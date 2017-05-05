В Сызрани расследуют уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Отработанными нефтепродуктами залили участок земли по улице Заводской. Там обнаружили установку для перегонки нефти.
«Из помещения, в котором расположена нефтеперерабатывающая установка, выходит труба, по которой отработанные нефтепродукты сбрасываются в слои почвы. Территория загрязнена нефтепродуктами», - сообщили следователи регионального управления СК России.
Виновных устанавливают.
|
В Сызрани водитель маршрутки доставил в больницу пострадавшую в салоне пассажирку
|
3 мая 2017, 10:32
|
В Сызрани пьяный пенсионер заявил о готовящемся теракте
|
2 мая 2017, 11:40
|
В Сызрани водители устраивают гонки по детской площадке из-за парковки
О вопиющем случае нарушения ПДД поведал сызранский портал КТВ-ЛУЧ. Возле многоквартирного дома № 8 по улице Комарова местные автолюбители устраивают рискованную езду по территории детской площадки. Таким образом они пытаются первыми занять места для парковки автомобилей во дворе.
|
29 апреля 2017, 06:39
|
В Сызрани обрушился грунт у входа в штольню
|
23 апреля 2017, 07:11
|
В ближайшее время нефть может упасть в цене до 40-45 долларов за баррель
|
13 апреля 2017, 01:34
|
Нефтезаводы в Самарской области могут продать
«Роснефть» изучает возможность продажи Сызранского, Куйбышевского, Новокуйбышевского и Саратовского нефтеперерабатывающих заводов, пишут «Ведомости». По данным источников издания, падение маржи из-за так называемого налогового маневра и дешевой нефти вынуждает руководство госкомпании откладывать не только модернизацию НПЗ, но и может подтолкнуть …
|
13 февраля 2017, 03:45
|
Оптовые цены на бензин в последнюю неделю октября выросли
|
2 ноября 2016, 06:06
|
России предрекли 20 лет экономического застоя
Экономический застой в нашей стране может продлиться 20 лет. Чтобы лучше сориентироваться в сложившейся ситуации федеральное министерство экономики подготовило долгосрочный прогноз социально-экономического развития на два десятилетия вперед.
|
20 октября 2016, 01:24
|
Самарские следователи купят трехкомнатную квартиру за 5,5 млн рублей
|
11 августа 2016, 04:03
|
Главным самарским следователем стал Валерий Самодайкин
Начальником следственного управления СК России по Самарской области на двухлетний срок назначен генерал-майор юстиции Валерий Самодайкин, до этого являвшийся заместителем руководителя аналогичного ведомства в Красноярском крае. Соответствующий указ 10 марта 2014 года подписал президент РФ Владимир Путин.
Напомним, пост главы следственного …
|
11 марта 2014, 03:48