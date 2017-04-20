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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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В Самаре из-за морозов объявили штормовое предупреждение

В Самаре из-за морозов объявили штормовое предупреждение

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Горожанам рекомендуют быть особенно внимательными и осторожными, по возможности, не проводить 

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В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

С сегодняшнего дня и до конца января в регионе будет аномально холодно, сообщают синоптики. Среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 9 и более градусов.
В ближайшие трое суток днем столбик термометра будет колебаться в пределах -11, -16. Ночью 

26 января 2017, 02:14
В Самарскую область пришли аномальные морозы. Объявлено штормовое предупреждение

В Самарскую область пришли аномальные морозы. Объявлено штормовое предупреждение

В течение всей рабочей недели днем температура воздуха будет опускаться до минус 16, а ночью - до минус 27. Это на 9 градусов ниже средних многолетних значений. Таким образом, на регион воздействует отрог мощного Сибирского антициклона.
Предположительно, в выходные территория 

17 января 2017, 06:06
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