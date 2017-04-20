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Подальше от деревьев: В Тольятти объявлено штормовое предупреждение
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19 апреля 2017, 10:55
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В Октябрьске пьяные пешеходы напали на экипаж ДПС
Инцидент произошел 15 апреля около 23:30. В городе Октябрьск на двух сотрудников ДПС напали неизвестные лица. В результате оба стража порядка получили различные травмы, передает «КТВ Луч».
По версии сотрудников сызранского ГИБДД, экипаж заметил пешеходов, которые вели себя …
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18 апреля 2017, 11:36
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По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка
17 апреля ушла из дома и не вернулась 85-летняя жительница посёлка Новокашпирский, передает портал «КТВ Луч». Женщина страдает потерей памяти, плохо ориентируется на местности, нуждается в медицинской помощи.
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18 апреля 2017, 11:12
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Сильный ветер валит деревья на самарские дороги
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17 апреля 2017, 01:27
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В Сызрани неизвестные разбросали трупы животных около детского сада
Сызранский детский садик при школе №32 на улице Механической превратился в последнее время в настоящее "кладбище домашних животных". Однако Стивен Кинг здесь не при чем. Как пишет «КТВ-Луч», уже несколько дней подряд неизвестные злоумышленники разбрасывают расчлененные трупы зверей (в …
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15 апреля 2017, 05:36
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В Самаре из-за морозов объявили штормовое предупреждение
В Самарской области из-за морозов объявлено штормовое предупреждение. До 9 февраля ожидается понижение температуры, возможны морозы ниже -28 градусов по Цельсию, сообщили в самарской мэрии со ссылкой на данные синоптиков.
Горожанам рекомендуют быть особенно внимательными и осторожными, по возможности, не проводить …
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7 февраля 2017, 02:35
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В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
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26 января 2017, 02:14
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В Самарскую область пришли аномальные морозы. Объявлено штормовое предупреждение
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17 января 2017, 06:06