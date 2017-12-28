Ленинский районный суд поставил точку в споре городской думы и областной прокуратуры по поводу формулировки при увольнении с поста сити-менеджера Самары Олега Фурсова. Служители Фемиды поддержали депутатов, прописавших в своем постановлении фразу «отставка, по собственному желанию», в то время, как представители надзорного ведомства требовали отстранить Фурсова от работы в связи с нарушениями чиновником положений законодательства о противодействии коррупции. Как уже рассказывала Терра, речь шла о его участии в клубе почетных выпускников КУАИ-СГАУ. Бывший глава Самары давно подал заявление об исключении из состава участников, однако оно не было своевременно рассмотрено руководством организации. Прокуратура попыталась добиться исполнения своего требования гордумой через суд, но пока эта попытка не увенчалась успехом. Подробности - в вечерних выпусках новостей на телеканале "ТЕРРА - РЕН ТВ".
|
Рецидивист в Москве сбежал из суда перед оглашением приговора
|
27 декабря 2017, 03:12
|
Домашний арест Любови Картамышевой продлили до апреля
|
27 декабря 2017, 12:19
|
Долги экс-сенатора Андрея Ищука в Самаре решили реструктурировать
Арбитражный суд Самарской области запустил процедуру реструктуризации долгов в отношении известного в прошлом регионального бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука. Признать его банкротом пытается МСП Банк, потребовавший обязать Ищука вернуть 61,5 млн рублей. Долг образовался по договору поручительства, несколько лет назад …
|
27 декабря 2017, 07:07
|
Пьяный житель Самары выстрелил с балкона в голову полицейскому
|
27 декабря 2017, 10:52
|
На экс-главу самарского УФПС Артура Игрушкина могут завести уголовное дело
|
25 декабря 2017, 04:41
|
Нового главу Самары назовут 26 декабря
|
22 декабря 2017, 04:32
|
В Самаре работники СПЗ получили зарплату после вмешательства прокуратуры
Работникам Самарского подшипникового завода выдали заработную плату после вмешательства прокуратуры. Надзорное ведомство установило, что 800 сотрудников СПЗ за октябрь не получили суммарно более 25 миллионов рублей. В отношении юрлица и его гендиректора возбуждены административные дела по статье «Нарушение трудового законодательства», …
|
19 декабря 2017, 05:01
|
За снег на дорогах Самары прокуратура требует наказать МП «Благоустройство»
Прокуратура Промышленного района Самары требует наказать сотрудников МП «Благоустройство» за неубранный с дорог снег. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Материалы направлены в городской отдел Госавтоинспекции для решения вопроса о возбуждении административных дел в отношении должностных лиц муниципального предприятия.
«Копии …
|
19 декабря 2017, 12:29
|
Прокуратура: в Самаре составлено 177 протоколов из-за неубранного снега
|
19 декабря 2017, 11:56
|
В Самаре прокуратура обжалует бездействие гордумы
Прокуратура Самары намерена обжаловать бездействие местной гордумы в части несвоевременного рассмотрения представления надзорного органа об отстранении Олега Фурсова от исполнения обязанностей сити-менеджера. По неофициальной информации, из-за заинтересованности теперь уже бывшего главы города в работе коммерческих структур, которые осваивали муниципальный бюджет.
Как …
|
17 ноября 2017, 12:11
|
Еще один человек из команды Олега Фурсова покинул мэрию Самары
|
3 ноября 2017, 06:04
|
Команда Олега Фурсова уходит из мэрии: свои посты покидают 4 человека
Как стало известно ТРК «ТЕРРА», самарскую мэрию покинет руководитель еще одного департамента из команды бывшего главы Самары Олега Фурсова. По данным «ТЕРРЫ», свой пост освободит начальник департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов.
Ранее также сообщалось об уходе первого замглавы Самары …
|
2 ноября 2017, 11:04
|
Из самарской мэрии уходит команда Олега Фурсова
Из самарской мэрии уходит команда Олега Фурсова, который с 1 ноября вернулся на работу в областное министерство труда.
Первый замглавы Самары Владимир Сластенин, руководитель правового департамента Станислав Тимреч и глава департамента …
|
1 ноября 2017, 05:11
|
Районы Самары смогут зарабатывать на рекламе до 32 миллионов в год
Внутригородские районы получают новый источник финансирования. Такое решение принято на 30-м заседании самарской городской Думы. С 1 января 2018 года в казну внутригородских районов будет зачисляться госпошлина за выдачу разрешений на установку рекламы, размещаемой на фасадах, крышах и иных элементах …
|
18 сентября 2017, 11:49
|
В Самаре выделят 2 млн рублей на «Социальное такси»
|
22 марта 2017, 05:09
|
Самарские школьники будут учиться в одну смену
|
20 марта 2017, 04:13