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Пенсионерка сломала руку на ЖД-станции «Сызрань 1»

Пенсионерка сломала руку на ЖД-станции «Сызрань 1»

Визитом в травмпункт закончилась поездка в поезде в новогоднюю ночь для жительницы Подмосковья. Пока ее поезд "Москва-Оренбург" стоял на ЖД-станции «Сызрань 1», 56-летняя жительница города Пушкино Московской области решила прогуляться и подышать свежим воздухом. Пенсионерке показалось недостаточным просто постоять на 
1 января 2018, 06:39
В Самаре разработают программу по модернизации внутреннего ЖД-сообщения

В Самаре разработают программу по модернизации внутреннего ЖД-сообщения

Сегодня, 18 июля, состоялось выездное совещание, посвященное созданию системы транспортно-пересадочных узлов.

Участники встречи проехали в специализированном электропоезде от железнодорожного вокзала до станции «Ягодная», расположенной в Крутых ключах.
 
На месте обсудили вопрос строительства транспортно-пересадочного узла на станции «Ягодная». Он 
18 июля 2017, 11:26
В Самаре на железнодорожном вокзале искали взрывное устройство из тротила

В Самаре на железнодорожном вокзале искали взрывное устройство из тротила

Вчера, 20 мая, около 18:00 на самарском железнодорожном вокзале прошли антитеррористические учения. Как передает 63.ru со ссылкой на оперативные структуры, по легенде группа террористов заложила в здании транспортного объекта взрывное устройство из тротила и попыталась привести его в действие.
21 мая 2017, 10:56
В Самаре заставляли попрошайничать 14-летнюю девочку

В Самаре заставляли попрошайничать 14-летнюю девочку

Сегодня, 14 мая, в отдел транспортной полиции самарского ЖД-вокзала обратилась 14-летняя девочка таджикской национальности.
К стражам порядка она пришла за помощью и сообщила, что родной дядя заставляет ее заниматься попрошайничеством.
Ребенок передвигался с помощью костылей. Полицейские позвали медиков для того, 

14 мая 2017, 07:25
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