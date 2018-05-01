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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

УАЗ сгорел ночью в Сызрани

УАЗ сгорел ночью в Сызрани

В ночь на 30 апреля в Сызрани произошел пожар. Около 02:18 во 2-м Монтерском переулке загорелся автомобиль УАЗ. На тушение внедорожника выдвинулись 5 пожарных и 1 автоцистерна. На полную ликвидацию огня у специалистов ушло всего 14 минут.

Причины ЧП и размер 

30 апреля 2018, 02:01
От удара молнии баня сгорела в Сызрани

От удара молнии баня сгорела в Сызрани

Пожар случился сегодня, 28 апреля, около 5 часов утра по адресу улица Река Воложка, 3 в районе причала "Сельмаш". Пламя удалось потушить за 25 минут. Пострадавших нет, однако зданию нанесен серьезный ущерб.
 
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Вспыхнула 
28 апреля 2018, 04:03
«Краеведческий экспресс» приедет из Тольятти в Сызрань

«Краеведческий экспресс» приедет из Тольятти в Сызрань

27 апреля в Сызрань из Тольятти прибудет «Краеведческий экспресс». Он ознаменует запуск нового маршрута в рамках железнодорожного проекта. Ранее школьные электропоезда «Краеведческий экспресс» отправлялись из Самары в Сызрань и Тольятти, а также из Сызрани и Тольятти в Самару. Проект посвящен 
27 апреля 2018, 09:11
Мужчину зажало в кабине грузовика после массового ДТП под Сызранью

Мужчину зажало в кабине грузовика после массового ДТП под Сызранью

Крупное ДТП произошло 24 апреля на трассе М-5 под Сызранью. 50-летний водитель грузовика Mercedes ехал со стороны Самары в направлении Москвы. На 918-м километре дороги мужчина не справился с управлением и врезался в колонну других большегрузов. Удар пришелся в другой 
25 апреля 2018, 11:37
Ученые нашли еще одно доказательство происхождения жизни на Земле из неживой материи

Ученые нашли еще одно доказательство происхождения жизни на Земле из неживой материи

Ученые из американского института Скриппса выдвинули новую теорию происхождения жизни на Земле. По их версии, она зародилась из неживой материи.

Специалисты считают, что процессы формирования первых биологических соединений начались около 4 миллиардов лет назад. В то далекое время в океане образовались 

11 января 2018, 09:53
Инвесторы массово скупают земли сельхозназначения в Самарской области

Инвесторы массово скупают земли сельхозназначения в Самарской области

В результате цена гектара сейчас находится на максимуме за последние 5 лет. Основная причина подорожания, по оценкам экспертов, увеличение доходности, в частности, при выращивании зерновых и овощей. Число невспаханных земель в Самарской области неуклонно сокращается. Сейчас, по данным регионального минсельхоза, 

7 декабря 2017, 06:00
Геологи обнаружили в недрах Земли следы множества других планет

Геологи обнаружили в недрах Земли следы множества других планет

Специалисты института Боудера пришли к умозаключению, что в незапамятные времена Земля поглотила ряд нерожденных планет после того, как столкнулась с протолуной Тейей. Этим ученые-геологи объясняют находки, которые они обнаружили в Гренландии, информирует издание Nature Geoscience.
Исследователи нашли в древних земных 

5 декабря 2017, 09:36
Ученые назвали сроки исчезновения Земли

Ученые назвали сроки исчезновения Земли

Уже через 5-7 млрд лет наша планета в ее современном виде может прекратить свое существование. Об этом рассказали американские ученые, руководимые известным специалистом Эндрю Ванденбургом.
На протяжении долгого времени исследователи анализировали поведение звезды WD 1145+017, которая в определенной степени аналогична 

4 декабря 2017, 10:01
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