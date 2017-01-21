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Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса
Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного аварии на 863 километре автотрассы М-5 «Урал». Водитель «Лада-Приора» скончался из-за брошенного на проезжей части колеса.
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18 января 2017, 11:18
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В Сызрани 12-летнюю девочку полиция и органы опеки забрали у тяжелобольных родственников
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15 января 2017, 03:18
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Сызранец не снял наушники и погиб, попав под поезд
50-летний мужчина не услышал приближения грузового поезда на 140 километре перегона станции Губино-Новосызранский парк.
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14 января 2017, 03:23
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Ученые научились превращать грызунов в агрессивных зомби-убийц
Международная группа ученых-нейрофизиологов осуществила ряд экспериментов над лабораторными грызунами и нашла у них в мозге два уникальных набора нейронов. При их активировании из обычных мышей животные превращаются в суперагрессивных хищников, способных с легкостью атаковать и преследовать практически любое живое существо.
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13 января 2017, 07:55
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В Сызрани вагоны сошли с рельсов
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10 января 2017, 10:48
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В Хопёрском заповеднике обнаружена мышь-гигант
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5 декабря 2016, 09:06
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Ученые рассказали, почему употребление молока полезно для мозга
Ученые выяснили, что молоко очень полезно для работы мозга. Как показали исследования с участием 60 добровольцев пожилого возраста, регулярное употребление этого продукта может в разы снизить риск появления возрастных болезней, потому что от молока в мозге начинает вырабатываться натуральный антиоксидант …
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1 декабря 2016, 12:46
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В Башкортостане пенсионерка нашла в пакете молока 4 мертвых мыши, есть фото
Шокирующий продуктовый скандал разгорается в соседней республике Башкортостан. Пожилая женщина из деревни Чишминского района нашла в только что купленном пакете молока 4 мертвых мыши. Об этом передает портал ufa1.ru.
Пенсионерка и ее 33-летняя дочь даже успели выпить по …
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12 ноября 2016, 02:46
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В Самаре на Девятой просеке грабитель с топором напал на 75-летнюю пенсионерку
Задержан подозреваемый в ограблении пожилой жительницы Самары. В Кировском районе в частный дом на Девятой просеке ворвался грабитель с топором и напал на 75-летнюю пенсионерку. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Потерпевшая рассказала полицейским, что …
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25 октября 2016, 10:06
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Соцсети: В Башкирии перебрасывали военную технику в сторону Самары (есть фото)
Сегодня, 9 октября, жители Башкортостана заметили на федеральной трассе М-5 необычную грузовую фуру. Тягач перевозил военную технику в сторону Самары, передает портал ufa1.ru со ссылкой на группу "БашДТП" соцсети "ВКонтакте".
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9 октября 2016, 07:25
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В Самаре водитель сбил 80-летнюю женщину, идущую к трамваю
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4 октября 2016, 05:05
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Житель Тольятти отбил 79-летнюю пенсионерку от насильника
В Тольятти расследуют уголовное дело о попытке изнасилования 79-летней женщины. В ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что 33-летний житель Тольятти предотвратил надругательство над пенсионеркой. Во время пробежки мужчина стал свидетелем того, как злоумышленник пытается изнасиловать пожилую женщину, и …
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4 октября 2016, 04:58
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В школах может появиться козье молоко
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23 сентября 2016, 03:54
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В хозяйствах Самарской области за 7 месяцев произведено 276 тысяч тонн молока
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25 августа 2016, 02:25
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Проклятие Луны: астронавты из программы «Аполлон» умирают от загадочных проблем
Астронавты, участвовавшие в программе «Аполлон», испытывают загадочную серию проблем с сердцем и сосудами, вероятно связанную с длительным пребыванием в космосе и действием космического излучения, об этом говорится в статье, опубликованной сегодня в журнале Scientific Reports.
В ходе исследования …
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28 июля 2016, 10:58
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В Башкортостане Chrysler влетел под «КамАЗ»
Сегодня в Башкирии автомобиль марки Chrysler въехал в грузовик. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Шаймуратова в Стерлитамаке.
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8 июля 2016, 05:47
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В Башкортостане 7-летняя девочка погибла от удара током
В Аургазинском районе погиб маленький ребенок. 7-летняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, играла в игру на ноутбуке. По предварительной информации, она взяла в рот штекер блока питания ноутбука.
Следственные органы проводят проверку инцидента. Бабушка погибшего ребенка ушла к родственникам, дедушка …
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27 марта 2015, 05:46
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Эксперты прогнозируют рост цен на хлеб и макароны в Самаре
Вслед за ростом стоимости гречневой крупы ожидается серьезное подорожание хлеба и макарон. Согласно исследованию, которое проводится телерадиокомпанией «ТЕРРА», килограмм гречки на рынках Самары только за неделю подорожал в 2 раза. И это несмотря на заявления экспертов, что дефицита крупы в …
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13 ноября 2014, 02:57