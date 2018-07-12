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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

«Калина» сбила двух пешеходов на «зебре» в Тольятти

«Калина» сбила двух пешеходов на «зебре» в Тольятти

В четверг, 12 июля, в Автозаводском районе Тольятти автомобиль «Лада Калина» сбил двух пешеходов. Это произошло на улице Спортивной.

По словам очевидцев, пожилой мужчина, сидевший за рулем легковушки, ехал со стороны Приморского бульвара. Около дома № 9 по улице 
12 июля 2018, 04:47
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Самарской области

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Самарской области

В среду, 11 июля, в Самарской области произошла дорожная авария со смертельным исходом. По предварительным данным, в Большой Глушице водитель отечественной легковушки «Лада Ларгус» превысил скорость, но затем не справился с управлением, машина перевернулась и скатилась в кювет. По
11 июля 2018, 10:42
Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал пешеход

Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал пешеход

Сотрудники областного управления ГИБДД ищут свидетелей ДТП. Авария произошла 2 июля в поселке Новосемейкино. На улице Советской неустановленный серый «седан» сбил человека, который шел по проезжей части. В результате инцидента пешеход получил травмы различной степени тяжести.

Всех, кто располагает информацией об 

11 июля 2018, 01:47
«Ладу Ларгус» зажало между трамваем и маршруткой в Самаре

«Ладу Ларгус» зажало между трамваем и маршруткой в Самаре

ДТП с участием общественного транспорта произошло 10 июля в Самаре. На пересечении улиц Галактионовской и Венцека столкнулись трамвай, маршрутный микроавтобус «Пежо» и «Лада Ларгус». Об инциденте сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара».

Судя по всему, водитель легковушки попытался 
10 июля 2018, 02:57
Автоледи на «Гранте» въехала в многоквартирный дом в Самаре

Автоледи на «Гранте» въехала в многоквартирный дом в Самаре

В Самаре в ночь на 21 июня в Канатном переулке легковой автомобиль врезался в жилой дом. Фото с места ДТП появилось в соцсети. По словам очевидцев, машиной «Лада Гранта» управляла женщина. Автоледи не справилась с управлением и в результате столкновения 
21 июня 2018, 10:19
Автоледи свалила столб на свою иномарку у парка Гагарина в Самаре

Автоледи свалила столб на свою иномарку у парка Гагарина в Самаре

В Самаре ночью 3 июня произошло ДТП в районе парка Гагарина. В аварию попала автоледи 1978 года рождения на иномарке Hyundai Getz. 
4 июня 2018, 04:43
6-летнего велосипедиста сбила автоледи на иномарке в Самаре

6-летнего велосипедиста сбила автоледи на иномарке в Самаре

В Самаре в результате ДТП пострадал ребенок - автоледи на иномарке сбила 6-летнего велосипедиста. ДТП произошло в четверг, 31 мая. Примерно в 
1 июня 2018, 04:56
Автоледи на «Гранте» въехала в столб и перевернулась на Спортивной в Тольятти

Автоледи на «Гранте» въехала в столб и перевернулась на Спортивной в Тольятти

В Тольятти во вторник, 29 мая, в восьмом квартале произошло ДТП. На улице Спортивной напротив ТЦ "Малина" столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2110» и Lada Granta. От удара «Гранта» выехала на разделительную полосу, врезалась в столб и перевернулась. По предварительным данным, за 

29 мая 2018, 11:08
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