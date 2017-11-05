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В Тольятти у должника банка арестовали Porsche Cayenne S
Судебные приставы наложили арест на Porsche Cayenne S тольяттинца, задолжавшего банку 700 000 рублей. Автомобиль является залогом по кредиту.
Машину сразу найти не удалось. Оказалось, что должник прятал её на охраняемой автостоянке. Там судебные приставы и арестовали иномарку.
«Porsche уйдет на торгах», - …
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3 ноября 2017, 11:13
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Судебным приставам разрешили задерживать должников по алиментам
Судебные приставы в России отныне получили право задерживать должников по алиментам. Соответствующий федеральный закон подписан президентом.
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31 октября 2017, 09:13
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В Самаре обезвредили холодильник, который не давал спать горожанам
Самарские судебные приставы опечатали холодильник, который сильно шумел и мешал людям спать. «Работа оборудования магазина в ночное время превышала предельно допустимые нормы шума, как с открытыми, так и с закрытыми форточками». От этого страдали люди, проживающие в соседней квартире. Индивидуальный …
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5 октября 2017, 07:05
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За полгода судебные приставы Самарской области нарушили закон более девяти тысяч раз
В Самарской области растет число нарушений со стороны судебных приставов-исполнителей. Такие данные приводит региональная прокуратура по итогам первого полугодия текущего года.
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22 августа 2017, 07:47
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Porsche Cayenne въехал в Книгу Гиннеса: автомобиль отбуксировал 285-тонный самолет
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2 мая 2017, 12:47
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В России начались продажи обновленного Porsche Cayenne
Обновленная модель Porsche Cayenne стала доступна российским автолюбителям, сообщает пресс-служба компании. При этом авто подорожало на 250 тыс. рублей. Теперь стоимость Porsche составляет 3,519 млн рублей.
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13 октября 2014, 07:03