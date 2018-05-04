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Куртку с деньгами и телефоном сняли преступники с жителя Сызрани
На днях к сотрудникам полиции за помощью обратился 45-летний житель Сызрани. Его ограбили на железнодорожной станции. Злоумышленники сняли с потерпевшего куртку, в которой находились деньги и мобильный телефон.
Сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемых и разослали ее по всем постам. Спустя …
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4 мая 2018, 12:08
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Стали известны подробности ЧП с пассажирским автобусом в Самаре
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3 мая 2018, 03:34
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Штрафовать или право имеет?
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2 мая 2018, 04:22
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Двое взрослых погибли, ребенок в реанимации: Страшное ДТП на трассе «Сызрань-Волгоград»
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1 мая 2018, 06:37
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Сызранца оштрафуют из-за того, что его земельный участок слишком маленький
Житель одного из частных секторов Сызрани столкнулся с нелогичностью местного законодательства, передает «Маленькая Сызрань». Мужчина решил заняться капремонтом собсвенного дома. Так как его личный участок слишком маленький, то заказанные строительные материалы - щебень и песок - он был вынужден …
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1 мая 2018, 08:38
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УАЗ сгорел ночью в Сызрани
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30 апреля 2018, 02:01
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От удара молнии баня сгорела в Сызрани
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28 апреля 2018, 04:03
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В Самаре горит долгострой на Ставропольской
В Самаре произошел пожар – на Ставропольской в районе пересечения с улицей Советской Армии, горит недостроенный многоэтажный дом, расположенный рядом с трамвайной линией. Видео с места происшествия опубликовал в соцсети «Фейсбук» Вадим Афанасьев.
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24 апреля 2018, 05:48