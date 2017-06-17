Андрей Тихонов может вернуться в Самару в качестве тренера «Крыльев Советов» Новым тренером «Крыльев Советов» может стать Андрей Тихонов, об этом пишут федеральные СМИ. В июне прошлого года он возглавил красноярский «Енисей», который под его руководством занял третье место в первенстве ФНЛ - это лучший результат команды в истории. «Енисей» попал …