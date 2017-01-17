В Самарской области светофоры за 10,5 млн рублей отремонтирует компания "Самарадортранссигнал". Итоги конкурса по определению подрядчика на выполнение работ подвело государственное областное казенное предприятие "АСАДО". Согласно техзаданию, фирме предстоит в течение 2017 года заняться ремонтом и содержанием реверсивных и стандартных светофорных объектов на Московском, Волжском и Красноглинском шоссе, улицах Ново-Садовой и Демократической, а также на 19-километровом участке автомобильной дороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград.
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В Самарской области купят противогололедной соли на 107 млн рублей
Самарское областное Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования объявило тендер на поставку 700 тонн технической соли «Галит» за 107 млн рублей. Данный минеральный концентрат предназначен для посыпки проезжей части в зимних условиях. По данным реестра госзакупок, уже несколько лет …
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16 января 2017, 12:59
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В блогах: в Самаре больше нет Проезжей части на Воронежской
Блогер Дмитрий Ширяев показал, что в "Самаре больше нет проезжей части на улице Воронежской". "Примерно месяц тому назад в районе "Магнита" случился некий коллапс. "Бомбануло" то ли водопровод, то ли канализацию. В связи с тем, что на дворе зима, …
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13 января 2017, 11:28
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В Самарской области к дорожным работам привлекут осужденных
В 2017 году самарское «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования» привлечет к дорожным работам осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении № 27. Областное госпредприятие заключило соответствующий контракт на 3 млн рублей с управлением ФСИН по Самарской области.
К оплачиваемому труду будут …
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10 января 2017, 11:48
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Почти 527 миллионов рублей потратят на ремонт Южного моста и шоссе
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9 января 2017, 03:52
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В Самаре отменили торги на ремонт площади Славы
Торги по разработке проекта капитального ремонта площади Славы в Самаре не состоялись. Департамент управления делами губернатора отменил их на основании предписания регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС), следует из сообщения на портале госзакупок. На аукцион оказалась подана только одна заявка.
Напомним, …
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30 декабря 2016, 11:09
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В блогах: когда в Самаре начнут убирать снег?
"Когда в Самаре начнут убирать снег на дорогах? - спрашивает блогер Татьяна Ан. - Почему-то именно в этом году с его уборкой в городе стало намного хуже! Раньше по ночам чистили и вывозили снег из любого района. В этом …
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30 декабря 2016, 09:44
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В Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Георгия Димитрова устраняют последствия коммунальной аварии
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22 декабря 2016, 12:37
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На фасадах домов в «старой» Самаре сделали лепнину из пенопласта
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14 декабря 2016, 04:51
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Банкетную закупку АСАДО в Самаре проверит прокуратура
Прокуратура Железнодорожного района Самары проверит закупки ГКУ «АСАДО» для организации банкета в гостинице «Грин Лайн Самара», сообщается на сайте надзорного ведомства Самарской области.
Как уже сообщала «ТЕРРА», тендер на портале госзакупок обнаружили активисты проекта «За честные закупки» Общероссийского …
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2 декабря 2016, 02:17
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Самарское АСАДО купит дорожную технику за 197 млн рублей
Государственное казенное предприятие Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области (АСАДО) ищет поставщика специальной техники, готового предоставить ее в лизинг на сумму 197 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Дата окончания торгов - 23 сентября.
Подрядчику предлагается …
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7 сентября 2016, 10:48
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Налоговая инспекция банкротит "Самарскую Луку"
Федеральная налоговая служба в лице Межрайонной ИФНС №7 подала иск о банкротстве ЗАО "Самарская Лука". Заявление фискалов зафиксировано на сайте Арбитражного суда Самарской области. Причина - задолженность по налогам и сборам, сумма требований пока не сообщается. ЗАО "Самарская Лука", подконтрольное …
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19 августа 2016, 02:59
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В Самаре на охрану спецтехники для ремонта дорог потратят почти 30 млн рублей
29 миллионов рублей готово потратить в ближайший год Агентство по содержанию автодорог Самарской области (АСАДО) на зарплату людям, которые охраняют используемую при ремонте дорог спецтехнику.
Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Охрана требуется как на ночных постах, так и на …
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21 сентября 2015, 05:41