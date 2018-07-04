|
Фото в блогах: что австралийцы оставили хозяину самарской квартиры
Самарец сдал квартиру австралийским болельщикам и уже после их отъезда обнаружил, что квартиранты кое-что забыли. Фото находки опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» Ольга Кардашевская: «Как вас зовут?» (2 раза); …
|
4 июля 2018, 02:48
|
Сколько болельщиков соберет матч ЧМ Швеция – Англия в Самаре
|
4 июля 2018, 01:23
|
Появилось фото нового арт-объекта ЧМ, созданного болельщиками в Самаре
|
4 июля 2018, 12:23
|
Из-за перерыва в ЧМ снова остановлен фестиваль болельщиков в Самаре
|
4 июля 2018, 10:12
|
Градус «боления» на ЧМ-2018 ставит рекорды
Ставит рекорды градус «боления» на ЧМ-2018 по футболу, который проходит в России. Накануне Самара стала эпицентром латиноамериканских страстей, когда на местном стадионе, 45-тысячнике, в битве 1/8 плей-офф сошлись 5-кратные чемпионы мира бразильцы и команда Мексики.
Победа России в матче 1/8 финала …
|
3 июля 2018, 06:01
|
Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы
|
21 июня 2018, 02:19
|
Передвижной фестиваль стритфуда приедет в Самару
В Самару в июле прибудет караван фудтраков. Он состоит из 11 трейлеров с едой. На каждом указано название города-организатора ЧМ-2018 в России: «Москва», «Санкт-Петербург», «Саранск», «Самара», «Нижний Новгород», «Екатеринбург», «Калининград», «Казань», «Волгоград», «Сочи», «Ростов-на-Дону». Фудтраки проедут по регионам страны, преодолев …
|
19 июня 2018, 01:15
|
Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре
|
15 марта 2018, 11:09
|
Праздник желудка: Самарцы ели на скорость пиццу, шоколад и гамбургеры
Сегодня, 16 декабря, в Самаре в ТЦ «Сила спорта» состоялось необычное соревнование. Здесь собрались самые активные любители вкусно поесть. Причем им предстояло это сделать еще и на скорость, передает 63.ru
Участникам желудочного батла предстояло как можно быстрее «умять» …
|
17 декабря 2017, 12:13