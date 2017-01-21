4
37
31
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           888    888  888888b.    888       888  888            888   .d8888b.  
           888    888  888  "88b   888   o   888  888            888  d88P  Y88b 
           888    888  888  .88P   888  d8b  888  888            888         888 
 .d8888b   8888888888  8888888K.   888 d888b 888  88888b.    .d88888       .d88P 
 88K       888    888  888  "Y88b  888d88888b888  888 "88b  d88" 888   .od888P"  
 "Y8888b.  888    888  888    888  88888P Y88888  888  888  888  888  d88P"      
      X88  888    888  888   d88P  8888P   Y8888  888  888  Y88b 888  888"       
  88888P'  888    888  8888888P"   888P     Y888  888  888   "Y88888  888888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса

Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного аварии на 863 километре автотрассы М-5 «Урал». Водитель «Лада-Приора» скончался из-за брошенного на проезжей части колеса.
По предварительной версии сотрудников полиции, авария произошла на участке трассы между Сызранью и поселком Новоспасское в ночь понедельника на вторник, 

18 января 2017, 11:18
В Сызрани 12-летнюю девочку полиция и органы опеки забрали у тяжелобольных родственников

В Сызрани 12-летнюю девочку полиция и органы опеки забрали у тяжелобольных родственников

14 января в службу семьи поступила информация, что жильцы квартиры одного из домов по улице Декабристов продолжительное время не открывают дверь и не выходят из квартиры. По данному адресу проживает 12-летняя девочка вместе со своими 41-летней матерью и ее отцом.
15 января 2017, 03:18
Сызранец не снял наушники и погиб, попав под поезд

Сызранец не снял наушники и погиб, попав под поезд

50-летний мужчина не услышал приближения грузового поезда на 140 километре перегона станции Губино-Новосызранский парк.
 
Трагедия случилась вчера, 13 января. О произошедшем сотрудники Сызранского линейного отдела узнали в 9:24.
 
По предварительной версии полицейских, машинист заметил мужчину и начал экстренно 

14 января 2017, 03:23
Ученые научились превращать грызунов в агрессивных зомби-убийц

Ученые научились превращать грызунов в агрессивных зомби-убийц

Международная группа ученых-нейрофизиологов осуществила ряд экспериментов над лабораторными грызунами и нашла у них в мозге два уникальных набора нейронов. При их активировании из обычных мышей животные превращаются в суперагрессивных хищников, способных с легкостью атаковать и преследовать практически любое живое существо.

13 января 2017, 07:55
В Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Сызрани выясняются причины происшествия на железной дороге. На станции Кашпир при сцепке состава  три вагона сошли с рельсов. При этом одна цистерна упала на бок, из нее разлился гудрон.
По предварительным данным, поводом стало нарушение установленной скорости движения состава 

10 января 2017, 10:48
В Хопёрском заповеднике обнаружена мышь-гигант

В Хопёрском заповеднике обнаружена мышь-гигант

Самую большую за последние 40 лет мышь весом 90 граммов нашли сотрудники Хопёрского заповедника в Воронежской области. Вес прежнего рекордсмена желтогорлой мыши был 85 граммов, а средняя масса таких особей не превышает 50 г..
В Хопёрском заповеднике грызунов изучают с 

5 декабря 2016, 09:06
Ученые рассказали, почему употребление молока полезно для мозга

Ученые рассказали, почему употребление молока полезно для мозга

Ученые выяснили, что молоко очень полезно для работы мозга. Как показали исследования с участием 60 добровольцев пожилого возраста, регулярное употребление этого продукта может в разы снизить риск появления возрастных болезней, потому что от молока в мозге начинает вырабатываться натуральный антиоксидант 

1 декабря 2016, 12:46
В Башкортостане пенсионерка нашла в пакете молока 4 мертвых мыши, есть фото

В Башкортостане пенсионерка нашла в пакете молока 4 мертвых мыши, есть фото

Шокирующий продуктовый скандал разгорается в соседней республике Башкортостан. Пожилая женщина из деревни Чишминского района нашла в только что купленном пакете молока 4 мертвых мыши. Об этом передает портал ufa1.ru.
 
