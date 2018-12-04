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В блогах: самарцы просят построить у стадиона "Самара Арена" бассейн
Самарцы через "Твиттер" предложили областным властям построить бассейн возле нового стадиона "Самара Арена". "Он очень нужен жителям ближайших новых микрорайонов с большим количеством детей", - пишут горожане. Первым на твит отреагировало министерства спорта Самарской области. "Это хорошее предложение. В …
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3 декабря 2018, 08:43
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«Едем отключать должников»: в Самаре появились машины с напоминалками для неплательщиков
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30 ноября 2018, 05:03
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В Самарской области женщина упала в реку с ветхого моста
Сотрудники прокуратуры Большечерниговского района провели проверку по просьбе жительницы села Августовка. Женщина упала с моста через реку Большой Иргиз и получила травмы. Затем она пожаловалась в надзорное ведомство на то, что местная администрация о состоянии моста не заботится. Проверка показала, …
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29 ноября 2018, 03:12
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Под Сызранью фура задавила насмерть женщину-пешехода
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27 ноября 2018, 09:56