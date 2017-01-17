1
39
59
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                      .d8888b.   888888888                   .d8888b.                 
                     d88P  Y88b  888                        d88P  Y88b                
                     888    888  888                        888    888                
 .d8888b    .d88888  888         8888888b.   888  888  888  888         888  888  888 
 88K       d88" 888  888              "Y88b  888  888  888  888  88888  888  888  888 
 "Y8888b.  888  888  888    888         888  888  888  888  888    888  888  888  888 
      X88  Y88b 888  Y88b  d88P  Y88b  d88P  Y88b 888 d88P  Y88b  d88P  Y88b 888 d88P 
  88888P'   "Y88888   "Y8888P"    "Y8888P"    "Y8888888P"    "Y8888P88   "Y8888888P"  
                888                                                                   
                888                                                                   
                888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самарской области купят противогололедной соли на 107 млн рублей

В Самарской области купят противогололедной соли на 107 млн рублей

Самарское областное Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования объявило тендер на поставку 700 тонн технической соли «Галит» за 107 млн рублей. Данный минеральный концентрат предназначен для посыпки проезжей части в зимних условиях. По данным реестра госзакупок, уже несколько лет 

16 января 2017, 12:59
В блогах: в Самаре больше нет Проезжей части на Воронежской

В блогах: в Самаре больше нет Проезжей части на Воронежской

Блогер Дмитрий Ширяев показал, что в "Самаре больше нет проезжей части на улице Воронежской". "Примерно месяц тому назад в районе "Магнита" случился некий коллапс. "Бомбануло" то ли водопровод, то ли канализацию. В связи с тем, что на дворе зима, 
13 января 2017, 11:28
В Самарской области к дорожным работам привлекут осужденных

В Самарской области к дорожным работам привлекут осужденных

В 2017 году самарское «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования» привлечет к дорожным работам осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении № 27. Областное госпредприятие заключило соответствующий контракт на 3 млн рублей с управлением ФСИН по Самарской области.

К оплачиваемому труду будут 

10 января 2017, 11:48
Почти 527 миллионов рублей потратят на ремонт Южного моста и шоссе

Почти 527 миллионов рублей потратят на ремонт Южного моста и шоссе

Более полумиллиарда рублей в текущем и следующем году намерены потратить областные власти на ремонт Южного моста и прилегающих к нему отрезков дороги. На портале госзакупок появились два тендера.
В первом речь идет об участке от улицы Набережной до Уральской, который 

9 января 2017, 03:52
В Самаре отменили торги на ремонт площади Славы

В Самаре отменили торги на ремонт площади Славы

Торги по разработке проекта капитального ремонта площади Славы в Самаре не состоялись. Департамент управления делами губернатора отменил их на основании предписания регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС), следует из сообщения на портале госзакупок. На аукцион оказалась подана только одна заявка.

Напомним, 

30 декабря 2016, 11:09
В блогах: когда в Самаре начнут убирать снег?

В блогах: когда в Самаре начнут убирать снег?

"Когда в Самаре начнут убирать снег на дорогах? - спрашивает блогер Татьяна Ан. - Почему-то именно в этом году с его уборкой в городе стало намного хуже! Раньше по ночам чистили и вывозили снег из любого района. В этом 
30 декабря 2016, 09:44
В Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Георгия Димитрова устраняют последствия коммунальной аварии

В Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Георгия Димитрова устраняют последствия коммунальной аварии

Там накануне вечером произошел порыв 400-миллиметровой трубы, которая питала теплом 48 жилых домов. В них проживают около 10 тысяч самарцев. Кроме того, ЧП затронуло два детских сада и школу. Потребителей переключили на резервную схему.
Специалисты ОАО "Предприятие тепловых сетей" сейчас 

22 декабря 2016, 12:37
На фасадах домов в «старой» Самаре сделали лепнину из пенопласта

На фасадах домов в «старой» Самаре сделали лепнину из пенопласта

Подрядчик утверждает, что материал прослужит долго. Реставрация фасадов проводится в рамках областной программы по подготовке к Мундиалю.
За 2016 год в порядок привели внешний облик 65 домов, которые расположены на гостевых маршрутах ЧМ-2018. Работы обошлись бюджету в 270 миллионов рублей. 

14 декабря 2016, 04:51
Банкетную закупку АСАДО в Самаре проверит прокуратура

Банкетную закупку АСАДО в Самаре проверит прокуратура

Прокуратура Железнодорожного района Самары проверит закупки ГКУ «АСАДО» для организации банкета в гостинице «Грин Лайн Самара», сообщается на сайте надзорного ведомства Самарской области.

Как уже сообщала «ТЕРРА», тендер на портале госзакупок обнаружили активисты проекта «За честные закупки» Общероссийского 
2 декабря 2016, 02:17
Самарское АСАДО купит дорожную технику за 197 млн рублей

Самарское АСАДО купит дорожную технику за 197 млн рублей

Государственное казенное предприятие Агентство по содержанию автомобильных дорог  общего пользования Самарской области (АСАДО) ищет поставщика специальной техники, готового предоставить ее в лизинг на сумму 197 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Дата окончания торгов - 23 сентября.

Подрядчику предлагается 

7 сентября 2016, 10:48
Налоговая инспекция банкротит

Налоговая инспекция банкротит "Самарскую Луку"

Федеральная налоговая служба в лице Межрайонной ИФНС №7 подала иск о банкротстве ЗАО "Самарская Лука". Заявление фискалов зафиксировано на сайте Арбитражного суда Самарской области. Причина - задолженность по налогам и сборам, сумма требований пока не сообщается. ЗАО "Самарская Лука", подконтрольное 

19 августа 2016, 02:59
В Самаре на охрану спецтехники для ремонта дорог потратят почти 30 млн рублей

В Самаре на охрану спецтехники для ремонта дорог потратят почти 30 млн рублей

29 миллионов рублей готово потратить в ближайший год Агентство по содержанию автодорог Самарской области (АСАДО) на зарплату людям, которые охраняют используемую при ремонте дорог спецтехнику.
 
Соответствующая  информация появилась на сайте госзакупок. Охрана требуется как на ночных постах, так и на 
21 сентября 2015, 05:41
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна