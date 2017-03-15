В Самаре потратят 22 млн рублей на технологическое присоединение к сетям электроснабжения парковки около строящегося стадиона к ЧМ-2018. Об этом говорится на портале госзакупок. Областное «Управление капитального строительства» заключит контракт с единственным подрядчиком. Речь идет о территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена» в границах Московского, Ракитовского и Волжского шоссе, улиц Ташкентской и Демократической. В том числе: южная, восточная и северная парковки. Название компании-победителя в материалах тендера не разглашается.
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Самарцы лучше других россиян осведомлены о ЧМ-2018
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15 марта 2017, 11:54
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Строительство важнейшего инженерного сооружения к ЧМ-2018 выходит на финишную прямую
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14 марта 2017, 05:24
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У прокуратуры есть претензии по реконструкции Московского шоссе к чемпионату мира по футболу
Прокуратура Кировского района Самары возбудила административные дела в отношении подрядчика, который занимается реконструкцией Московского шоссе к чемпионату мира по футболу.
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14 марта 2017, 05:19
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Появилось видео, как будет выглядеть "Парк дружбы народов" в Самаре
В Интернете опубликована визуализация этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов», который появится в Куйбышевском районе Самары. Под строительство отведено 12 гектаров на берегу озера Двухбратное в микрорайоне «Волгарь». Планируется, что первых посетителей этнопарк примет уже осенью 2017 года. Полностью завершить работы …
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14 марта 2017, 01:54
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Подрядчика строительства трамвайной ветки к стадиону «Самара Арена» пока не нашли
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13 марта 2017, 04:36
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Летом на стадионе «Самара Арена» появится газон
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10 марта 2017, 09:57
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Виталий Мутко рассказал о ситуации в Самаре накануне ЧМ-2018
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9 марта 2017, 12:40
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В Самаре на стадионе ЧМ-2018 организуют 18 медпунктов
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3 марта 2017, 04:12
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В Самаре пьяный водитель перебил 8 машин на парковке, есть фото
В Самаре на Воронежской произошло крупное необычное ДТП. Водитель за рулем неустановленного легкового автомобиля врезался в кучу припаркованных возле жилого дома машин. В результате пострадали сразу 8 транспортных средств.
По словам очевидцев события, находившийся за рулем легковушки мужчина находился …
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17 декабря 2016, 02:56
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Около стадиона «Самара Арена» построят три парковки
На территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена», который строят в радиоцентре к ЧМ-2018, будет три автомобильные парковки. Объявлен конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ. За проект заплатят 3,5 млн рублей. На строительство предварительно планируют потратить около 360 млн рублей, указано в …
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18 июня 2016, 01:54
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Новые правила землепользования помогут решить проблему парковок
В Самаре летом вступят в силу изменения в правила землепользования, которые смогут решить проблему нехватки парковок во дворах. На 1 квартиру застройщик должен будет организовать полтора парковочных места. Нововведение вряд ли понравится строительным компаниям, предполагают городские власти. Но их соблюдение …
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25 февраля 2016, 06:10