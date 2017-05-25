По итогам 2016 года численность населения Сызрани уменьшилась на 1300 человек и опустилась ниже психологической отметки в 175 тысяч жителей. Такие неутешительные данные приводятся в очередном отчете о социально-экономическом развитии города. Сейчас в Сызрани проживают 174 тысячи 23 человека. В местной мэрии отмечают, что город попал в демографическую яму, обусловленную "лихими" 90-ми прошлого столетия. По прогнозам специалистов, неблагоприятная демографическая ситуация здесь сохранится, как минимум, на ближайшие три года. В советские времена население города доходило до 200 тысяч человек.
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Численность населения Сызрани опустилась ниже уровня в 175 тысяч человек
Численность постоянного населения Сызрани по состоянию на 1 января 2017 года уменьшилась на 1304 человека и составила 174 023 человека.
Такие неутешительные данные приводятся в отчете о социально-экономическом развитии города. За 2016 год естественная убыль населения Сызрани составила 710 человек. В …
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25 мая 2017, 08:12
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В Саратове задержали двух серийных воровок из Сызрани
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24 мая 2017, 07:34
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В Сызрани спасатели вытащили из ямы полицейскую Ниву
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24 мая 2017, 07:49
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Круизные теплоходы начнут останавливаться в Сызрани
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24 мая 2017, 07:03
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В Самарской области опережающими темпами идет старение населения
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13 марта 2017, 06:25
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Самарская область потеряла 85 тысяч человек за последние 15 лет
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23 июня 2016, 02:36
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Жители Самарской области покидают города
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10 июня 2016, 11:19
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В Европе впервые за 250 лет число мужчин превысило число женщин
Впервые за всю историю наблюдений, которая ведется с переписи 1749 года, мужчин в Швеции стало больше, чем женщин. Аналогичные явления зафиксированы в Норвегии, Дании, Германии и Великобритании. Это уникальное событие для западных стран, где женское население традиционно всегда превосходило мужское. …
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31 мая 2016, 11:38
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Самые густонаселённые города к 2050 году назвали учёные
Представители Торонтского университета представили перечень мегаполисов, которые окажутся наиболее населенными к 2050 году. Специалисты говорят, что население Земли увеличивается гигантскими темпами и недалеко то время, когда на планете будет порядка 10 млрд человек.
На данный момент столица Страны восходящего солнца …
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20 февраля 2016, 09:13
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Самарастат: В Самаре проживает немногим более 1,17 млн человек
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27 января 2016, 09:19
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Медведев: необходимо разобраться в причинах роста смертности в России
В среду, 10 июня, в правительстве РФ состоялось селекторное совещание по демографической политике. В центре внимания оказалась тема увеличения уровня смертности в стране. Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение разобраться в причинах тревожной тенденции. Увеличение смертности населения было отмечено еще в прошлом …
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11 июня 2015, 04:02