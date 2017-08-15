Сызрань снова жжот: Молодой горожанин исполнил оригинальный танец в «Чудо-печи»
15 августа 2017, 23:34
Сегодня в соцсетях появилось оригинальное видео, на котором молодой человек исполнил зажигательный танец под музыкальное попурри в кафе "Чудо-печь" сызранского поселка Зусиновский, пишет КТВ-ЛУЧ.
Парень танцевал от души, особо не стесняясь посетителей заведения. Маленькое представление молодого танцора вызвало у аудитории если не аплодисменты, то, по крайне мере, смех и одобрение. Трудно сказать насколько движения танцора соответствовали классическим канонам, однако в динамике и напору танцору не откажешь.
Зрители в кафе так и не решились пуститься в пляс, тем самым сделав парня единственным героем видеоролика.
Ролик сейчас быстро набирает популярность. Вполне возможно, очень скоро, он окажется в топах по просмотрам.
Как отмечают самарские блогеры, в последнее время Сызрань просто «генерирует бурным потоком необычные, порою абсурдные новости». Некоторые ЖЖ-пользователи, даже называют Сызрань фантасмагорическим «город Зеро» в Самарской области.
Вот, например, заголовки некоторых из новостей:
· Два сызранца строят плот из бочек, чтобы доплыть до Саратова
· Сызранца в палец укусила оса: пришлось обращаться к медикам и вызывать спасателей
· В Сызрани недовольная стрижкой девочка устроила погром в парикмахерской
· Испугались гав-гав: В Сызрани на несколько часов закрыли детский парк из-за бездомных собак
· В Сызрань приехала «Служба охотников за привидениями»
· Беглый хорек поставил на уши всю Сызрань
· В Сызрани 95-летней бабушке помогли «вернуться» с балкона
· Николай Басков попросил сызранскую продавщицу подарить ему поцелуй
· В Сызрани ошарашенные водители объезжали 3-х женщин, вставших «побазарить» посередине дороги
· 12-летний робототехник Вова из Сызрани собрал автоматическое ведро для мусора
· В Сызрани сотрудники МЧС спасли котенка, плавающего на пенопласте в затопленном подвале
· Оставшийся без машины тольяттинец решил оспорить штраф за «знак-невидимку» в Сызрани
· Ищите под плинтусом: В Сызрани змея напугала жильцов квартиры на Комарова
· Девушку из Сызрани стали «прессовать» в соцсетях за рисование грязью на машине
· В Сызрани 8-летняя девочка несколько часов сверлила стены квартиры перфоратором.
· 4,4 млн долларов: В речпорт Сызрани зашла яхта люкс-класса.
И это всего за 3-4 месяца. Список не полный, его можно смело удвоить, утверждают блогеры. То есть почти каждые 2-3 дня в Сызрани происходит какой-нибудь «трешняк». Создается впечатление, что Сызрань живет в эдакой параллельной реальности. Как «город Зеро» во времена СССР. Все, наверное, помнят такой фильм из 80-ых. Специалисты отметают, что именно подобные новости про Сызрань генерируют значительную часть трафика в СМИ губернии. Для сравнения, заявляют юзеры, новости про саму Самары или Тольятти за это же время куда банальнее – «убили, ограбили, сожгли, мундиаль, Московское шоссе, действия власти, дороги». Редко-редко бывает что-нибудь нестандартное. «Ну а Сызрань на этом фоне просто жжот. В чем загадка, никто не знает» - резюмируют блогеры.
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