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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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60 тысяч рублей заплатил за опасную езду житель Тольятти

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Мать-алиментщица из Жигулевска отправится на 4 месяца в колонию

Мать-алиментщица из Жигулевска отправится на 4 месяца в колонию

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Почти 5 тысячам должников в Самарской области запретили садиться за руль

В минувшем году около 4 800 жителей региона лишились возможности садиться за руль своих автомобилей из-за ограничений, наложенных судебными приставами. Большая часть этих людей, около 3,5 тысяч, являются неплательщиками алиментов. 770 должников не собирались погашать штрафы суда за нарушения правил 

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Как списать долги в рамках налоговой амнистии?

Как списать долги в рамках налоговой амнистии?

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23 января 2018, 08:05
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