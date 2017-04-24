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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: про мусор и ненависть на Мехзаводе

В блогах: про мусор и ненависть на Мехзаводе

Блогер missis_ykcyc послала через "ЖЖ" «лучи позора жителям поселка Мехзавод». «Моя ненависть к ним достигла, кажется, критической отметки. Этих людей я не люблю в принципе. Скажите, будет ли нормальный человек выкидывать мусор из окна квартиры? А по пути на 
31 марта 2017, 09:10
В блогах: про затерянный мир мусора за самарским вокзалом

В блогах: про затерянный мир мусора за самарским вокзалом

Блогер Игорь Кондратьев пишет про "задворки" самарского железнодорожного вокзала - о заброшенной территории, находящейся между одним из главных символов города и поселком Запанской. "Раньше я думал, что здесь находится много ж/д путей. На самом деле я тут обнаружил настоящий 
14 декабря 2016, 09:44
В Самаре выберут регионального оператора по обращению с ТБО

В Самаре выберут регионального оператора по обращению с ТБО

В начале следующего года в Самарской области должны выбрать регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это связано с новыми полномочиями, которые получили субъекты Федерации. Сегодня в губернской думе обсуждалось, каким образом будет проведен конкурс и какие требования предъявят 

2 декабря 2016, 08:13
Деньги бюджета Самарской области ушли в мусор

Деньги бюджета Самарской области ушли в мусор

Счетная палата Самарской области уличила региональное министерство энергетики и ЖКХ в растрате 229 миллионов рублей. Речь идет о неэффективном использовании средств.

В рамках областной программы деньги регионального бюджета были направлены на проектирование двух полигонов твердых бытовых отходов вблизи районных 
18 ноября 2016, 07:48
Активисты самарского реготделения ОНФ предложили искать несанкционированные свалки при помощи ГЛОНАСС

Активисты самарского реготделения ОНФ предложили искать несанкционированные свалки при помощи ГЛОНАСС

Искать несанкционированные свалки при помощи ГЛОНАСС предложили активисты самарского регионального отделения Общероссийского народного фронта. Проект общественников взял на контроль депутат Государственной думы, руководитель центра общественного мониторинга по экологии и защите леса Владимир Гутенёв.

Сегодня в Самаре около  сотни самодеятельных полигонов. Последние 

22 апреля 2016, 12:27
В Самарской области обнаружили 200 незаконных свалок

В Самарской области обнаружили 200 незаконных свалок

200 несанкционированных свалок выявлено в Самарской губернии. 100 из них - в границах областного центра. Такие данные озвучили представители природоохранной прокуратуры в губернской думе, где сейчас проходит 3-я научно-практическая конференция, посвященная переработке отходов и другим вопросам экологической безопасности.

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15 июля 2015, 02:15
На ликвидацию несанкционированных свалок в Самаре выделят 4,5 млн рублей

На ликвидацию несанкционированных свалок в Самаре выделят 4,5 млн рублей

На ликвидацию несанкционированных свалок мэрия Самары готова выделить 4,5 миллиона рублей. Соответствующий лот появился в пятницу, 3 июля, на сайте госзакупок.

Как следует из сопроводительной документации, всего подрядчику предстоит вывезти 20 тысяч кубометров мусора общим весом более 12 тысяч 
3 июля 2015, 05:35
12 млн рублей направят власти Самары на борьбу с несанкционированными свалками в 2015 году

12 млн рублей направят власти Самары на борьбу с несанкционированными свалками в 2015 году

В Самаре, по подсчетам городских властей, количество несанкционированных свалок с 2011 года уменьшилось в 2 раза. Сейчас основным местом скопления подобных отходов выступает частный сектор.

Для решения данной хронической проблемы, по словам главы администрации Самары Олега Фурсова, необходимо взаимодействие 
21 мая 2015, 01:52
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