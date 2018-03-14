Судебным приставам пришлось буквально «на живца» отлавливать мать-алиментщицу из Большечерниговского района. Женщина задолжала 770 тысяч рублей, которые она должна была выплатить на содержание собственных детей. Сельчанку несколько раз привлекали к административной ответственности за уклонение от исполнения своих обязательств, однако это не помогло. Тогда ее привлекли к уголовной ответственности, и отправили в колонию. Но и после отбытия срока алиментщица не одумалась. Более того, она начала скрываться от приставов.
Сотрудники судебной службы приступили к поискам должницы. Они выяснили, что женщина неофициально работает в одном из местных хозяйств. Приставы наведались к предпринимателю. Он рассказал, что алиментщица действительно трудится у него, и получает за это деньги. При этом мужчина обмолвился, что его работница хотела купить козу с козленком.
Приставы представились продавцами животного, и назначили женщине встречу. В назначенное время должница прибыла по оговоренному адресу, где ее встретили и доставили в отдел судебные приставы Большечерниговского района. На нее был составлен административный протокол. Суд приговорил женщину к 100 часам обязательных работ, сообщает УФССП по Самарской области.
|
68 штрафов за нарушения ПДД оплатил житель Тольятти
|
14 марта 2018, 10:13
|
К 60 часам обязательных работ приговорили алиментщицу из Самарской области
60 часов обязательных работ назначили нерадивой матери из Пестравского района области. 33-летнюю женщину обязали платить алименты на содержание собственного сына, однако никаких денег она не переводила. Также должница совершенно не участвовала в жизни ребенка, не дарила подарков, не покупала вещей …
|
12 марта 2018, 04:28
|
Женщина пыталась пронести нож в суд в Самарской области
Жительница Самарской области оштрафована за попытку проноса запрещенных вещей. Женщина пришла в Безенчукский районный суд. Пристав, отвечающий за безопасность на входе, попросил ее выложить все предметы, которые по закону нельзя проносить с собой в здание. К таковым относятся огнестрельное оружие, …
|
6 марта 2018, 11:19
|
60 тысяч рублей заплатил за опасную езду житель Тольятти
|
5 марта 2018, 11:25
|
За долги бизнес-леди из Самары приставы арестовали её халаты и куртки
В Самаре судебные приставы арестовали у должницы халаты и куртки. Этот случай произошел в Промышленном районе. Бизнес-леди, которая занимается торговлей, задолжала своему знакомому 58 тысяч рублей. Мужчина пожаловался в суд, который обязал предпринимательницу вернуть долг. Приставы вручили должнице постановление о …
|
2 марта 2018, 12:20
|
Долги за воду спишут с банковских счетов неплательщиков из Самары
В Самаре средства на погашение подтвержденного судом долга за воду будут автоматически списываться со счетов злостных неплательщиков. Об этом заявили в компании «Самарские коммунальные системы». Организация сообщила о подписании соглашения с одним из крупнейших банков об обмене документами в электронном …
|
2 марта 2018, 10:02
|
Мать-алиментщица из Жигулевска отправится на 4 месяца в колонию
|
22 февраля 2018, 04:50
|
Почти 5 тысячам должников в Самарской области запретили садиться за руль
В минувшем году около 4 800 жителей региона лишились возможности садиться за руль своих автомобилей из-за ограничений, наложенных судебными приставами. Большая часть этих людей, около 3,5 тысяч, являются неплательщиками алиментов. 770 должников не собирались погашать штрафы суда за нарушения правил …
|
7 февраля 2018, 11:29
|
В Самарской области мать-алиментщица получила 8 месяцев колонии-поселения
|
1 февраля 2018, 10:27
|
Как списать долги в рамках налоговой амнистии?
Налоговая амнистия, объявленная президентом России Владимиром Путиным, коснется свыше 20 миллионов граждан и 3-х миллионов индивидуальных предпринимателей. Такие данные озвучил глава минфина Антон Силуанов. Долги аннулируют как рядовым гражданам, так и индивидуальным предпринимателям. Процесс списания уже начался и затронет каждого …
|
23 января 2018, 08:05