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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 02 июля 2018г  
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Как перед матчем Бразилия – Мексика провели карнавал в Самаре

Как перед матчем Бразилия – Мексика провели карнавал в Самаре

В Самаре на улице Куйбышева в минувшие выходные, в преддверии матча сборных Бразилии и Мексики, впервые прошел карнавал. Главной темой акции стали латиноамериканские танцы, во время шествия к танцевальной колонне присоединились несколько тысяч человек.

Карнавал, в субботу, 30 июня, и в 

2 июля 2018, 04:05
2500 болельщиков на поездах прибыли на матч Бразилия – Мексика в Самару

2500 болельщиков на поездах прибыли на матч Бразилия – Мексика в Самару

В Самаре на поездах прибыли толпы новых болельщиков ЧМ-2018. 2 июля на стадионе «Самара Арена» состоится игра 1/8 финала: Бразилия – Мексика. Более 2500 туристов приехали на вокзал Самары на шести бесплатных поездах из Москвы, Нижнего Новгорода и  Казани. Матч 
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Мексиканец не смог сбежать от любимой на ЧМ и отправил «картонную» копию

Мексиканец не смог сбежать от любимой на ЧМ и отправил «картонную» копию

В Самару на матч ЧМ-2018 по футболу Бразилия – Мексика приехал «картонный» фанат. Свою копию отправил известный мексиканский болельщик Хавьер, так как 
2 июля 2018, 02:04
Грандиозными гуляниями победу сборной России отметили в Самаре

Грандиозными гуляниями победу сборной России отметили в Самаре

Грандиозными гуляниями по всей стране, в том числе и в Самаре отметили выход Сборной России по футболу в 1/4 финала ЧМ-2018, который проходит в эти дни в нашей стране. В поединке 1/8 накануне были повержены испанцы. Основное и дополнительное время 
2 июля 2018, 11:45
Денег нет: футбольной команды «Сызрань-2003» больше не существует

Денег нет: футбольной команды «Сызрань-2003» больше не существует

Грустные новости для любителей футбола. Клуб «Сызрань-2003» прекращает свое существование. Его руководство приняло решение не подавать заявку на участие в следующем сезоне первенства Профессиональной футбольной лиги. Об этом сообщил президент «Сызрани-2003» Максим Симонов на официальном сайте команды.

«Руководство ФК «Сызрань-2003» приняло 

21 июня 2018, 10:19
ФК «Сызрань-2003» - на грани закрытия

ФК «Сызрань-2003» - на грани закрытия

ФК «Сызрань-2003» в год своего 15-летнего юбилея оказался на грани закрытия. Формально футбольный клуб уже прекратил существование, пишет «КТВ ЛУЧ». У всего тренерского штаба и игроков «основы» завершились контракты 31 мая.
 
У клуба осталось всего 2 дня до 
18 июня 2018, 10:24
«Сызрань-2003» взяла бронзовые медали ПФЛ

«Сызрань-2003» взяла бронзовые медали ПФЛ

Завершился сезон Профессиональной футбольной лиги. В зоне «Урал-Приволжье» выступали сразу три клуба из самарского региона: «Сызрань - 2003», «Лада-Тольятти» и «Крылья Советов - 2».

Лучший результат показали сызранцы. По итогам сезона они завоевали бронзовые медали. В заключительном матче футболисты упустили серебряные медали, 

28 мая 2018, 09:51
Девушка запустила флешмоб для спасения футбольной команды «Сызрань-2003»

Девушка запустила флешмоб для спасения футбольной команды «Сызрань-2003»

Пресс-атташе футбольного клуба «Сызрань-2003» Светлана Щепеткова запустила в соцсети «ВКонтакте» интернет-флешмоб #спаситеСызрань2003. Суть акции в том, чтобы болельщики поделились фотографиями значимых моментов, связанных с командой, а также небольшими рассказами, почему для них она так важна. «Дорогие друзья. Ни для 
20 октября 2017, 09:45
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