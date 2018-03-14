Курьезный случай произошел в одном из частных реабилитационных центров Самары. Директор учреждения украл у своего пациента, который лег в клинику, чтобы выйти из запоя, данные ему на сохранение 20 тысяч рублей. Видимо, рассчитывал, что пациент, придя в себя, не вспомнит про деньги.
Но клиент не только не забыл, но и вызвал полицию. В это время руководителя на рабочем месте не было. Оперативники снимали отпечатки пальцев в кабинете без него. Потом директор, который, как выяснилось, ранее сам был судим за наркотики, свою вину признал, но деньги не вернул - успел потратить. Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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В Самаре директор частной клиники для алкоголиков украл у пациента деньги
В Самаре задержан директор частной клиники для алкоголиков. Один из пациентов учреждения сообщил полицейским, что у него пропали деньги, переданные руководителю клиники под ответственное хранение.
Потерпевший - 48-летний мужчина рассказал, что проходит в частном реабилитационном центре курс лечения от алкоголизма. У …
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13 марта 2018, 02:08
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Сотрудники ГИБДД задержали парня, обокравшего магазин в Сызрани
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5 марта 2018, 03:35
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Мужчину, укравшего решетки для окон, задержали в Самарской области
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5 марта 2018, 02:56
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За кражу почти 5 тысяч литров солярки оштрафован житель Сызранского района
В Сызранском районном суде вынесли приговор 35-летнему мужчине. Ему вменяли кражу большого количества дизельного топлива.
По информации следствия, злоумышленник работал водителем автоцистерны КамАЗ. Во время ремонтных работ на трубопроводе он заливал солярку в машину из вреза в трубе. Часть топлива мужчина …
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1 марта 2018, 04:54
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В Сызрани анестезиолог осужден за смерть пациента
В Самарской области анестезиолог осужден за смерть пациента. Уголовное дело о причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения врачом своих обязанностей рассмотрел федеральный суд Сызрани. Перед служителями Фемиды предстал анестезиолог-реаниматолог Александр Бородин. Мужчина признан виновным. По данным следователей, 28 июня …
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26 декабря 2017, 04:43
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В Самаре дело бывшего директора гимназии №1 направлено в суд
Заместитель прокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора гимназии, которая обвиняется в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей. Педагогу грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
На данный …
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15 декабря 2017, 06:43
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В Приморском крае пациент умер во время визита мэра в больницу
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17 сентября 2015, 05:54
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В Самаре директора автозаправки оштрафовали за продажу плохого топлива
Сегодня, 12 августа, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По данным надзорного ведомства, ООО «Витязи» реализовывало некачественное дизельное топливо на АЗС, расположенной на улице Соколова, 61. В частности, эксперты пришли к выводу: содержание серы выше положенного по нормативам почти в …
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12 августа 2015, 07:18
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Директора кронштадтского магазина «Магнит» будут судить за смерть блокадницы
Прокуратура передала в суд дело о смерти 81-летней пенсионерки после конфликта в продуктовом магазине известной сети. Перед судом ответит директор магазина «Магнит» Ольга Конюхова. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности и самоуправстве, сообщает агентство «Интерфакс».
Напомним, в феврале текущего …
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20 апреля 2015, 05:40
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Следком предъявил обвинение по факту смерти блокадницы директору «Магнита»
В Северной столице директору магазина крупной продуктовой сети «Магнит» предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.
Также Ольге Конюховой вменяется статья о самоуправстве.
Напомним, днем 3 февраля 81-летняя женщина не оплатила в магазине, расположенном на улице Широкой, 3 пачки масла. После чего …
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13 февраля 2015, 05:18