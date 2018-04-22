2
22
25
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                     888       888  888                  .d8888b.        888 
                     888   o   888  888                 d88P  Y88b       888 
                     888  d8b  888  888                 888    888       888 
  .d88888   .d88b.   888 d888b 888  888        .d88b.   Y88b. d888   .d88888 
 d88" 888  d88P"88b  888d88888b888  888       d88P"88b   "Y888P888  d88" 888 
 888  888  888  888  88888P Y88888  888       888  888         888  888  888 
 Y88b 888  Y88b 888  8888P   Y8888  888       Y88b 888  Y88b  d88P  Y88b 888 
  "Y88888   "Y88888  888P     Y888  88888888   "Y88888   "Y8888P"    "Y88888 
      888       888                                888                       
      888  Y8b d88P                           Y8b d88P                       
      888   "Y88P"                             "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Автоледи спасли из грязевого плена под Сызранью: дама съездила в село

Автоледи спасли из грязевого плена под Сызранью: дама съездила в село

Жители села Заборовка Сызранского района вызволили из беды автоледи, которая на своего белоснежном КИА умудрилась практически по дверцы «зарыться» в местную грязь. Дама решила приехать в деревню погостить. Однако добраться до места назначения без приключений ей не удалось: на одной 
22 апреля 2018, 01:12
Автомобиль «Скорой помощи» застрял в луже в Сызрани

Автомобиль «Скорой помощи» застрял в луже в Сызрани

«Растаявшие» весенние дороги в Сызрани спровоцировали инцидент с участием автомобиля «Скорой помощи». Все случилось в пятницу, 20 апреля. Спецмашина заехала в лужу около местного кремля. Ухаб оказался настолько глубоким, что самостоятельно он выбраться уже не смог. На помощь ему приехала 
20 апреля 2018, 01:27
Больше десятка парковочных мест появилось в центре Сызрани

Больше десятка парковочных мест появилось в центре Сызрани

В Сызрани появилось около полутора десятка парковочных мест в центре города. Там был перенесен знак «Парковка запрещена», расположенный на пересечении с улицей Константина Федина. Там же было прикреплено предупреждение о том, что на участке работает эвакуатор. Таким образом, нарушители рисковали 
20 апреля 2018, 12:47
Спасатели не смогли снять кота, который уже шесть дней сидит на дереве в Сызрани

Спасатели не смогли снять кота, который уже шесть дней сидит на дереве в Сызрани

Сложнейшая спасательная операция развернулась в Сызрани. К специалистам поступила информация о том, что на дерево около дома №167 по улице Декабристов забрался кот. До прихода подмоги животное просидело на высоте третьего этажа уже пять дней.

Спасатели привезли с собой трехколенную лестницу. 

18 апреля 2018, 03:52
«Это мой мужик!»: Самарчанка из ревности ударила табуретом по голове свою подругу

«Это мой мужик!»: Самарчанка из ревности ударила табуретом по голове свою подругу

На днях в дежурную часть полиции Приволжского района поступило сообщение из местной ЦРБ о госпитализации с травмой головы 30-летней женщины.
 
Для выяснения всех обстоятельств случившегося в медчреждение, а также по адресу, откуда была доставлена пострадавшая, выехали сотрудники ОВД.
 
25 марта 2018, 01:25
Пьяный жигулевец избил сожительницу металлической трубой

Пьяный жигулевец избил сожительницу металлической трубой

45-летнего мужчину задержали. Теперь ему "светит" до 3-х лет лишения свободы.
3 марта 2018, 04:18
Пьяного покупателя избили в подсобке тольяттинского магазина

Пьяного покупателя избили в подсобке тольяттинского магазина

В Тольятти конфликт двух покупателей в магазине на улице Маршала Жукова закончился для одного больничной койкой, для второго -, по всей видимости, большим тюремным сроком.
 
Как передает областной главк полиции, 34-летний тольяттинец зашел в торговую точку в состоянии опьянения. 

18 февраля 2018, 06:54
В Самаре мужчина избил возлюбленную шваброй и табуреткой

В Самаре мужчина избил возлюбленную шваброй и табуреткой

В Самаре мужчина избил возлюбленную шваброй и сломал об женщину табурет. О 46-летней потерпевшей, доставленной с травмами в больницу, полицейским сообщили медики. Женщина сказала, что получила травмы при падении. Но у силовиков возникли подозрения, что все было иначе.

Полицейские выяснили,  что 

11 января 2018, 01:56
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх