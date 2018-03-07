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Последний раз в нашем регионе он был 4 года назад - закладывал капсулу в основание строящегося стадиона, на котором грядущим летом должны пройти 6 матчей чемпионата мира по футболу. Сегодня президент провел сразу несколько рабочих встреч и даже успел поздравить 

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Нападение пьяного самарца на бывшего начальника попало на видео

В Самаре местного жителя подозревают в разбойном нападении на своего бывшего работодателя. Инцидент произошел 14 февраля в автосервисе, расположенном в Кировском районе 14 февраля. В организацию пришел пьяный 28-летний мужчина, бывший работник этой шиномонтажки. Он заявил своему бывшему начальнику, что 

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12 лет колонии строгого режима получил 48-летний житель Сызрани, которого обвиняли в серии изнасилований и разбойных нападений.

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Тольяттинец ограбил женщину-таксиста

Тольяттинец ограбил женщину-таксиста

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6 февраля 2018, 09:57
В Самаре полицейские закрыли подпольный игорный клуб на Пензенской

В Самаре полицейские закрыли подпольный игорный клуб на Пензенской

В Самаре сотрудники полиции ликвидировали нелегальное заведение, где играли в азартные игры. Оно располагалось на улице Пензенской. Когда туда наведались полицейские, в помещении находилось 18 человек – сотрудники заведения и игроки. Полицейские изъяли чемодан с игральными фишками и картами. Задержан 

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Полицейские задержали самарца с пакетом боеприпасов

Полицейские задержали самарца с пакетом боеприпасов

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22 января 2018, 11:06
В Саратове пойман подозреваемый в нападении на 2 самарских полицейских

В Саратове пойман подозреваемый в нападении на 2 самарских полицейских

В Саратовской области задержали подозреваемого в нападении на самарских полицейских.Прошлым летом вооруженный ножом мужчина ранил двоих силовиков и сбежал. Его объявили в международный розыск. В пятницу, 19 января, в самарском областном главке МВД сообщили о задержании беглеца.

Подозреваемый в 
19 января 2018, 11:21
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