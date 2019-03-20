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«Бункер S» Эфир передачи от 19.03.2019 
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Материалы по теме:

Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей

Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей

К началу весны долги жителей 63-го региона за горячую воду и отопление превысили 1,1 млрд рублей. Как сообщили в самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс», задолженность жителей губернской столицы составляет 864,7 млн рублей, тольяттинцев - 315,4 млн рублей, новокуйбышевцев - 1,7 млн 
20 марта 2019, 02:37
В Тольятти пропала 15-летняя девушка с меховым рюкзаком в виде мишки

В Тольятти пропала 15-летняя девушка с меховым рюкзаком в виде мишки

В Тольятти полицейские ищут 15-летнюю девушку - Екатерину Крайнюкову, которая ушла из дома № 15 на бульваре Космонавтов 18 марта и не вернулась. Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русого цвета, длина ниже плеч. Была 
20 марта 2019, 01:59
В Тольятти подростки катаются по реке на льдинах

В Тольятти подростки катаются по реке на льдинах

С наступлением весны лед на реках в Самарской области начал таять. В Тольятти подростки нашли экстремальное развлечение и катаются на льдах в Федоровке. Очевидец опубликовал фотоснимок в соцсетях - на нем видно, как человек стоит на льдине и отталкивается от 
20 марта 2019, 01:41
На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

В ночь на среду, 20 марта, в Нефтегорске произошел страшный пожар. Сигнал о возгорании на улице Восточной поступил дежурным в 01:37. На площади 150 квадратных метров горел жилой дом. На месте событий работали семь человек, которые использовали три единицы техники.
20 марта 2019, 12:51
«3,6 млн ущерба»: в Тольятти главу строительной фирмы подозревают в мошенничестве

«3,6 млн ущерба»: в Тольятти главу строительной фирмы подозревают в мошенничестве

В Тольятти возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении руководителя одной из местных строительных фирм. Как сообщили в региональном Главке полиции, правоохранители обратили внимание на действия этого человека при оформлении договора продажи квартиры в 
18 марта 2019, 08:49
В Самарской области с поля украли 13 быков

В Самарской области с поля украли 13 быков

Любопытная криминальная история случилась в Самарской области: двое жителей Большой Черниговки предстали перед судом из-за кражи животных. По версии следствия, в прошлом ноябре мужчины 59 и 57 лет угнали с поля 13 быков. Владелец оценил причиненный ущерб в 368 550 
15 марта 2019, 11:43
Осужденный по делу Дианы Шурыгиной переехал в Самару и стал правозащитником

Осужденный по делу Дианы Шурыгиной переехал в Самару и стал правозащитником

Неожиданное продолжение скандальной истории: уроженец Ульяновской области Сергей Семенов, который был осужден по делу об изнасиловании Дианы Шурыгиной, переехал в Самару. Он занялся правозащитной деятельностью вместе с адвокатом Сергеем Хальченко, пишет samara.kp.ru.
 
Отметим, в декабре 2016 года Ленинский районный суд 
15 марта 2019, 10:29
«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика

«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика

В Тольятти завели уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области. Этого человека подозревают в получении взятки.
 
По версии следствия, в октябре прошлого года подозреваемый в 
15 марта 2019, 08:25
«Симулировал приступ»: житель Самарской области хранил более 4 кг марихуаны

«Симулировал приступ»: житель Самарской области хранил более 4 кг марихуаны

Полицейские узнали, что 44-летний житель Пестравского района может быть причастен к обороту наркотиков. Силовики задержали подозреваемого у него на работе. Во время разговора мужчина внезапно упал, у него начались судороги. На место вызвали врачей, которые обследовали пациента и объяснили, что 
14 марта 2019, 05:14
В Самарской области завели дело из-за гибели составителя поездов

В Самарской области завели дело из-за гибели составителя поездов

В Самарской области завели уголовное дело по части 2 статьи 143 УК России «Нарушение требований охраны труда» из-за смерти рабочего на железной дороге, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Ночью 10 марта составитель поездов сорвался с подножки движущегося вагона при 
14 марта 2019, 08:39
С поезда «Москва - Тольятти» сняли пассажира, который устроил пьяный дебош

С поезда «Москва - Тольятти» сняли пассажира, который устроил пьяный дебош

В Сызрани с поезда сняли молодого человека, который вел себя слишком агрессивно и был пьян. К сотрудникам патрульно-постовой службы полиции Сызранского линейного отдела обратился начальник поезда «Москва - Тольятти». Он рассказал, что один из пассажиров вел себя вызывающе, пытался сесть 
13 марта 2019, 11:30
В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции

В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции

В Тольятти неизвестные решились на необычное похищение - их добычей стала часть металлической иллюминационной композиции в виде лошади. По данным регионального ГУ МВД, преступление произошло 27 декабря примерно с 2:10 до 2:45 на Центральной площади Тольятти.

Полицейские осмотрели место 
28 декабря 2018, 04:04
В Тольятти похитили мужчину, чтобы превратить в попрошайку

В Тольятти похитили мужчину, чтобы превратить в попрошайку

Сотрудники следственного отдела по Автозаводскому району Тольятти завели дело в отношении троих жителей региона — мужчин 48, 37 и 33 лет. Их подозревают в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.
 
По версии следствия, 21 ноября днем мужчины похитили 39-летнего 
27 ноября 2018, 09:22
Британец отправился в тюрьму за инсценировку своего похищения

Британец отправился в тюрьму за инсценировку своего похищения

Не слишком удачная шутка привела жителя Великобритании в тюремную камеру. Житель города Блэкпул Ли Форд позвонил своей беременной девушке Зои Дойль, сказал, что его похитили, и попросил перевести на счет «злоумышленникам» 80 фунтов. После недолгих раздумий Зои выполнила требование и 
10 сентября 2018, 12:33
Миллион рублей похитили в Самарском пансионате для детей-инвалидов

Миллион рублей похитили в Самарском пансионате для детей-инвалидов

Захватывающая криминальная история разворачивается в Самарском пансионате для детей-инвалидов: там обнаружили хищение миллиона рублей. По информации источника в силовых структурах, с ноября 2017 по март 2018 руководство учреждения перечисляло зарплату женщине, которая в пансионате фактически не работала. Ущерб оценивается в 
26 июля 2018, 03:09
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