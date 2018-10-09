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Материалы по теме:

В России банки будут наказывать за «развод» клиентов на допуслуги

В России банки будут наказывать за «развод» клиентов на допуслуги

В России за последний год почти в 2 раза увеличилось число случаев нарушений прав граждан при получении услуг в кредитных учреждениях. Чаще всего, по информации Банка России, жертвами становятся клиенты, которые хотят разместить денежные средства на депозите. Недобросовестные банковские консультанты 
9 октября 2018, 09:49
Обматерил полицейского: самарец проведет 4 месяца на исправительных работах

Обматерил полицейского: самарец проведет 4 месяца на исправительных работах

В Самарской области вынесен приговор жителю Челно-Вершинского района, который оскорбил силовика. В августе 31-летний ранее судимый мужчина напился и нецензурно обругал старшего участкового уполномоченного полиции в отделении «скорой помощи». Страж порядка в этот момент находился при исполнении. Служители Фемиды признали 
9 октября 2018, 09:33
Для «Самара Арены» сделают канализацию за 245,5 млн рублей

Для «Самара Арены» сделают канализацию за 245,5 млн рублей

Департамент градостроительства Самары объявил электронный аукцион на строительство системы сбора поверхностных сточных вод с площадки стадиона «Самара Арена». Начальная цена контракта составляет 245,5 млн рублей. Заявки от желающих стать исполнителями работ принимаются до 22 октября, а сам аукцион пройдет 29 
9 октября 2018, 09:06
В Тольятти снова замерят уровень радиации на заводе «Фосфор»

В Тольятти снова замерят уровень радиации на заводе «Фосфор»

В Тольятти проведут повторные замеры радиации на территории заброшенного завода «Фосфор». На этот раз с привлечением независимой экологической экспертизы. Такое решение приняли в понедельник в мэрии Автограда.

Власти отреагировали на непрекращающиеся потоки негатива в пабликах города о якобы постоянно 
8 октября 2018, 09:27
Александр Прядко официально представлен в качестве начальника самарской полиции

Александр Прядко официально представлен в качестве начальника самарской полиции

8 октября начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников представил личному составу нового руководителя региональной полиции Александра Прядко. Он был назначен на пост указом президента Владимира Путина от 2 октября.

Александр Прядко родился 28 марта 1964 года в городе 

8 октября 2018, 01:57
Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда

Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда

Стало известно, что новым начальником самарской полиции — заместителем главы регионального ГУ МВД станет полковник Александр Прядко. Новое назначение в своем микроблоге в Твиттере анонсировал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.

Ранее полковник Прядко  
5 октября 2018, 01:05
Полиция нашла у жителя Самарской области ружье, обрез и порох

Полиция нашла у жителя Самарской области ружье, обрез и порох

Нежелание законно распоряжаться родительским наследством обернулось проблемами для жителя Обшаровки. К мужчине перешли от отца два охотничьих ружья и порох для снаряжения патронов. Для того чтобы владеть этим арсеналом, сельчанин должен был оформить соответствующие разрешения. Он об этом знал, но 

4 октября 2018, 10:46
Под колесами «двенадцатой» погиб пешеход в Самарской области

Под колесами «двенадцатой» погиб пешеход в Самарской области

Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло вечером 2 октября в Самарской области. Трагедия случилась на трассе  «Сергиевск-Кошки-Челно-Вершины» в Кошкинском районе. На 44-м километре автодороги под колесами вазовской «двенадцатой» оказался 40-летний мужчина, шедший по обочине. От полученных травм он 

3 октября 2018, 02:42
В блогах: в Самаре сыграют свадьбу за 18 млн рублей?

В блогах: в Самаре сыграют свадьбу за 18 млн рублей?

Земля слухами полнится… Пользователь «ВКонтакте» Алена Давидова сообщает, что в недавно открытом пятизвездочном отеле "Лотте", что на ул. Самарской, ажиотаж.

«Персонал готовится к грандиозному событию – свадьбе на 18 миллионов рублей, которая должна состояться уже в эти выходные. 
13 сентября 2018, 08:19
Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии

Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии

В субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Торжество проходило в живописной Штирии, а музыкальным фоном стало выступление баянистов Сергея Войтенко и Дмитрия Храмкова.
 
«Все артисты работали на свадьбах 18.08.18! Правда, невесты 
20 августа 2018, 10:32
Цветы со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл отправили в хоспис

Цветы со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл отправили в хоспис

Букеты цветов со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл передали в хоспис Святого Иосифа в лондонском Хакни. Все шедевры флористики были созданы дизайнером Филиппой Крэддок, она лично отобрала и перевязала вручную все живые композиции для пациентов.

Напомним, что младший 
21 мая 2018, 08:37
Оренбург: невеста целовалась на свадьбе и вывихнула челюсть

Оренбург: невеста целовалась на свадьбе и вывихнула челюсть

Во время свадьбы в Оренбурге невеста, целуясь, вывихнула челюсть. По словам жениха, он услышал громкий хруст, и даже подумал, что сломал шею своей избраннице. Невеста позже призналась, что во время поцелуя испытала сильную боль, из глаз брызнули слезы.

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13 ноября 2017, 01:13
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