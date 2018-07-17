16 июля в рамках подготовки к молодежному первенству России по футболу самарские «Крылья Советов» провели контрольный матч против «Сызрани-2003». Игра состоялась на стадионе «Кристалл».
Встреча для подопечных Владимира Кухлевского оказалась крайне неудачной. «Сызрань-2003» разгромила самарцев со счетом 4:0. Первые три гола хозяева забили в первом тайме, а еще один во втором.
«Провели хороший спарринг, посмотрели всех ребят в деле. Сызранская команда более опытная, это отразилось на результате. Любая игра это подготовка. Мы знаем, над чем работать», - пояснил Кухлевский.
Подготовку молодежный состав «Крыльев» к предстоящему сезону проводит в Самаре на клубной базе и стадионе "Металлург"
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