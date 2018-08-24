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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК

В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК

В Усть-Кинельском прошла очередная стратегическая сессия "Новая жизнь села" в рамках разработки концепции развития региона. Напомню, губернские власти уже провели сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности". 
 
Проблем 
24 августа 2018, 03:12
В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

За последние 15 лет в Самаре удалось значительно улучшить состояние или полностью вылечить более двухсот пациентов с ДЦП, циррозом печени и целым рядом других заболеваний. Это стало возможным благодаря лечению с помощью клеток пуповинной крови. 
 
Перспективы лечения с помощью клеток пуповинной 
24 августа 2018, 02:57
Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»

Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»

Самарский областной Фонд жилья и ипотеки возобновил реализацию непрофильных и неликвидных активов. Речь идет, прежде всего, о квартирах, домах, в том числе и с земельными участками, а также коммерческих помещениях, находящихся на территории различных муниципалитетов региона. Список "неликвида" был сформирован 
24 августа 2018, 02:29
«Сызрань-2003» обыграла «Ротор» в матче за Кубок России

«Сызрань-2003» обыграла «Ротор» в матче за Кубок России

22 августа футбольная «Сызрань-2003» принимала на своем стадионе «Кристалл» волгоградский «Ротор». Игра проходила в рамках 1\32 финала Кубка России.

Основное время матча прошло без забитых мячей, хотя сызранцы большую часть времени владели инициативой. В добавленное время победителя выявить также не удалось. 

23 августа 2018, 10:14
Отца PHARAOH позвали работать в «Крылья Советов»

Отца PHARAOH позвали работать в «Крылья Советов»

Со вторника, 21 августа, в самарском футбольном клубе «Крылья Советов» начал работать новый руководитель селекционного отдела. Им стал Геннадий Голубин, являющийся отцом известного российского рэпера Глеба Голубина, выступающего под псевдонимом Pharaoh.

Ранее Геннадий Голубин работал в московском и брянском 
21 августа 2018, 03:42
Матч «Крылья Советов» - «Локомотив» вошел в тройку самых популярных в 4-м туре РПЛ

Матч «Крылья Советов» - «Локомотив» вошел в тройку самых популярных в 4-м туре РПЛ

Агентство Турстат проанализировало посещаемость матчей 4 тура Российской Премьер-лиги. Встреча «Крыльев Советов» с московским «Локомотивом» стала третьей среди популярности у болельщиков. Его пришли посмотреть 31 652 человека. Самым популярным матчем стал «Зенит» - «Урал», на котором собрались 45 545 человек. 

21 августа 2018, 11:56
19 августа в районе стадиона «Самара Арена» ограничат движение

19 августа в районе стадиона «Самара Арена» ограничат движение

19 августа в Самаре – футбольный день. На стадионе «Самара Арена» в рамках четвертого тура чемпионата РПЛ встретятся «Крылья Советов» и московский «Локомотив». В связи с этим, для обеспечения безопасности в городе введут временные ограничения движения транспорта.

С 14:00 до 22:00 

17 августа 2018, 10:14
Герой программы «Тотальный футбол» - Евгений Конюхов

Герой программы «Тотальный футбол» - Евгений Конюхов

Голкипер футбольного клуба «Крылья Советов» дал эксклюзивное интервью корреспонденту «ТЕРРЫ». Одной из главных тем разговора стало развитие детского футбола в регионе.

Подробности смотрите в программе «Тотальный футбол» во вторник 28 августа в 18:00.