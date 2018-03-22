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Материалы по теме:

Деньги СОФЖИ арестовали

Деньги СОФЖИ арестовали

Областной Арбитражный суд вновь наложил арест на счета Самарского областного фонда жилья и ипотеки. «Замороженными» оказались свыше 14 миллионов рублей. Санкции введены в качестве обеспечительных мер по иску «Волжского социального банка», лишенного лицензии в конце 2013 года и находящегося сейчас 
20 марта 2018, 09:49
Мужчину, совершившего 12 краж из офисов и квартир, осудили в Самаре

Мужчину, совершившего 12 краж из офисов и квартир, осудили в Самаре

В Самаре вынесен приговор в отношении 36-летнего мужчины. Он обвинялся в совершении 12 краж.

По информации следствия, злоумышленник проникал в служебные помещения торговых центров и забирал оттуда вещи. Всего он причинил ущерб на сумму в 247 тысяч рублей. Кроме того, однажды 

20 марта 2018, 09:16
1000 рублей за экстремистскую музыку в соцсетях заплатит житель Самарской области

1000 рублей за экстремистскую музыку в соцсетях заплатит житель Самарской области

В Кинельском районе области осудили 21-летнего местного жителя. Он обвинялся в распространении экстремистских материалов в интернете. Прокурорская проверка показала, что молодой человек создал в соцсети страницу под вымышленным именем. На ней он размещал музыкальные треки, которые входят в Федеральный список 

19 марта 2018, 05:37
Крупная УК признана несостоятельной в Самаре

Крупная УК признана несостоятельной в Самаре

В Самаре в отношении «ПЖРТ Железнодорожный» введена процедура наблюдения. Это одна из крупнейших управляющих компаний. Под её управлением находится более 330 многоквартирных домов в Железнодорожном, Октябрьском, Самарском и Советском районах. Областной Арбитражный суд признал организацию несостоятельной.
 
Инициировать банкротство жилищного 

17 марта 2018, 08:35
Бывшего депутата Владимира Сюсина оставили в колонии

Бывшего депутата Владимира Сюсина оставили в колонии

Защите экс-депутата самарской городской думы Владимира Сюсина не удалось обжаловать приговор, вынесенный Кировским районным судом в апреле 2017 года. Областной суд оставил в силе его решение. Напомним, первоначально Сюсина обвиняли в том, что он получил взятку от своего знакомого Валерия 

4 июля 2017, 04:04
Проблемы из-за денег: дело экс-депутата Сюсина хотят отправить на новое рассмотрение

Проблемы из-за денег: дело экс-депутата Сюсина хотят отправить на новое рассмотрение

В Самаре прокуратура добивается отмены приговора для бывшего депутата гордумы Владимира Сюсина.  Как уже сообщала «ТЕРРА», его признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к 5 годам в колонии общего режима.

Фигурантом уголовного дела Сюсин стал после 
30 июня 2017, 07:00
Срок за миллион: в Самаре выносят приговор экс-депутату Владимиру Сюсину

Срок за миллион: в Самаре выносят приговор экс-депутату Владимиру Сюсину

Началось оглашение приговора бывшему депутату Думы г.о. Самара Владимиру Сюсину. Напомним, он обвиняется в получении взятки за общее покровительство владельцу одной из самарских автомоек Валерию Аникину, который был бизнес-партнером депутата.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», Аникин передал народному избраннику 1 миллион 250 

19 апреля 2017, 05:17
18 апреля суд вынесет приговор бывшему депутату самарской гордумы Владимиру Сюсину

18 апреля суд вынесет приговор бывшему депутату самарской гордумы Владимиру Сюсину

Во вторник, 18 апреля, суд вынесет приговор бывшему депутату самарской гордумы Владимиру Сюсину. Напомним,  его обвиняют в получении взятки якобы за общее покровительство владельцу одной из самарских автомоек Валерию Аникину, который был бизнес-партнером депутата.
Как уже рассказывала ТЕРРА, Аникин передал 

17 апреля 2017, 12:07
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