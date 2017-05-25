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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Численность населения Сызрани опустилась ниже уровня в 175 тысяч человек

Численность населения Сызрани опустилась ниже уровня в 175 тысяч человек

Численность постоянного населения Сызрани по состоянию на 1 января 2017 года уменьшилась на 1304 человека и составила 174 023 человека.

Такие неутешительные данные приводятся в отчете о социально-экономическом развитии города. За 2016 год естественная убыль населения Сызрани составила 710 человек. В 

25 мая 2017, 08:12
В Саратове задержали двух серийных воровок из Сызрани

В Саратове задержали двух серийных воровок из Сызрани

22 мая, в полицию Саратова обратилась местная 50-летняя женщина, которая рассказала, что утром 16 мая в автобусе одного из городских маршрутов неизвестный вор украл ее сумку. В ней были наличные деньги в размере 8 тысяч рублей, банковские и дисконтные карты, 

24 мая 2017, 07:34
В Сызрани спасатели вытащили из ямы полицейскую Ниву

В Сызрани спасатели вытащили из ямы полицейскую Ниву

Инцидент случился вчера, 23 мая, около 2-х часов ночи на улице Молодогвардейская.
Стражи порядка на служебном автомобиле Нива ехали на вызов, однако возле одного из домов вазовский внедорожник в темноте основательно застрял в яме, залитой водой. Все попытки выбраться самостоятельно 
24 мая 2017, 07:49
Круизные теплоходы начнут останавливаться в Сызрани

Круизные теплоходы начнут останавливаться в Сызрани

Сызранский порт начнет принимать круизные теплоходы. Об этом говорится в сообщении на сайте департамента туризма Самарской области.
 
«В тестовом режиме предполагается реализация данного проекта в 2017 году, а в 2018 году планируется его включение в регулярное расписание движения круизных 

24 мая 2017, 07:03
В Самарской области опережающими темпами идет старение населения

В Самарской области опережающими темпами идет старение населения

Причем, опережающими темпами не только по сравнению со всей Россией, но в ПФО. По информации минздрава губернии, за последние 5 лет удельный вес населения старше трудоспособного возраста вырос на 10,5%. Кроме того, за пятилетку на 7,6% уменьшился удельный вес фертильных 

13 марта 2017, 06:25
Самарская область потеряла 85 тысяч человек за последние 15 лет

Самарская область потеряла 85 тысяч человек за последние 15 лет

По данным Самарастата стабильная убыль населения наблюдается в губернии с 1996 года. Тогда в регионе проживали 3 миллиона 306 тысяч человек. Сейчас - 3 миллиона 206 тысяч. В частности, на 80 тысяч сократилось число городских жителей.
Рождаемость не превышает смертность 

23 июня 2016, 02:36
Жители Самарской области покидают города

Жители Самарской области покидают города

Численность сельского населения в 2016 г. увеличилась на 1,7 тыс. человек. Такие данные за январь-апрель текущего года опубликовал Самарастат. Отмечается, что за этот период в 63 регион приехали 2,2 тысячи мигрантов из стран СНГ, 200 человек из других зарубежных стран. 

10 июня 2016, 11:19
В Европе впервые за 250 лет число мужчин превысило число женщин

В Европе впервые за 250 лет число мужчин превысило число женщин

Впервые за всю историю наблюдений, которая ведется с переписи 1749 года, мужчин в Швеции стало больше, чем женщин. Аналогичные явления зафиксированы в Норвегии, Дании, Германии и Великобритании. Это уникальное событие для западных стран, где женское население традиционно всегда превосходило мужское. 

31 мая 2016, 11:38
Самые густонаселённые города к 2050 году назвали учёные

Самые густонаселённые города к 2050 году назвали учёные

Представители Торонтского университета представили перечень мегаполисов, которые окажутся наиболее населенными к 2050 году. Специалисты говорят, что население Земли увеличивается гигантскими темпами и недалеко то время, когда на планете будет порядка 10 млрд человек.
На данный момент столица Страны восходящего солнца 
20 февраля 2016, 09:13
Самарастат: В Самаре проживает немногим более 1,17 млн человек

Самарастат: В Самаре проживает немногим более 1,17 млн человек

По предварительной информации Самарастата, в Самаре на 1 января 2016 года проживало 1 млн 171 тысяча человек. Население всей Самарской области составляло 3 млн 205 тысяч человек, сообщает официальный сайт ведомства.
 
Городское население области равно 2 млн 570 тысячам 
27 января 2016, 09:19
Медведев: необходимо разобраться в причинах роста смертности в России

Медведев: необходимо разобраться в причинах роста смертности в России

В среду, 10 июня, в правительстве РФ состоялось селекторное совещание по демографической политике. В центре внимания оказалась тема увеличения уровня смертности в стране. Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение разобраться в причинах тревожной тенденции. Увеличение смертности населения было отмечено еще в прошлом 
11 июня 2015, 04:02
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