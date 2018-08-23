22 августа футбольная «Сызрань-2003» принимала на своем стадионе «Кристалл» волгоградский «Ротор». Игра проходила в рамках 1\32 финала Кубка России.
Основное время матча прошло без забитых мячей, хотя сызранцы большую часть времени владели инициативой. В добавленное время победителя выявить также не удалось. На 94-й минуте Андрей Семенов смог вывести «Сызрань-2003» вперед. Но уже на 102-й минуте Исламнур Абдулавов сравнял счет.
Исход встречи решила серия пенальти. Сызранцы смогли взять верх со счетом 4:3, благодаря чему смогли выйти в 1\16 Кубка России.
|
В Самаре проходят торжественные мероприятия, посвященные 75-летию победы в битве под Курском
|
23 августа 2018, 11:25
|
Воспитательница, которую обвинили в жестоком обращении с детсадовцами в Сызрани, уволилась
|
23 августа 2018, 11:19
|
Сотрудник ОМОНа скрутил брючным ремнем дебошира с ножом
|
23 августа 2018, 10:59
|
Видео: пожарные тушат заброшенную двухэтажку около «Вива Лэнда»
В Сети появился видеоролик, на котором видно, как пожарные тушат заброшенную двухэтажку на проспекте Кирова в Самаре. Запись разместило издание samara.kp.ru. Напомним, что рано утром 23 августа, в четверг, вспыхнуло заброшенное зздание на проспекте Кирова, расположенное неподалеку от торгово-развлекательного …
|
23 августа 2018, 10:50
|
Отца PHARAOH позвали работать в «Крылья Советов»
Со вторника, 21 августа, в самарском футбольном клубе «Крылья Советов» начал работать новый руководитель селекционного отдела. Им стал Геннадий Голубин, являющийся отцом известного российского рэпера Глеба Голубина, выступающего под псевдонимом Pharaoh.
Ранее Геннадий Голубин работал в московском и брянском …
|
21 августа 2018, 03:42
|
Матч «Крылья Советов» - «Локомотив» вошел в тройку самых популярных в 4-м туре РПЛ
Агентство Турстат проанализировало посещаемость матчей 4 тура Российской Премьер-лиги. Встреча «Крыльев Советов» с московским «Локомотивом» стала третьей среди популярности у болельщиков. Его пришли посмотреть 31 652 человека. Самым популярным матчем стал «Зенит» - «Урал», на котором собрались 45 545 человек. …
|
21 августа 2018, 11:56
|
19 августа в районе стадиона «Самара Арена» ограничат движение
|
17 августа 2018, 10:14
|
Болельщики раскрасят «Самара Арену» в цвета «Крыльев Советов» перед матчем с «Локомотивом»
Футбольный клуб «Крылья Советов» приглашает болельщиков поучаствовать в перформансе который пройдет перед самым началом матча с «Локомотивом». На каждом зрительском кресле стадиона «Самара Арена» гостей будут ждать листовки. По специальной команде зрители должны поднять их перед собой, раскрасив трибуны стадиона …
|
16 августа 2018, 02:05
|
Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
|
13 августа 2018, 11:37
|
«Сызрань-2003» «раскатала» молодежные «Крылья Советов»
16 июля в рамках подготовки к молодежному первенству России по футболу самарские «Крылья Советов» провели контрольный матч против «Сызрани-2003». Игра состоялась на стадионе «Кристалл».
Встреча для подопечных Владимира Кухлевского оказалась крайне неудачной. «Сызрань-2003» разгромила самарцев со счетом 4:0. Первые три гола …
|
17 июля 2018, 02:23
|
«Сызрань-2003» будет выступать в ПФЛ
|
3 июля 2018, 10:54
|
Денег нет: футбольной команды «Сызрань-2003» больше не существует
Грустные новости для любителей футбола. Клуб «Сызрань-2003» прекращает свое существование. Его руководство приняло решение не подавать заявку на участие в следующем сезоне первенства Профессиональной футбольной лиги. Об этом сообщил президент «Сызрани-2003» Максим Симонов на официальном сайте команды.
«Руководство ФК «Сызрань-2003» приняло …
|
21 июня 2018, 10:19
|
ФК «Сызрань-2003» - на грани закрытия
ФК «Сызрань-2003» в год своего 15-летнего юбилея оказался на грани закрытия. Формально футбольный клуб уже прекратил существование, пишет «КТВ ЛУЧ». У всего тренерского штаба и игроков «основы» завершились контракты 31 мая.
У клуба осталось всего 2 дня до …
|
18 июня 2018, 10:24