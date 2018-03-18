На 10:00 явка на выборах президента России в Самарской области составила 10,17% Появились первые данные о явке избирателей на выборах президента России в Самарской области. По состоянию на 10:00 на участки пришли 10,17% жителей региона, обладающих правом голоса. Отмечается, что на выборах главы государства в 2012 году эта цифра на аналогичное время …