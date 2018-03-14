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Материалы по теме:

В Самаре директор частной клиники для алкоголиков украл у пациента деньги

В Самаре директор частной клиники для алкоголиков украл у пациента деньги

В Самаре задержан директор частной клиники для алкоголиков. Один из пациентов учреждения сообщил полицейским, что у него пропали деньги, переданные руководителю клиники под ответственное хранение.

Потерпевший - 48-летний мужчина рассказал, что проходит в частном реабилитационном центре курс лечения от алкоголизма.  У 

13 марта 2018, 02:08
Сотрудники ГИБДД задержали парня, обокравшего магазин в Сызрани

Сотрудники ГИБДД задержали парня, обокравшего магазин в Сызрани

На днях в Сызрани поймали 21-летнего вора. Он попытался обчистить супермаркет. Молодой человек сразу же привлек к себе внимание сотрудников торговой точки. Покупатель стоял у полки с товаром, и просто складывал ее содержимое в свою корзину, не особенно выбирая. После 

5 марта 2018, 03:35
Мужчину, укравшего решетки для окон, задержали в Самарской области

Мужчину, укравшего решетки для окон, задержали в Самарской области

На днях за помощью в полицию обратился житель Красноярского района области. Он рассказал, что во двор его дома забрался неизвестный, и украл оттуда 6 оконных решеток. Ущерб был оценен в 6 тысяч рублей. Правоохранители выяснили приметы нападавшего, и разослали ориентировки 

5 марта 2018, 02:56
За кражу почти 5 тысяч литров солярки оштрафован житель Сызранского района

За кражу почти 5 тысяч литров солярки оштрафован житель Сызранского района

В Сызранском районном суде вынесли приговор 35-летнему мужчине. Ему вменяли кражу большого количества дизельного топлива.

По информации следствия, злоумышленник работал водителем автоцистерны КамАЗ. Во время ремонтных работ на трубопроводе он заливал солярку в машину из вреза в трубе. Часть топлива мужчина 

1 марта 2018, 04:54
В Сызрани анестезиолог осужден за смерть пациента

В Сызрани анестезиолог осужден за смерть пациента

В Самарской области анестезиолог осужден за смерть пациента. Уголовное дело о причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения врачом своих обязанностей рассмотрел федеральный суд Сызрани. Перед служителями Фемиды предстал анестезиолог-реаниматолог Александр Бородин. Мужчина признан виновным. По данным следователей, 28 июня 

26 декабря 2017, 04:43
В Самаре дело бывшего директора гимназии №1 направлено в суд

В Самаре дело бывшего директора гимназии №1 направлено в суд

Заместитель прокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора гимназии, которая обвиняется  в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей. Педагогу  грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

На данный 

15 декабря 2017, 06:43
В Приморском крае пациент умер во время визита мэра в больницу

В Приморском крае пациент умер во время визита мэра в больницу

В интернете появился видеоролик с пожилым мужчиной, находящимся в критическом состоянии, который в ожидании врачей лежит 

17 сентября 2015, 05:54
В Самаре директора автозаправки оштрафовали за продажу плохого топлива

В Самаре директора автозаправки оштрафовали за продажу плохого топлива

Сегодня, 12 августа, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По данным надзорного ведомства, ООО «Витязи» реализовывало некачественное дизельное топливо на АЗС, расположенной на улице Соколова, 61. В частности, эксперты пришли к выводу: содержание серы выше положенного по нормативам почти в 
12 августа 2015, 07:18
Директора кронштадтского магазина «Магнит» будут судить за смерть блокадницы

Директора кронштадтского магазина «Магнит» будут судить за смерть блокадницы

Прокуратура передала в суд дело о смерти 81-летней пенсионерки после конфликта в продуктовом магазине известной сети. Перед судом ответит директор магазина «Магнит» Ольга Конюхова. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности и самоуправстве, сообщает агентство «Интерфакс».
Напомним, в феврале текущего 
20 апреля 2015, 05:40
Следком предъявил обвинение по факту смерти блокадницы директору «Магнита»

Следком предъявил обвинение по факту смерти блокадницы директору «Магнита»

В Северной столице директору магазина крупной продуктовой сети «Магнит» предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.
Также Ольге Конюховой вменяется статья о самоуправстве.
Напомним, днем 3 февраля 81-летняя женщина не оплатила в магазине, расположенном на улице Широкой, 3 пачки масла. После чего 
13 февраля 2015, 05:18
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