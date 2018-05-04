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Материалы по теме:

Куртку с деньгами и телефоном сняли преступники с жителя Сызрани

Куртку с деньгами и телефоном сняли преступники с жителя Сызрани

На днях к сотрудникам полиции за помощью обратился 45-летний житель Сызрани. Его ограбили на железнодорожной станции. Злоумышленники сняли с потерпевшего куртку, в которой находились деньги и мобильный телефон.

Сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемых и разослали ее по всем постам. Спустя 

4 мая 2018, 12:08
Стали известны подробности ЧП с пассажирским автобусом в Самаре

Стали известны подробности ЧП с пассажирским автобусом в Самаре

В Самаре в четверг, 
3 мая 2018, 03:34
Штрафовать или право имеет?

Штрафовать или право имеет?

О неординарном поведении соседа поведали жильцы верхних этажей одного из домов на улице Астраханской, с которых хорошо просматривается соседний балкон.
 
«Мужчине примерно лет 40, и он постоянно выходит голым: то покурить, то заняться разными делами. Я живу рядом, этажом 
2 мая 2018, 04:22
Двое взрослых погибли, ребенок в реанимации: Страшное ДТП на трассе «Сызрань-Волгоград»

Двое взрослых погибли, ребенок в реанимации: Страшное ДТП на трассе «Сызрань-Волгоград»

ДТП со смертельным исходом случилось вчера, 30 апреля, в 2:10 на 198 км федеральной автотрассы «Сызрань-Волгоград» в районе поселка Сенного, что в Вольском районе Саратовской области.

По предварительным версии сотрудников полиции, водитель на автомобиле ВАЗ-21140 не выбрал безопасную скорость, 
1 мая 2018, 06:37
Сызранца оштрафуют из-за того, что его земельный участок слишком маленький

Сызранца оштрафуют из-за того, что его земельный участок слишком маленький

Житель одного из частных секторов Сызрани столкнулся с нелогичностью местного законодательства, передает «Маленькая Сызрань». Мужчина решил заняться капремонтом собсвенного дома. Так как его личный участок слишком маленький, то заказанные строительные материалы - щебень и песок - он был вынужден 
1 мая 2018, 08:38
УАЗ сгорел ночью в Сызрани

УАЗ сгорел ночью в Сызрани

В ночь на 30 апреля в Сызрани произошел пожар. Около 02:18 во 2-м Монтерском переулке загорелся автомобиль УАЗ. На тушение внедорожника выдвинулись 5 пожарных и 1 автоцистерна. На полную ликвидацию огня у специалистов ушло всего 14 минут.

Причины ЧП и размер 

30 апреля 2018, 02:01
От удара молнии баня сгорела в Сызрани

От удара молнии баня сгорела в Сызрани

Пожар случился сегодня, 28 апреля, около 5 часов утра по адресу улица Река Воложка, 3 в районе причала "Сельмаш". Пламя удалось потушить за 25 минут. Пострадавших нет, однако зданию нанесен серьезный ущерб.
 
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Вспыхнула 
28 апреля 2018, 04:03
В Самаре горит долгострой на Ставропольской

В Самаре горит долгострой на Ставропольской

В Самаре произошел пожар – на Ставропольской в районе пересечения с улицей Советской Армии, горит недостроенный многоэтажный дом, расположенный рядом с трамвайной линией. Видео с места происшествия опубликовал в соцсети «Фейсбук» Вадим Афанасьев. 
24 апреля 2018, 05:48
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