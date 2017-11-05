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«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти у должника банка арестовали Porsche Cayenne S

В Тольятти у должника банка арестовали Porsche Cayenne S

Судебные приставы наложили арест на Porsche Cayenne S тольяттинца, задолжавшего банку 700 000 рублей. Автомобиль является залогом по кредиту.

Машину сразу найти не удалось. Оказалось, что должник прятал её на охраняемой автостоянке. Там судебные приставы и арестовали иномарку.

«Porsche уйдет на торгах», - 

3 ноября 2017, 11:13
Судебным приставам разрешили задерживать должников по алиментам

Судебным приставам разрешили задерживать должников по алиментам

Судебные приставы в России отныне получили право задерживать должников по алиментам. Соответствующий федеральный закон подписан президентом.
Как следует из данного документа, сотрудники ФССП теперь могут на законных основаниях задерживать и препровождать для составления протокола представителей этой категории. Прежде эти действия 

31 октября 2017, 09:13
В Самаре обезвредили холодильник, который не давал спать горожанам

В Самаре обезвредили холодильник, который не давал спать горожанам

Самарские судебные приставы опечатали холодильник, который сильно шумел и мешал людям спать. «Работа оборудования магазина в ночное время превышала предельно допустимые нормы шума, как с открытыми, так и с закрытыми форточками». От этого страдали люди, проживающие в соседней квартире. Индивидуальный 

5 октября 2017, 07:05
За полгода судебные приставы Самарской области нарушили закон более девяти тысяч раз

За полгода судебные приставы Самарской области нарушили закон более девяти тысяч раз

В Самарской области растет число нарушений со стороны судебных приставов-исполнителей. Такие данные приводит региональная прокуратура по итогам первого полугодия текущего года.
За прошедшие полгода судебные приставы нарушили требования закона более 9 тысяч раз. Эти данные озвучили представители областной прокуратуры. По сравнению 

22 августа 2017, 07:47
Porsche Cayenne въехал в Книгу Гиннеса: автомобиль отбуксировал 285-тонный самолет

Porsche Cayenne въехал в Книгу Гиннеса: автомобиль отбуксировал 285-тонный самолет

Porsche Cayenne угодил в книгу рекордов Гиннеса. Он отбуксировал в аэропорту Шарль-де-Голль самолет Airbus A380 массой 285 тонн.
Как поясняют эксперты, у Porsche Cayenne максимально допустимая нагрузка составляет 3,5 тонны. При этом транспортное средство смогло протащить аэробус на 43 метра 

2 мая 2017, 12:47
В России начались продажи обновленного Porsche Cayenne

В России начались продажи обновленного Porsche Cayenne

Обновленная модель Porsche Cayenne стала доступна российским автолюбителям, сообщает пресс-служба компании. При этом авто подорожало на 250 тыс. рублей. Теперь стоимость Porsche составляет 3,519 млн рублей.
Автомобиль доступен в двух комплектациях: с 3-литровым двигателем мощностью 245 лошадиных сил и с 

13 октября 2014, 07:03
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