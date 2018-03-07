В Самаре сын, вооружившись молотком, ограбил свою маму. Он отнял у пожилой женщины 100 рублей. Инцидент произошел в многоквартирном доме на проспекте Металлургов, где проживает потерпевшая. 47-летний мужчина пришел к своей 74-летней матери, и, угрожая молотком, отобрал у нее деньги. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы и вскоре полицейские задержали подозреваемого.
«В содеянном злоумышленник раскаялся. По материалам, собранным полицейскими, следователем вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ - «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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