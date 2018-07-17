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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 16 июля 2018г 
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В предстоящем футбольном сезоне у «Крыльев Советов» будет новый технический партнер. Футболисты будут выступать в форме PUMA. Об этом рассказал финансовый директор «КС» Игорь Поваров.

По его словам, презентация экипировки состоится примерно за неделю до начала чемпионата России. После этого ее 

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У «Крыльев Советов» появится титульный спонсор

У «Крыльев Советов» появится титульный спонсор

В ближайшее время у «Крыльев Советов» должен появиться титульный спонсор. Об этом сообщил финансовый директор футбольного клуба Игорь Поваров. Новый партнер должен будет взять на себя львиную долю финансирования команды, основное бремя которого сейчас лежит на областном бюджете. Имя титульного 

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«Крылья Советов-2» не будут заявляться на участие в следующем сезоне ПФЛ

«Крылья Советов-2» не будут заявляться на участие в следующем сезоне ПФЛ

Команда «Крылья Советов-2» не будет заявляться на участие в новом сезоне первенства Профессиональной футбольной лиги. Дело в том, что по регламенту, клубу, играющему в Премьер-лиге, необходимо иметь дублирующий состав. Было решено, что «молодежку» будут комплектовать именно на основе «КС-2». Также 

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31 июля «Крылья Советов» проведут первый матч чемпионата России против ЦСКА

31 июля «Крылья Советов» проведут первый матч чемпионата России против ЦСКА

Чемпионат мира по футболу подходит к концу. 15 июля будет сыгран футбольный матч, в котором определится обладатель заветного кубка. Но это не значит, что футбольная жизнь в регионе прекратится. 31 июля на стадионе «Самара Арена» будет сыгран первый матч чемпионата 

9 июля 2018, 01:43
«Сызрань-2003» будет выступать в ПФЛ

«Сызрань-2003» будет выступать в ПФЛ

Футбольный клуб «Сызрань-2003» будет выступать в первенстве ПФЛ в сезоне 2018\2019 годов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте команды.

«Решение руководства ФК «Сызрань-2003» не подавать заявку на участие в Первенстве России по футболу среди команд ПФЛ в сезоне 2018-2019гг. было 

3 июля 2018, 10:54
«Крылья Советов» одержали вторую победу на сборах в Сербии

«Крылья Советов» одержали вторую победу на сборах в Сербии

«Крылья Советов» продолжают готовиться к новому сезону чемпионата России по футболу. 27 июня игроки провели контрольный матч против китайского "Яньбянь Фуде". Встреча закончилась победой волжан со счетом 1:0. Единственный гол забил на 18-й минуте Тарас Бурлак.

Во время встречи у самарцев 

28 июня 2018, 03:41
Денег нет: футбольной команды «Сызрань-2003» больше не существует

Денег нет: футбольной команды «Сызрань-2003» больше не существует

Грустные новости для любителей футбола. Клуб «Сызрань-2003» прекращает свое существование. Его руководство приняло решение не подавать заявку на участие в следующем сезоне первенства Профессиональной футбольной лиги. Об этом сообщил президент «Сызрани-2003» Максим Симонов на официальном сайте команды.

«Руководство ФК «Сызрань-2003» приняло 

21 июня 2018, 10:19
ФК «Сызрань-2003» - на грани закрытия

ФК «Сызрань-2003» - на грани закрытия

ФК «Сызрань-2003» в год своего 15-летнего юбилея оказался на грани закрытия. Формально футбольный клуб уже прекратил существование, пишет «КТВ ЛУЧ». У всего тренерского штаба и игроков «основы» завершились контракты 31 мая.
 
У клуба осталось всего 2 дня до 
18 июня 2018, 10:24
«Сызрань-2003» взяла бронзовые медали ПФЛ

«Сызрань-2003» взяла бронзовые медали ПФЛ

Завершился сезон Профессиональной футбольной лиги. В зоне «Урал-Приволжье» выступали сразу три клуба из самарского региона: «Сызрань - 2003», «Лада-Тольятти» и «Крылья Советов - 2».

Лучший результат показали сызранцы. По итогам сезона они завоевали бронзовые медали. В заключительном матче футболисты упустили серебряные медали, 

28 мая 2018, 09:51
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