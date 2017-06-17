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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Андрей Тихонов повезет «Крылья Советов» в Сербию

Андрей Тихонов повезет «Крылья Советов» в Сербию

Футболисты «Крыльев Советов» с 12 по 29 июня проведут сборы в Сербии. Команда сыграет шесть контрольных матчей. Напомним, минувший сезон оказался для самарцев неудачным - клуб вылетел из Премьер-лиги.

В начале июня областные власти утвердили кандидатуру нового главного 
8 июня 2017, 11:40
Губернатор назвал имя нового главного тренера ФК «Крылья Советов»

Губернатор назвал имя нового главного тренера ФК «Крылья Советов»

Новым главным тренером самарского футбольного клуба «Крылья Советов» станет Андрей Тихонов, сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Он заявил об этом в четверг, 1 июня, во время выступления на Петербургском экономическом форуме.

Как уже сообщала «ТЕРРА», Андрей Тихонов 
1 июня 2017, 03:46
Андрей Тихонов может вернуться в Самару в качестве тренера «Крыльев Советов»

Андрей Тихонов может вернуться в Самару в качестве тренера «Крыльев Советов»

Новым тренером «Крыльев Советов» может стать Андрей Тихонов, об этом пишут федеральные СМИ. В июне прошлого года он возглавил красноярский «Енисей», который под его руководством занял третье место в первенстве ФНЛ - это лучший результат команды в истории. «Енисей» попал 

31 мая 2017, 11:51
В Самаре разыграли мяч с автографами игроков «Крыльев Советов»

В Самаре разыграли мяч с автографами игроков «Крыльев Советов»

На самарском фестивале «День прессы» заветный мяч на площадке ТЕРРЫ выиграла будущая студентка Поволжского государственного техникума Полина Волкова. Она ответила на все каверзные вопросы ведущего, связанные с «Крыльями Советов». Девушка призналась, что самый дорогой для нее на этом 

27 мая 2017, 02:01
Анастасия Мыскина посетила базу

Анастасия Мыскина посетила базу "Крыльев Советов"

Вчера, 24 мая, капитан сборной России по теннису Анастасия Мыскина стала послом Самары как города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. В среду Мыскина посетила строительную площадку "Самара Арены", после чего состоялось торжественное подписание соглашения, а позже Анастасия 
25 мая 2017, 07:29
У 13 игроков «КС» закончились трудовые договоры

У 13 игроков «КС» закончились трудовые договоры

Сегодня, 22 мая, на клубной базе «Крыльев Советов» в Самаре состоялось совещание команды с руководством и тренерским штабом.
 
На нем было объявлено, что после 2-недельной паузы команда снова соберется в городе 8 июня и начнет подготовку к новому сезону.

22 мая 2017, 10:00
«Крылья Советов» вылетели в первую лигу

«Крылья Советов» вылетели в первую лигу

В последнем 30 туре самарская команда уступила на домашней арене грозненскому «Тереку» со счетом 1:3. Поражение опустило наших земляков в зону вылета - на 15 место. Тульский «Арсенал» воспользовался оплошностью "Крыльев" и разгромил у себя дома «Спартак» - 3:0
21 мая 2017, 06:11
В матче с «Крыльями Советов» тренер «Краснодара» будет осторожным

В матче с «Крыльями Советов» тренер «Краснодара» будет осторожным

Завтра, 30 октября, самарские «Крылья Советов» проведут матч 1/8 финала Кубка России по футболу. Соперником нашей команды станет коллектив из Краснодара, который сейчас тренирует бывший любимец самарской торсиды, легенда российского футбола Андрей Тихонов. Он поделился своими ожиданиями от завтрашнего матча:

29 октября 2014, 04:34
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