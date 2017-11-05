В Самаре обезвредили холодильник, который не давал спать горожанам Самарские судебные приставы опечатали холодильник, который сильно шумел и мешал людям спать. «Работа оборудования магазина в ночное время превышала предельно допустимые нормы шума, как с открытыми, так и с закрытыми форточками». От этого страдали люди, проживающие в соседней квартире. Индивидуальный …