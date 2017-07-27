В России могут ввести форму для руководителей предприятий ОПК Министр обороны России Сергей Шойгу предложил ввести единую форму одежды для руководства предприятий оборонно-промышленного комплекса. Директора обязаны будут надевать ее во время единого дня приемки и инспекций военных заказчиков на заводах. В ведомстве поясняют, что форму нужно сделать в черных …