Спасатели не смогли снять кота, который уже шесть дней сидит на дереве в Сызрани Сложнейшая спасательная операция развернулась в Сызрани. К специалистам поступила информация о том, что на дерево около дома №167 по улице Декабристов забрался кот. До прихода подмоги животное просидело на высоте третьего этажа уже пять дней. Спасатели привезли с собой трехколенную лестницу. …