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В России банки будут наказывать за «развод» клиентов на допуслуги
В России за последний год почти в 2 раза увеличилось число случаев нарушений прав граждан при получении услуг в кредитных учреждениях. Чаще всего, по информации Банка России, жертвами становятся клиенты, которые хотят разместить денежные средства на депозите. Недобросовестные банковские консультанты …
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9 октября 2018, 09:49
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Обматерил полицейского: самарец проведет 4 месяца на исправительных работах
В Самарской области вынесен приговор жителю Челно-Вершинского района, который оскорбил силовика. В августе 31-летний ранее судимый мужчина напился и нецензурно обругал старшего участкового уполномоченного полиции в отделении «скорой помощи». Страж порядка в этот момент находился при исполнении. Служители Фемиды признали …
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9 октября 2018, 09:33
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Для «Самара Арены» сделают канализацию за 245,5 млн рублей
Департамент градостроительства Самары объявил электронный аукцион на строительство системы сбора поверхностных сточных вод с площадки стадиона «Самара Арена». Начальная цена контракта составляет 245,5 млн рублей. Заявки от желающих стать исполнителями работ принимаются до 22 октября, а сам аукцион пройдет 29 …
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9 октября 2018, 09:06
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В Тольятти снова замерят уровень радиации на заводе «Фосфор»
В Тольятти проведут повторные замеры радиации на территории заброшенного завода «Фосфор». На этот раз с привлечением независимой экологической экспертизы. Такое решение приняли в понедельник в мэрии Автограда.
Власти отреагировали на непрекращающиеся потоки негатива в пабликах города о якобы постоянно …
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8 октября 2018, 09:27
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Александр Прядко официально представлен в качестве начальника самарской полиции
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8 октября 2018, 01:57
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Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда
Стало известно, что новым начальником самарской полиции — заместителем главы регионального ГУ МВД станет полковник Александр Прядко. Новое назначение в своем микроблоге в Твиттере анонсировал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.
Ранее полковник Прядко …
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5 октября 2018, 01:05
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Полиция нашла у жителя Самарской области ружье, обрез и порох
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4 октября 2018, 10:46
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Под колесами «двенадцатой» погиб пешеход в Самарской области
Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло вечером 2 октября в Самарской области. Трагедия случилась на трассе «Сергиевск-Кошки-Челно-Вершины» в Кошкинском районе. На 44-м километре автодороги под колесами вазовской «двенадцатой» оказался 40-летний мужчина, шедший по обочине. От полученных травм он …
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3 октября 2018, 02:42
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В блогах: в Самаре сыграют свадьбу за 18 млн рублей?
Земля слухами полнится… Пользователь «ВКонтакте» Алена Давидова сообщает, что в недавно открытом пятизвездочном отеле "Лотте", что на ул. Самарской, ажиотаж.
«Персонал готовится к грандиозному событию – свадьбе на 18 миллионов рублей, которая должна состояться уже в эти выходные. …
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13 сентября 2018, 08:19
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Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии
В субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Торжество проходило в живописной Штирии, а музыкальным фоном стало выступление баянистов Сергея Войтенко и Дмитрия Храмкова.
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20 августа 2018, 10:32
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Цветы со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл отправили в хоспис
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21 мая 2018, 08:37
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Оренбург: невеста целовалась на свадьбе и вывихнула челюсть
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13 ноября 2017, 01:13