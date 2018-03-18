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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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К 12:00 на выборах президента проголосовали 28,81% избирателей Самарской области

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На 10:00 явка на выборах президента России в Самарской области составила 10,17%

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Появились первые данные о явке избирателей на выборах президента России в Самарской области. По состоянию на 10:00 на участки пришли 10,17% жителей региона, обладающих правом голоса. Отмечается, что на выборах главы государства в 2012 году эта цифра на аналогичное время 
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Выборы президента России начались в Самарской области

Выборы президента России начались в Самарской области

Выборы президента России в Самарской области начались.

Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Всего на территории  региона живут 2 442 330 человек, имеющих право голоса. Для того, чтобы они смогли выразить свои политические предпочтения фкнкционируют 1789 избирательных 

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Дмитрий Азаров и глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин встретились в Самаре

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Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» в Самаре

Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» в Самаре

В Самару в среду, 14 марта, прибыл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Он уже посетил РКЦ «Прогресс» вместе с главой региона Дмитрием Азаровым.

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Дмитрий Азаров рассказал о поручениях президента РФ по итогам визита в Самару

Дмитрий Азаров рассказал о поручениях президента РФ по итогам визита в Самару

Во вторник, 13 марта, депутаты Самарской губернской думы проголосовали за увеличение доходной части главного финансового документа региона еще на 1 миллиард 230 миллионов рублей. При этом он по-прежнему остается дефицитным: расходы - 149 миллиардов 600 миллионов рублей, доходы меньше почти 

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Самара попросила Путина выделить деньги на новый Дворец спорта

Самара попросила Путина выделить деньги на новый Дворец спорта

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить строительство нового Ледового дворца спорта в Самаре в адресную инвестиционную программу и рассмотреть возможность софинансирования из федерального бюджета, передает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской 

13 марта 2018, 04:54
Самарская область вошла в Топ-10 самых «предвыборно-активных» регионов

Самарская область вошла в Топ-10 самых «предвыборно-активных» регионов

Самарская область попала в Топ-10 регионов России с самой высокой предвыборной активностью. Об этом говорится в отчете Фонда "Петербургская политика". Больше всего штабы кандидатов в президенты агитируют за своих лидеров также в Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Новосибирской, Ростовской, Псковской, Саратовской 

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2,5 миллиона бюллетеней для выборов президента РФ напечатали в Самаре

До выборов президента РФ осталось две недели. Бланки для голосования уже переданы в облизбирком.

Для выборов президента России в Самаре напечатали около 2,5 миллионов бюллетеней для голосования. В пятницу, 2 марта, под пристальным надзором наблюдателей из США и Германии типография передала 

5 марта 2018, 12:55
В блогах: присоединят к Самаре или мы уйдем под Казань?

В блогах: присоединят к Самаре или мы уйдем под Казань?

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"Подобная стратегия сейчас обсуждается на самом высоком уровне, она продиктована соображениями концентрации экономических ресурсов, усиления политического контроля в стране, недопущения критического 
16 февраля 2018, 07:08
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