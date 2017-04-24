В эти дни в Самарской области находится депутат Государственной думы, первый вице-президент "СоюзМаш России" и координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Владимир Гутенев. Первым делом парламентарий отправился в Советский район регионального центра, где рядом с жилыми домами разрослась незаконная свалка строительного мусора. Сегодня приступили к ее ликвидации.
Строительный мусор, автомобильные покрышки, асфальтовая крошка. Все это под слоем глины. Так до сегодняшнего дня выглядела обочина перспективной городской магистрали - проспекта Карла Маркса в Советском районе. После обращения местных жителей несанкционированный объект попал на интерактивную карту свалок - проект Общероссийского народного фронта.
Еще раньше районная администрация установила ограждения и частично вывезла мусор. Сегодня на уборке задействовано 6 "КамАЗов" и 3 погрузчика.
Уборка этой свалки, площадь которой не меньше трех с половиной гектаров, обойдется городу примерно в миллион рублей. Эти средства как ущерб, нанесенный территории, планируется взыскать с организаций, которые незаконно выбрасывали строительный мусор. Плюс штраф для юрлиц до 250 тысяч рублей.
Андрей Христов, замруководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации г.о. Самара:
- Недобросовестность этих предпринимателей - это элементарная экономия средств. Средств, которые они должны тратить на вывоз непосредственно на полигон. А получается, что они выходят из положения таким образом, что размещают на близлежащей территории.
Важно не только ликвидировать стихийную свалку, но и организовать вместо нее территорию для отдыха горожан, считает депутат Государственной думы, координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Владимир Гутенев.
Владимир Гутенев, депутат Государственной думы, координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка":
- Активисты, которые пришли, попросили заняться анкетированием жителей, чтобы выяснить, что на этой территории должно быть. Пустырь нас не устраивает. Нам нужно, чтобы здесь был или газон, или детская площадка, или, может быть, какая-то рощица. И я надеюсь, что буквально через несколько недель на этой территории мы вместе с вами будем сажать кусты, деревья. Я горд за Самарскую область, жители которой проявляют активность.
Чтобы порочная практика не повторялась, по договоренности с соседними организациями на их зданиях будут установлены камеры видеонаблюдения. Это сделают во всех районах, где регулярно появляется новый мусор. Отметим, за последнее время число несанкционированных свалок в Самаре сократилось в 3 раза.