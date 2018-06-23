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Труп женщины нашли на детской площадке в «Крутых Ключах» в Самаре
В ночь на 19 июня в Самаре произошло убийство. Трагедия произошла в микрорайоне «Крутые Ключи». Местные жители обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями на детской площадке около дома №31 по улице Мира.
Как сообщает 63.ru, жертвой неизвестного злоумышленника …
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19 июня 2018, 12:59
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Труп изрезанного пенсионера обнаружили в сгоревшем доме под Кошками
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16 июня 2018, 01:38
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Дело об убийстве шуруповертом пожилой пары передано в суд
В Самарской области следователи направили в суд уголовное дело об убийстве шуруповертом пожилой пары. Преступление было совершено осенью 2017 года в Жигулевске. Тела супругов-пенсионеров, на которых были обнаружены множественные раны, нашли в квартире дома, где они проживали. Как сообщалось ранее, …
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8 июня 2018, 09:21
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Жителя Самарской области осудили за убийство 21-летней давности
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1 июня 2018, 09:13
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В Самарской области 3-летний мальчик утонул в выгребной яме
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13 мая 2018, 02:54
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69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области
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12 марта 2018, 03:30
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В Самарской области погиб электрик, которому на голову упал изолятор
В Самарской области завершили расследование несчастного случая со смертельным исходом, передает региональный Минтруда.
По информации ведомства, трагедия произошла 14 декабря 2017 года в одной из дирекций капремонта, которая занимается реконструкцией объектов электрификации и электроснабжения.
Во время работ по …
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10 февраля 2018, 12:52
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Трагедия в Тольятти: на химзаводе аппаратчика затянуло на вал привода питателя
Вчера, 3 февраля, вечером в Тольятти на производстве произошел несчастный случай со смертельным исходом. Инцидент зафиксировали вечером на одном из химических предприятий Автограда, передает tolyatty.ru со ссылкой на областной Минтруд. «В отделении дозирования при уборке вокруг питателя аппаратчика дозирования …
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4 февраля 2018, 05:47
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Ростуризм и РПЦ договорились о развитии в России религиозного туризма
Ростуризм и РПЦ собираются сообща развивать религиозный туризм в Российской Федерации. Глава ведомства Олег Сафонов подписал соглашение об этом с руководителем Патриаршего совета по культуре епископом Тихоном (Шевкуновым), информируют "Известия".
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28 декабря 2017, 09:54
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Минобрнауки предложили ввести в школьную программу разработанный в РПЦ курс
Церковь предложила Минобрнауки ввести в программу средней школы новую дисциплину - «Нравственные основы семейной жизни». Как рассказывают отечественные информагентства, инициатива получила поддержку Ассоциации родительских комитетов, в ведомстве к ней тоже отнеслись положительно.
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23 октября 2017, 11:03
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В РПЦ предложили национализировать советские песни
Первый заместитель руководителя синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил, что необходимо национализировать такие известные советские песни, как «Темная ночь», «Эх, дороги» и ряд других, написанных много лет назад по госзаказу. Представителя РПЦ цитирует «Интерфакс».
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28 сентября 2017, 02:11
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В Самаре пройдет форум «В Единстве cила»
По инициативе митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия в Самаре организовано «Братство ревнителей Православия имени святителя Алексия». Цель проекта – попытка оживить церковную жизнь в решении стратегических задач, возникающих в современном мире. Эта организация не будет дублировать ни одну из уже …
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10 мая 2017, 11:47
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В Оренбуржье осужденного за развратные действия экс-священника отпустили
Мужчину приговорили к двум годам ограничения свободы за развратные действия. Бывшего священника отпустили из-под стражи прямо в зале суда. Его задержали прошлым летом. Священнослужитель пришел в сауну вместе с мальчиком – воспитанником социально-реабилитационного центра. Они уединились в одном из помещений …
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28 января 2016, 02:01
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РПЦ проведет церковный суд над бывшим священником из Самары
Дело иеромонаха Амфиана (Артема Вечелковского), признавшегося в нетрадиционной сексуальной ориентации, передадут на рассмотрение епархиального церковного суда. Об этом информирует Самарская и Сызранская митрополия РПЦ на своем официальном сайте.
«Иеромонах Амфиан (Вечелковский) в настоящее время находится за штатом Самарской и …
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18 сентября 2015, 08:17
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Бывший самарский священник открыто признался, что он гей
Громкое заявление, по данным федеральных порталов, сделал самарский священник Артем (Амифиан) Вечелковский. Он открыто признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Впервые мужчина заявил об этом в Интернете на сайте вопросов и ответов ask.fm. А позже дал интервью тольяттинской газете и …
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18 сентября 2015, 10:08
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Около Сызрани священник спас провалившегося под лед пожилого рыбака
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1 декабря 2014, 12:18