Завершилась жеребьевка команд, которые будут играть в 1\16 финала Кубка России по футболу. По ее результатам соперником «Крыльев Советов» стал «Тамбов».
Кубковые встречи состоятся 26 и 27 сентября. Все команды Премьер-лиги на этом этапе будут играть на выезде. Победитель матча «Тамбов» - «КС» встретится в 1\8 финала с победителем пары «Авангард» - «Краснодар».
Самарцы уже играли в Кубке России с "Тамбовом" на стадии 1/16 финала. Эта игра завершилась победой волжан со счетом 3:2. Еще два матча против "Тамбова" состоялись в рамках первенства страны, и оба завершились победой "Крыльев": 1:0 в Самаре и 2:0 в Тамбове.
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Подробности смотрите в программе «Тотальный футбол» во вторник 28 августа в 18:00.