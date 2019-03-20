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Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей
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20 марта 2019, 02:37
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В Тольятти пропала 15-летняя девушка с меховым рюкзаком в виде мишки
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20 марта 2019, 01:59
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В Тольятти подростки катаются по реке на льдинах
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20 марта 2019, 01:41
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На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок
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20 марта 2019, 12:51
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«3,6 млн ущерба»: в Тольятти главу строительной фирмы подозревают в мошенничестве
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18 марта 2019, 08:49
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В Самарской области с поля украли 13 быков
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15 марта 2019, 11:43
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Осужденный по делу Дианы Шурыгиной переехал в Самару и стал правозащитником
Неожиданное продолжение скандальной истории: уроженец Ульяновской области Сергей Семенов, который был осужден по делу об изнасиловании Дианы Шурыгиной, переехал в Самару. Он занялся правозащитной деятельностью вместе с адвокатом Сергеем Хальченко, пишет samara.kp.ru.
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15 марта 2019, 10:29
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«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика
В Тольятти завели уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области. Этого человека подозревают в получении взятки.
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15 марта 2019, 08:25
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«Симулировал приступ»: житель Самарской области хранил более 4 кг марихуаны
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14 марта 2019, 05:14
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В Самарской области завели дело из-за гибели составителя поездов
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14 марта 2019, 08:39
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С поезда «Москва - Тольятти» сняли пассажира, который устроил пьяный дебош
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13 марта 2019, 11:30
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В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции
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28 декабря 2018, 04:04
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В Тольятти похитили мужчину, чтобы превратить в попрошайку
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27 ноября 2018, 09:22
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Британец отправился в тюрьму за инсценировку своего похищения
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10 сентября 2018, 12:33
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Миллион рублей похитили в Самарском пансионате для детей-инвалидов
Захватывающая криминальная история разворачивается в Самарском пансионате для детей-инвалидов: там обнаружили хищение миллиона рублей. По информации источника в силовых структурах, с ноября 2017 по март 2018 руководство учреждения перечисляло зарплату женщине, которая в пансионате фактически не работала. Ущерб оценивается в …
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26 июля 2018, 03:09
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