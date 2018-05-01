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УАЗ сгорел ночью в Сызрани
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30 апреля 2018, 02:01
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От удара молнии баня сгорела в Сызрани
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28 апреля 2018, 04:03
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«Краеведческий экспресс» приедет из Тольятти в Сызрань
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27 апреля 2018, 09:11
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Мужчину зажало в кабине грузовика после массового ДТП под Сызранью
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25 апреля 2018, 11:37
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Ученые нашли еще одно доказательство происхождения жизни на Земле из неживой материи
Ученые из американского института Скриппса выдвинули новую теорию происхождения жизни на Земле. По их версии, она зародилась из неживой материи.
Специалисты считают, что процессы формирования первых биологических соединений начались около 4 миллиардов лет назад. В то далекое время в океане образовались …
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11 января 2018, 09:53
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Инвесторы массово скупают земли сельхозназначения в Самарской области
В результате цена гектара сейчас находится на максимуме за последние 5 лет. Основная причина подорожания, по оценкам экспертов, увеличение доходности, в частности, при выращивании зерновых и овощей. Число невспаханных земель в Самарской области неуклонно сокращается. Сейчас, по данным регионального минсельхоза, …
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7 декабря 2017, 06:00
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Геологи обнаружили в недрах Земли следы множества других планет
Специалисты института Боудера пришли к умозаключению, что в незапамятные времена Земля поглотила ряд нерожденных планет после того, как столкнулась с протолуной Тейей. Этим ученые-геологи объясняют находки, которые они обнаружили в Гренландии, информирует издание Nature Geoscience.
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5 декабря 2017, 09:36
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Ученые назвали сроки исчезновения Земли
Уже через 5-7 млрд лет наша планета в ее современном виде может прекратить свое существование. Об этом рассказали американские ученые, руководимые известным специалистом Эндрю Ванденбургом.
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4 декабря 2017, 10:01