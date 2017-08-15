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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Внимание, розыск!

Внимание, розыск!

Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» разыскивают без вести пропавшего 43-летнего жителя г. Сызрань Морозова Сергея Леонидовича. 19 июля текущего года мужчина уехал в г. Ульяновск и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 40-45 лет, рост 165 см, 

15 августа 2017, 12:04
4,4 млн долларов: В речпорт Сызрани зашла яхта люкс-класса

4,4 млн долларов: В речпорт Сызрани зашла яхта люкс-класса

Необычное для нашей местности судно было замечено сегодня, 14 августа, на причале Сызранского речного порта.
 
Туда зашла яхта люкс-класса «Посейдон 777» проекта Azimut-80, пишет КТВ-Луч.

Как указывается на сайте производителя, яхта имеет длину 25 метров и водоизмещение 
14 августа 2017, 10:57
Трагедия в Сызрани: в сгоревшем доме пенсионерки нашли трупы подростка и мужчины

Трагедия в Сызрани: в сгоревшем доме пенсионерки нашли трупы подростка и мужчины

В Сызрани началась доследственная проверка по факту обнаружения тела ребенка на месте пожара.  Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась в субботу, 12 августа.  В частном доме в Монтерском переулке около пяти часов утра начался пожар. В тушении приняли участие 
14 августа 2017, 02:13
Бандитизм или ревность: В Сызрани злодеи ворвались ночью в дом и избили палками хозяина

Бандитизм или ревность: В Сызрани злодеи ворвались ночью в дом и избили палками хозяина

На днях в Сызрани несколько мужчин ворвались ночью в частный дом и избили деревянными палками хозяина дома, пишет «Маленькая Сызрань». Инцидент случился в переулке Раменский в ночь с 7 на 8 августа. От нападавших досталось и молодой сожительнице хозяина.
13 августа 2017, 02:12
Самарская мэрия пригласила Ивана Урганта принять участие в восстановлении фасадов домов

Самарская мэрия пригласила Ивана Урганта принять участие в восстановлении фасадов домов

Мэрия Самары предложила Ивану Урганту поучаствовать в восстановлении фасадов деревянных домов города, сообщение об этом появилось в официальном микроблоге горадминистрации в соцсети Twitter.
 
«Уважаемый @Urgant_Show, благодарим Вас за неравнодушную позицию и приглашаем принять участие в восстановлении деревянных домов в 
29 апреля 2017, 04:50
В Самаре эвакуаторщик устроил снежный дрифт на перекрестке, есть видео

В Самаре эвакуаторщик устроил снежный дрифт на перекрестке, есть видео

Вчера, 4 ноября, в Самаре водитель эвакуатора едва не спровоцировал аварию на перекрестке Тухачевского и Партизанской. При повороте налево грузовичок сильно занесло, и только по счастливой случайности он не влетел в другие автомобили. Снежный дрифт в исполнении эвакуатора удалось запечатлеть 
5 ноября 2016, 10:31
В Самаре дорожный знак приклеили к столбу изолентой, есть фото

В Самаре дорожный знак приклеили к столбу изолентой, есть фото

В Самарской области продолжается цепочка странных происшествий с машинами и дорогами. Так сегодня, 22 октября, пользователи соцсетей заметили, что на улице Демократической дорожный знак приклеили к столбу изолентой. Провокационное фото опубликовали в группе «Самара» соцсети «ВКонтакте». Зачем так дорожники сделали, 
22 октября 2016, 05:54
В Тольятти «Ладу-Калину» упаковали в пищевую пленку, есть фото

В Тольятти «Ладу-Калину» упаковали в пищевую пленку, есть фото

Странный автомобиль заметили на парковке Тольяттинского государственного университета. Неизвестные упаковали «Ладу-Калину» в пищевую пленку. Фото вазовской легковушки появилось в соцсети «ВКонтакте». «Что это? Хулиганство или консервация?», - гадают пользователи. По словам одного из комментаторов, это такой «лайфхак для экономии денег 
22 октября 2016, 03:43
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