Заместитель министра обороны Юрий Борисов в цехах самарского завода «Кузнецов» частый гость. Именно он со стороны ведомства курирует процесс восстановления производства двигателей НК-32 для модернизированных стратегических бомбардировщиков ТУ-160. С середины 90-х предприятие занималось лишь ремонтом силовых агрегатов, но продлять их ресурс бесконечно невозможно. Сейчас подготовка к серийному выпуску НК-32 практически вышла на финишную прямую. Причем речь идет о серьезно переработанном двигателе с улучшенными характеристиками. Подробности – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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Самарский «Кузнецов» выпустит двигатели для Минобороны
Самарский завод «Кузнецов» в этом году планирует приступить к серийному производству двигателей НК-32 для стратегических бомбардировщиков ТУ-160. Об этом «ТЕРРЕ» в эксклюзивном интервью рассказал управляющий директор предприятия Сергей Павлинич. Пока речь идет о выпуске первой, разработанной еще в СССР, версии …
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20 марта 2017, 11:23
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Минобороны России запустило ресурс, посвященный форуму «Армия-2017»
Минобороны запустило на своем официальном сайте раздел, посвященный международному военно-техническому форуму «Армия-2017». Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на представителей военного ведомства.
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14 февраля 2017, 08:33
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В России могут ввести форму для руководителей предприятий ОПК
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31 января 2017, 05:10
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Минобороны до конца 2016-го получит новый модернизированный самолет А-50У
Министерство обороны Российской Федерации уже в текущем году получит новый модернизированный самолет А-50У. На протяжении нескольких лет ведомству передали 3 таких воздушных судна. В последний раз это было в 2014 году.
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15 августа 2016, 04:44
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Самару посетил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов
В пятницу, 17 июля, в Самару с рабочим визитом прибыл заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. Он посетил входящее в "Союз машиностроителей России" самарское ОАО "Кузнецов", где провел совещание, касающееся хода работ по восстановлению производства двигателей НК-32.
Напомним, соответствующее решение …
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17 июля 2015, 04:58
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В Самару приедет заместитель министра обороны РФ
В пятницу, 17 июля, в Самару с рабочим визитом приедет замминистра обороны России Юрий Борисов.
На ОАО "Кузнецов" он проведет совещание, где будут рассмотрены вопросы выполнения гособоронзаказа двигателестроительным предприятием. Кроме того, речь пойдет о возобновлении производства авиационного двигателя НК-32 …
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16 июля 2015, 05:10
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ОАО "Кузнецов" впервые заработало на двигателях
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29 июня 2015, 03:44
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Черный день западной космонавтики: вслед за взрывом Falcon не вышли на орбиту спутники “Галилео”
Два новых спутника европейской навигационной системы “Галилео”, запущенные при помощи самарской ракеты-носителя "Союз-СТ-Б", не вышли на заданную орбиту. Об этом сообщает Европейское космическое агентство. Запуск был осуществлен в пятницу с космодрома Куру во Французской Гвиане. Он откладывался несколько раз из-за …
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23 августа 2014, 06:37