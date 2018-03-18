18 марта жители Самарской области выбирают президента России. В числе первых свой голос отдал врио губернатора Дмитрий Азаров. Он пришел на участок, расположенный в школе №132. Опустив бюллетень в урну, глава региона пообщался с журналистами.
- Только реализовав избирательное право, граждане могут рассчитывать на дальнейшие улучшения условий для жизни и стабильное развитие нашего общества, - отметил Дмитрий Азаров.
Голосование в Самарской области началось в 8:00. К услугам избирателей в регионе работают 1789 участков. Принять участие в выборах 18 марта 2018 года имеют право 2 442 330 жителей региона. Избирательные участки будут открыты до 20:00.
|
К 12:00 на выборах президента проголосовали 28,81% избирателей Самарской области
|
18 марта 2018, 01:27
|
На 10:00 явка на выборах президента России в Самарской области составила 10,17%
|
18 марта 2018, 12:34
|
Выборы президента России начались в Самарской области
|
18 марта 2018, 08:30
|
Дмитрий Азаров и глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин встретились в Самаре
Самарская область будет развивать сотрудничество с крупнейшим российским производителем тяжелых грузовиков - компанией «КамАЗ». Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи главы Самарской области Дмитрия Азарова с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным.
Топ-менеджер холдинга из Татарстана рассказал о планах …
|
14 марта 2018, 05:24
|
Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» в Самаре
В Самару в среду, 14 марта, прибыл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Он уже посетил РКЦ «Прогресс» вместе с главой региона Дмитрием Азаровым.
«Пояснения по ходу осмотра даёт врио гендиректора предприятия Равиль Ахмедов», - сообщили в департаменте информационной политики администрации …
|
14 марта 2018, 03:59
|
Дмитрий Азаров рассказал о поручениях президента РФ по итогам визита в Самару
|
14 марта 2018, 12:00
|
Самара попросила Путина выделить деньги на новый Дворец спорта
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить строительство нового Ледового дворца спорта в Самаре в адресную инвестиционную программу и рассмотреть возможность софинансирования из федерального бюджета, передает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской …
|
13 марта 2018, 04:54
|
Самарская область вошла в Топ-10 самых «предвыборно-активных» регионов
Самарская область попала в Топ-10 регионов России с самой высокой предвыборной активностью. Об этом говорится в отчете Фонда "Петербургская политика". Больше всего штабы кандидатов в президенты агитируют за своих лидеров также в Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Новосибирской, Ростовской, Псковской, Саратовской …
|
7 марта 2018, 08:44
|
2,5 миллиона бюллетеней для выборов президента РФ напечатали в Самаре
|
5 марта 2018, 12:55
|
В блогах: присоединят к Самаре или мы уйдем под Казань?
Блогер Игорь Кондратьев пишет, что в России на горизонте снова замаячила перспектива объединения российских областей и республик.
"Подобная стратегия сейчас обсуждается на самом высоком уровне, она продиктована соображениями концентрации экономических ресурсов, усиления политического контроля в стране, недопущения критического …
|
16 февраля 2018, 07:08