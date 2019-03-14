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«Симулировал приступ»: житель Самарской области хранил более 4 кг марихуаны
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14 марта 2019, 05:14
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Самара попала в ТОП-15 городов, где школьников учат хуже всего
Специалисты агентства ZOOM MARKET задались вопросом - где в России самое плохое школьное образование? И составили рейтинг 30 самых крупных городов. При этом лидерство в рейтинге означает, что в этом муниципалитете с уровнем преподавания в средних учебных заведениях не …
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14 марта 2019, 04:30
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Реки в Самарской области вскроются после 26 марта
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14 марта 2019, 04:33
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«Перебегала дорогу»: в Самарской области грузовик сбил насмерть пешехода
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14 марта 2019, 03:07
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Видео: подробности ликвидации боевика в Самарской области
Стали известны подробности ликвидации боевика в Самарской области. Операция произошла в ночь на среду, 13 марта. Напомним, что во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в регионе представители спецслужб узнали о том, что в одном из частных домов в селе Екатериновка …
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13 марта 2019, 11:52
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В «минировании» театра в Тольятти подозревают слесаря
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13 марта 2019, 10:53
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Видео: в гаражах под Самарой выпускали поддельные автозапчасти
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12 марта 2019, 05:03
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В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал
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1 марта 2019, 04:49
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Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске
Самарские полицейские узнали, что в областной столице нелегально находится 39-летний иностранец, которого правоохранительные органы соседней республики искали по подозрению в мошенничестве. Силовики наблюдали за местами, где имел обыкновение бывать этот мужчина. На выходе из торгового центра на улице Победы его …
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28 февраля 2019, 12:50
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В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов
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28 февраля 2019, 11:57
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Так вот, из-за чего стреляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области
Стали известны подробности необычной погони в Самаре. Напомним, что на видео, которое разместили в Сети, запечатлен момент задержания молодого человека. Он пытался скрыться на иномарке Volvo, но группа крепких мужчин пытается остановить его. Как сообщили в региональном Главке полиции, …
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21 февраля 2019, 02:02
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