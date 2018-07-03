Футбольный клуб «Сызрань-2003» будет выступать в первенстве ПФЛ в сезоне 2018\2019 годов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте команды.
«Решение руководства ФК «Сызрань-2003» не подавать заявку на участие в Первенстве России по футболу среди команд ПФЛ в сезоне 2018-2019гг. было в большей степени скоропостижным, эмоциональным и преждевременным», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что вопросы по финансированию клуба решаются в плановом порядке. Будущий сезон также не стал исключением.
Ранее менеджмент «Сызрани-2003» объявил о прекращении существования команды. Принятое решение объяснялось отсутствием нормального финансирования.
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