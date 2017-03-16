Пресс-служба «Средневолжской газовой компании» предупреждает о новом виде мошенничества. В Самаре зафиксированы случаи, когда неустановленные лица, представляясь сотрудниками СВГК, вымогают деньги у граждан. Преступления совершаются как в многоквартирных домах, так и в частном секторе. Мошенники убеждают хозяев жилья в том, что они эксплуатируют газовое оборудование с грубыми нарушениями, и это грозит им крупными штрафами. Однако, вопрос можно решить, заплатив наличными такому мнимому сотруднику газовой компании. Между тем, стоит помнить о том, что настоящие специалисты СВГК должны быть одеты в фирменную спецодежду с логотипом, иметь при себе служебное удостоверение, и не имеют права штрафовать на месте. Кроме того, оплату за выполненные работы сотрудники компании принимают исключительно по бланкам квитанций строгой отчетности.
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