Около Сызрани священник спас провалившегося под лед пожилого рыбака Пожилой рыболов избежал гибели на реке Уса около Сызрани. Инцидент произошел в пятницу, 28 ноября. Пенсионер из села Междуреченск возвращался домой с группой рыбаков и решил срезать путь. В результате он провалился под лед. Это произошло в 150 метрах от …