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Под Сызранью поймали ульяновского браконьера с 15 налимами и «метлой»
На днях сотрудниками сызранского линейного отдела МВД на транспорте был выявлен 42-летний житель поселка Радищево Ульяновской области. Мужчина осуществлял незаконный вылов рыбы в акватории Волги. Браконьер был задержан стражами порядка напротив деревни Паньшино Радищевского района. У рыбака было обнаружено и …
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8 января 2018, 03:20
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В Сызрани ребенок снял экшен-видео катания на «ватрушке» с горок в парке Горького
На видеохостинге YouTube выложили ролик, снятый на днях в сызранском парке имени Горького с помощью селфи-палки. В 2-минутном видео малолетний ребенок (на виде ему около 10 лет) успевает несколько раз скатиться на «ватрушке» с различных по высоте горок, в …
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5 января 2018, 04:49
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Полиция Сызрани просит помочь опознать мужчину с татуировкой, которого сбил поезд
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1 января 2018, 07:19
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Пенсионерка сломала руку на ЖД-станции «Сызрань 1»
Визитом в травмпункт закончилась поездка в поезде в новогоднюю ночь для жительницы Подмосковья. Пока ее поезд "Москва-Оренбург" стоял на ЖД-станции «Сызрань 1», 56-летняя жительница города Пушкино Московской области решила прогуляться и подышать свежим воздухом. Пенсионерке показалось недостаточным просто постоять на …
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1 января 2018, 06:39
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Ученые обнаружили в лесах Амазонии самых первых гибридных птиц на Земле
Специалисты Университета Торонто в ходе недавней экспедиции обнаружили в лесах Амазонии первую разновидность гибридных птиц. Как рассказывают канадские исследователи, они открыли вид желтошапочных пипров случайно.
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27 декабря 2017, 02:09
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Жители Сызрани просят спасти не улетевшую на зимовку цаплю от уток и холода
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22 декабря 2017, 11:53
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«Очень горько!»: Синички обучают сородичей не трогать невкусную пищу
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19 декабря 2017, 11:38
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Ученые: синицы учат сородичей не прикасаться к невкусной пище
Синицы продемонстрировали исследователям, каким образом одни представители животного мира учат других не прикасаться к невкусной либо опасной еде. Их способность учиться на ошибках себе подобных дает возможность развивать такие защитные свойства, как яркая предупреждающая окраска.
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19 декабря 2017, 05:12
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62 кинокритика из разных стран мира назвали лучший фильм всех времен
Телерадиокомпания «Би-би-си» решила составить рейтинг 100 лучших американских фильмов за все время существования кино. Было опрошено более 60 влиятельных кинокритиков, в итоге на первом месте оказалась драматическая кинолента "Гражданин Кейн" 1941 года (режиссер Орсон Уэллс). Эпическая гангстерская драма Копполы "Крестный …
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23 июля 2015, 12:10
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В Тольятти расскажут об аномальных зонах и культовых местах
Тольяттинский туристский информационный центр запустил новый проект "Научная среда" - о том, что находится «на грани научного познания окружающего мира», пишет портал samara.ru.
Встречи будут проходить по средам, в 18:00, в городском краеведческом музее на бульваре Ленина (кафе …
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8 апреля 2015, 12:24