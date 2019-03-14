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«Бункер S» Эфир передачи от 12.03.2019 
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«Симулировал приступ»: житель Самарской области хранил более 4 кг марихуаны

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Реки в Самарской области вскроются после 26 марта

Реки в Самарской области вскроются после 26 марта

Реки в губернии вскроются в конце этого месяца, примерно с 26 марта по 10 апреля - такой прогноз озвучили специалисты в четверг, 14 марта, на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области. На сегодняшний день на них сохраняется 
14 марта 2019, 04:33
«Перебегала дорогу»: в Самарской области грузовик сбил насмерть пешехода

«Перебегала дорогу»: в Самарской области грузовик сбил насмерть пешехода

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Видео: подробности ликвидации боевика в Самарской области

Видео: подробности ликвидации боевика в Самарской области

Стали известны подробности ликвидации боевика в Самарской области. Операция произошла в ночь на среду, 13 марта. Напомним, что во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в регионе представители спецслужб узнали о том, что в одном из частных домов в селе Екатериновка 
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В «минировании» театра в Тольятти подозревают слесаря

В «минировании» театра в Тольятти подозревают слесаря

В Тольятти задержали мужчину, которого подозревают в том, что он сообщил о минировании одного из театров города. Ранее неизвестный позвонил в дежурную часть № 24 УМВД России по Тольятти. Дежурный отправил по указанному адресу следственно-оперативную группу. Полицейские проверили здание, кинолог 
13 марта 2019, 10:53
Видео: в гаражах под Самарой выпускали поддельные автозапчасти

Видео: в гаражах под Самарой выпускали поддельные автозапчасти

В Самаре сотрудники полиции и Росгвардии выяснили, что в нежилых помещениях в поселке Прибрежный производили запчасти для машин. Как сообщает региональное ГУ МВД, в двух гаражных комплексах нашли станки и оборудование для изготовления контрафактных запчастей и комплектующих, а также склад 
12 марта 2019, 05:03
В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти полицейские задержали автомобилиста, который сбил ребенка и уехал с места аварии. ДТП случилось вечером 24 февраля на улице Голосова. Около дома № 75 автолюбитель наехал на ребенка на тротуаре, а затем скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.

Сотрудники 
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Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске

Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске

Самарские полицейские узнали, что в областной столице нелегально находится 39-летний иностранец, которого правоохранительные органы соседней республики искали по подозрению в мошенничестве. Силовики наблюдали за местами, где имел обыкновение бывать этот мужчина. На выходе из торгового центра на улице Победы его 
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В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов

В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов

В Тольятти арестованы начальник отдела надзорной деятельности МЧС Сергей Нечипорук и два его заместителя — Сергей Жиров и Владимир Степанов. Об этом рассказал депутат Госдумы России от Самарской области Александр Хинштейн. По его словам, всех троих подозревают в получении взятки, 
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Так вот, из-за чего стреляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области

Так вот, из-за чего стреляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области

Стали известны подробности необычной погони в Самаре. Напомним, что на видео, которое разместили в Сети, запечатлен момент задержания молодого человека. Он пытался скрыться на иномарке Volvo, но группа крепких мужчин пытается остановить его. Как сообщили в региональном Главке полиции, 
21 февраля 2019, 02:02
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