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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Самару посетил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов

В пятницу, 17 июля, в Самару с рабочим визитом прибыл заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. Он посетил входящее в "Союз машиностроителей России" самарское ОАО "Кузнецов", где провел совещание, касающееся хода работ по восстановлению производства двигателей НК-32.

Напомним, соответствующее решение 
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В Самару приедет заместитель министра обороны РФ

В Самару приедет заместитель министра обороны РФ

В пятницу, 17 июля, в Самару с рабочим визитом приедет замминистра обороны России Юрий Борисов.

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ОАО

ОАО "Кузнецов" впервые заработало на двигателях

Производство двигателей на ОАО "Кузнецов" впервые за несколько последних лет принесло прибыль. Выручка от их продажи превысила себестоимость производства на 804 млн руб. Эти данные содержатся в годовом отчете, который в минувшую пятницу утвердило собрание акционеров предприятия.

В целом 
29 июня 2015, 03:44
Черный день западной космонавтики: вслед за взрывом Falcon не вышли на орбиту спутники “Галилео”

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Два новых спутника европейской навигационной системы “Галилео”, запущенные при помощи самарской ракеты-носителя "Союз-СТ-Б", не вышли на заданную орбиту. Об этом сообщает Европейское космическое агентство. Запуск был осуществлен в пятницу с космодрома Куру во Французской Гвиане. Он откладывался несколько раз из-за 

23 августа 2014, 06:37
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