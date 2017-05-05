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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Сызрани водитель маршрутки доставил в больницу пострадавшую в салоне пассажирку

В Сызрани водитель маршрутки доставил в больницу пострадавшую в салоне пассажирку

В Сызранский отдел ГИБДД позвонили сотрудники местной ЦГБ и сообщили о пострадавшей в результате ДТП 50-летней женщине.
 
Вскоре инспекторы выяснили, что авария произошла 2 мая. По предварительной версии, 35-летний водитель маршрутного автобуса Peugeot, двигаясь по улице Комарова в сторону 

3 мая 2017, 10:32
В Сызрани пьяный пенсионер заявил о готовящемся теракте

В Сызрани пьяный пенсионер заявил о готовящемся теракте

66-летний житель Сызрани позвонил с сотового телефона по номеру 112 и сообщил, что в его родном городе готовится теракт.
 
Инцидент случился еще в четверг, 27 апреля. Вскоре выяснилось, что «опасения» пожилого мужчины беспочвенны. Это подтвердила масштабная проверка: по тревоге 

2 мая 2017, 11:40
В Сызрани водители устраивают гонки по детской площадке из-за парковки

В Сызрани водители устраивают гонки по детской площадке из-за парковки

О вопиющем случае нарушения ПДД поведал сызранский портал КТВ-ЛУЧ. Возле многоквартирного дома № 8 по улице Комарова местные автолюбители устраивают рискованную езду по территории детской площадки. Таким образом они пытаются первыми занять места для парковки автомобилей во дворе.
 
29 апреля 2017, 06:39
В Сызрани обрушился грунт у входа в штольню

В Сызрани обрушился грунт у входа в штольню

Сегодня, 23 апреля, в поселке Новокашпирский под Сызранью произошла подвижка грунта и обрушение тыльной стороны штольни, передает ГУ МЧС по Самарской области.
 
По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в дежурную службу в 12:30.
 
К месту ЧП направили 

23 апреля 2017, 07:11
В ближайшее время нефть может упасть в цене до 40-45 долларов за баррель

В ближайшее время нефть может упасть в цене до 40-45 долларов за баррель

В ближайшее время нефть может снова упасть в цене, причем сильно - до 40-45 долларов за баррель. Для сравнения, сейчас она торгуется в диапазоне 50-60. Сегодня утром за бочку давали 55, 8 долларов.
Эту тему в четверг обсуждали на Форуме 

13 апреля 2017, 01:34
Нефтезаводы в Самарской области могут продать

Нефтезаводы в Самарской области могут продать

«Роснефть» изучает возможность продажи Сызранского, Куйбышевского, Новокуйбышевского и Саратовского нефтеперерабатывающих заводов, пишут «Ведомости». По данным источников издания, падение маржи из-за так называемого налогового маневра и дешевой нефти вынуждает руководство госкомпании откладывать не только модернизацию НПЗ, но и может подтолкнуть 
13 февраля 2017, 03:45
Оптовые цены на бензин в последнюю неделю октября выросли

Оптовые цены на бензин в последнюю неделю октября выросли

Наиболее значительно изменилась стоимость бензина Регуляр-92, которая увеличилась на 800 с лишним рублей за тонну - до 37 тысяч восьмисот рублей. По оценкам экспертов, фактор дешевеющей нефти не отражается на стоимости автомобильного топлива. Стабильная цена черного золота на мировом рынке 

2 ноября 2016, 06:06
России предрекли 20 лет экономического застоя

России предрекли 20 лет экономического застоя

Экономический застой в нашей стране может продлиться 20 лет.  Чтобы лучше сориентироваться в сложившейся  ситуации федеральное министерство экономики подготовило долгосрочный прогноз социально-экономического развития на два десятилетия вперед.
Документ, как это обычно бывает, содержит три сценария развития событий: базовый, консервативный и 

20 октября 2016, 01:24
Самарские следователи купят трехкомнатную квартиру за 5,5 млн рублей

Самарские следователи купят трехкомнатную квартиру за 5,5 млн рублей

Следственное управление СК России по Самарской области объявило тендер на покупку в Самаре квартиры площадью не менее 100 квадратных метров за 5,5 млн рублей. Согласно техзаданию на сайте госзакупок, жилплощадь должна включать не менее трех комнат и располагаться в кирпичном 

11 августа 2016, 04:03
Главным самарским следователем стал Валерий Самодайкин

Главным самарским следователем стал Валерий Самодайкин

Начальником следственного управления СК России по Самарской области на двухлетний срок назначен генерал-майор юстиции Валерий Самодайкин, до этого являвшийся заместителем руководителя аналогичного ведомства в Красноярском крае. Соответствующий указ 10 марта 2014 года подписал президент РФ Владимир Путин.

Напомним, пост главы следственного 

11 марта 2014, 03:48
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