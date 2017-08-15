Бандитизм или ревность: В Сызрани злодеи ворвались ночью в дом и избили палками хозяина пишет «Маленькая Сызрань». Инцидент случился в переулке Раменский в ночь с 7 на 8 августа. От нападавших досталось и молодой сожительнице хозяина. … На днях в Сызрани несколько мужчин ворвались ночью в частный дом и избили деревянными палками хозяина дома,. Инцидент случился в переулке Раменский в ночь с 7 на 8 августа. От нападавших досталось и молодой сожительнице хозяина.