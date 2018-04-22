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Автоледи спасли из грязевого плена под Сызранью: дама съездила в село
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22 апреля 2018, 01:12
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Автомобиль «Скорой помощи» застрял в луже в Сызрани
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20 апреля 2018, 01:27
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Больше десятка парковочных мест появилось в центре Сызрани
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20 апреля 2018, 12:47
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Спасатели не смогли снять кота, который уже шесть дней сидит на дереве в Сызрани
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18 апреля 2018, 03:52
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«Это мой мужик!»: Самарчанка из ревности ударила табуретом по голове свою подругу
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25 марта 2018, 01:25
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Пьяный жигулевец избил сожительницу металлической трубой
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3 марта 2018, 04:18
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Пьяного покупателя избили в подсобке тольяттинского магазина
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18 февраля 2018, 06:54
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В Самаре мужчина избил возлюбленную шваброй и табуреткой
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11 января 2018, 01:56