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Андрей Тихонов повезет «Крылья Советов» в Сербию
Футболисты «Крыльев Советов» с 12 по 29 июня проведут сборы в Сербии. Команда сыграет шесть контрольных матчей. Напомним, минувший сезон оказался для самарцев неудачным - клуб вылетел из Премьер-лиги.
В начале июня областные власти утвердили кандидатуру нового главного …
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8 июня 2017, 11:40
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Губернатор назвал имя нового главного тренера ФК «Крылья Советов»
Новым главным тренером самарского футбольного клуба «Крылья Советов» станет Андрей Тихонов, сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Он заявил об этом в четверг, 1 июня, во время выступления на Петербургском экономическом форуме.
Как уже сообщала «ТЕРРА», Андрей Тихонов …
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1 июня 2017, 03:46
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Андрей Тихонов может вернуться в Самару в качестве тренера «Крыльев Советов»
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31 мая 2017, 11:51
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В Самаре разыграли мяч с автографами игроков «Крыльев Советов»
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27 мая 2017, 02:01
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Анастасия Мыскина посетила базу "Крыльев Советов"
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25 мая 2017, 07:29
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У 13 игроков «КС» закончились трудовые договоры
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22 мая 2017, 10:00
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«Крылья Советов» вылетели в первую лигу
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21 мая 2017, 06:11
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В матче с «Крыльями Советов» тренер «Краснодара» будет осторожным
Завтра, 30 октября, самарские «Крылья Советов» проведут матч 1/8 финала Кубка России по футболу. Соперником нашей команды станет коллектив из Краснодара, который сейчас тренирует бывший любимец самарской торсиды, легенда российского футбола Андрей Тихонов. Он поделился своими ожиданиями от завтрашнего матча:
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29 октября 2014, 04:34