2 сентября в рамках 7 тура первенства ПФЛ команда «Сызрань-2003» принимала на своем стадионе «Кристалл» «Уфу-2». В этой игре хозяева поля одержали разгромную победу над соперником.
«Сызрань-2003» вышла вперед, благодаря голу Максима Малаховского. На последней минуте первого тайма Илья Ионов удвоил преимущество своей команды. На 83-й минуте Ионов оформил дубль, установив окончательный счет встречи – 3:0.
По результатам прошедших матчей сызранцы набрали 11 очков. Теперь в турнирной таблице ПФЛ они занимают 4 строчку.
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