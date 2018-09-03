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1 сентября в областном центре ограничат движение в окрестностях стадиона «Самара Арена»

1 сентября в областном центре ограничат движение в окрестностях стадиона «Самара Арена»

1 сентября областной центр ждет большой футбол. В рамках 6 тура чемпионата РПЛ на стадионе «Самара Арена» сойдутся «Крылья Советов» и махачкалинский «Анжи». В связи с этим в городе будут введены временные ограничения движения транспорта.

1 сентября с 14:00 до 22:00, 

31 августа 2018, 12:58
Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена

Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена

Подача электричества на стадион «Самара Арена» возобновлена. Об этом «ТЕРРЕ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение о восстановлении электроснабжения принято в связи с высокой социальной значимостью объекта и необходимостью проведения там футбольного матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи».

Напомним, об 

28 августа 2018, 02:33
Матч «Енисей» - «Крылья Советов» посетят около 2 тысяч человек

Матч «Енисей» - «Крылья Советов» посетят около 2 тысяч человек

27 августа в 18:30 самарские «Крылья Советов» встретятся на выезде с красноярским «Енисеем». Игра состоится в Тюмени и станет заключительной в рамках 5 тура чемпионата РПЛ.

Организаторы ожидают, что футбольный поединок посетят около 2 тысяч человек. Вход для самарских болельщиков на 

27 августа 2018, 12:56
Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Завершилась жеребьевка команд, которые будут играть в 1\16 финала Кубка России по футболу. По ее результатам соперником «Крыльев Советов» стал «Тамбов».

Кубковые встречи состоятся 26 и 27 сентября. Все команды Премьер-лиги на этом этапе будут играть на выезде. Победитель матча «Тамбов» 

24 августа 2018, 03:09
«Сызрань-2003» обыграла «Ротор» в матче за Кубок России

«Сызрань-2003» обыграла «Ротор» в матче за Кубок России

22 августа футбольная «Сызрань-2003» принимала на своем стадионе «Кристалл» волгоградский «Ротор». Игра проходила в рамках 1\32 финала Кубка России.

Основное время матча прошло без забитых мячей, хотя сызранцы большую часть времени владели инициативой. В добавленное время победителя выявить также не удалось. 

23 августа 2018, 10:14
«Сызрань-2003» «раскатала» молодежные «Крылья Советов»

«Сызрань-2003» «раскатала» молодежные «Крылья Советов»

16 июля в рамках подготовки к молодежному первенству России по футболу самарские «Крылья Советов» провели контрольный матч против «Сызрани-2003». Игра состоялась на стадионе «Кристалл».

Встреча для подопечных Владимира Кухлевского оказалась крайне неудачной. «Сызрань-2003» разгромила самарцев со счетом 4:0. Первые три гола 

17 июля 2018, 02:23
«Сызрань-2003» будет выступать в ПФЛ

«Сызрань-2003» будет выступать в ПФЛ

Футбольный клуб «Сызрань-2003» будет выступать в первенстве ПФЛ в сезоне 2018\2019 годов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте команды.

«Решение руководства ФК «Сызрань-2003» не подавать заявку на участие в Первенстве России по футболу среди команд ПФЛ в сезоне 2018-2019гг. было 

3 июля 2018, 10:54
Денег нет: футбольной команды «Сызрань-2003» больше не существует

Денег нет: футбольной команды «Сызрань-2003» больше не существует

Грустные новости для любителей футбола. Клуб «Сызрань-2003» прекращает свое существование. Его руководство приняло решение не подавать заявку на участие в следующем сезоне первенства Профессиональной футбольной лиги. Об этом сообщил президент «Сызрани-2003» Максим Симонов на официальном сайте команды.

«Руководство ФК «Сызрань-2003» приняло 

21 июня 2018, 10:19
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