут учиться в одну смену Вопрос о переводе самарских школ на работу в одну смену рассмотрели в Думе городского округа Самара на заседании комитета по образованию. Всего в городе в настоящее время 160 школ. Примерно в половине учреждений дети учатся в две смены. Причем статистика …