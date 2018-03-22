Бывший депутат самарской городской думы Владимир Сюсин, которого суд приговорил к пяти годам заключения за покушение на мошенничество, может быть освобожден условно-досрочно. Такое право у него появилось после отбывания половины срока наказания, теперь решение за служителями Фемиды. Судебное заседание намечено на сегодня, но, по предварительным данным, скорее всего, будет перенесено.
Напомним, два года назад эта история в буквальном смысле потрясла всё депутатское сообщество. Заявление в полицию на Сюсина написал его бизнес-партнер Валерий Аникин, отношения с которым незадолго до этого разладились. Мужчина пожаловался в органы на то, что народный избранник вымогает у него деньги. Сюсина задержали, когда он с Аникиным ехал к нотариусу оформлять разрыв бизнес-отношений, в машине у него лежали 1 миллион 250 тысяч рублей, которые Аникин передал ему за долю в автомойке у торгового центра «Самолет». Эта история по времени совпала с периодом, когда бывший начальник самарского ГУВД Сергей Солодовников с лозунгом «неприкасаемых нет» дал негласную команду своим подчиненным проверить всех крупных бизнесменов, чиновников и депутатов, которые уже начали готовиться к новой предвыборной кампании в городскую думу и искали для этого средства. Тогда в поле зрения правоохранителей попал только Сюсин. Задержание было громким, но потом следователи долго решали, какую именно статью ему инкриминировать. То ли взятку, которую он юридически не мог получить, так как не являлся должностным лицом, то ли мошенничество. В итоге посадили на 5 лет.
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