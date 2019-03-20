В Тольятти подростки катаются по реке на льдинах … С наступлением весны лед на реках в Самарской области начал таять. В Тольятти подростки нашли экстремальное развлечение и катаются на льдах в Федоровке. Очевидец опубликовал фотоснимок в соцсетях - на нем видно, как человек стоит на льдине и отталкивается от