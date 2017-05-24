Сызранский речной порт снова начнет принимать круизные теплоходы, сообщает департамент туризма Самарской области. В 2017 году реализовывать данный проект предполагается в тестовом режиме, в 2018-м Сызрань планируется включить в регулярное расписание движения судов. В ведомстве отмечают, что сейчас никаких юридических проблем для возобновления рейсов нет. Заходы в порт Сызрани будут возможны в рамках единого договора с «Самарским речным пассажирским предприятием», дающего право причаливать в Самаре и Ширяево. Последний круизный теплоход заходил в Сызрань в сентябре 2010-го года. Это было судно "Василий Чапаев" с туристами на борту.