Пенсионерка и ее 33-летняя дочь даже успели выпить по 
12 ноября 2016, 02:46
В Самаре на Девятой просеке грабитель с топором напал на 75-летнюю пенсионерку

В Самаре на Девятой просеке грабитель с топором напал на 75-летнюю пенсионерку

Задержан подозреваемый в ограблении пожилой жительницы Самары. В Кировском районе в частный дом на Девятой просеке ворвался грабитель с топором и напал на 75-летнюю пенсионерку. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.  

Потерпевшая рассказала полицейским, что 

25 октября 2016, 10:06
Соцсети: В Башкирии перебрасывали военную технику в сторону Самары (есть фото)

Соцсети: В Башкирии перебрасывали военную технику в сторону Самары (есть фото)

Сегодня, 9 октября, жители Башкортостана заметили на федеральной трассе М-5 необычную грузовую фуру. Тягач перевозил военную технику в сторону Самары, передает портал ufa1.ru со ссылкой на группу "БашДТП" соцсети "ВКонтакте". 
 
"Диванные эксперты" в комментариях к фотографиям предположили, что 
9 октября 2016, 07:25
В Самаре водитель сбил 80-летнюю женщину, идущую к трамваю

В Самаре водитель сбил 80-летнюю женщину, идущую к трамваю

На улице Аэродромной в Самаре автомобилист сбил женщину, идущую к трамваю, сообщили в городском отделе ГИБДД.

ДТП случилось в понедельник, 3 октября. Пострадавшая – 80-летняя пенсионерка. Сообщается, что она направлялась к дверям трамвайного вагона, когда ее сбил автомобиль Lada Granta. Машиной 

4 октября 2016, 05:05
Житель Тольятти отбил 79-летнюю пенсионерку от насильника

Житель Тольятти отбил 79-летнюю пенсионерку от насильника

В Тольятти расследуют уголовное дело о попытке изнасилования 79-летней женщины. В ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что 33-летний житель Тольятти предотвратил надругательство над пенсионеркой. Во время пробежки мужчина стал свидетелем того, как злоумышленник пытается изнасиловать пожилую женщину, и 

4 октября 2016, 04:58
В школах может появиться козье молоко

В школах может появиться козье молоко

Национальный союз производителей молока обратился в Роспотребнадзор с просьбой разрешить школам покупать козье и овечье молоко. В союзе обращают внимание, что молоко мелкого рогатого скота считается более полезным. Между тем эксперты утверждают, что даже если дети и согласятся пить козье 

23 сентября 2016, 03:54
В хозяйствах Самарской области за 7 месяцев произведено 276 тысяч тонн молока

В хозяйствах Самарской области за 7 месяцев произведено 276 тысяч тонн молока

В Самарской области по итогам 7 месяцев 2016 года во всех хозяйствах произведено 276 тысяч тонн молока. По информации регионального минсельхоза прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2%.
Средний надой молока от 1 коровы в сельхозорганизациях губернии 

25 августа 2016, 02:25
Проклятие Луны: астронавты из программы «Аполлон» умирают от загадочных проблем

Проклятие Луны: астронавты из программы «Аполлон» умирают от загадочных проблем

Астронавты, участвовавшие в программе «Аполлон», испытывают загадочную серию проблем с сердцем и сосудами, вероятно связанную с длительным пребыванием в космосе и действием космического излучения, об этом говорится в статье, опубликованной сегодня в журнале Scientific Reports.

В ходе исследования 
28 июля 2016, 10:58
В Башкортостане Chrysler влетел под «КамАЗ»

В Башкортостане Chrysler влетел под «КамАЗ»

Сегодня в Башкирии автомобиль марки Chrysler въехал в грузовик. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Шаймуратова в Стерлитамаке.
Информация об аварии с участием иномарки и большегруза отечественного производства распространилась в соцсетях. Как утверждают очевидцы, погибших в этом столкновении, к счастью, не 

8 июля 2016, 05:47
В Башкортостане 7-летняя девочка погибла от удара током

В Башкортостане 7-летняя девочка погибла от удара током

В Аургазинском районе погиб маленький ребенок. 7-летняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, играла в игру на ноутбуке. По предварительной информации, она взяла в рот штекер блока питания ноутбука.
Следственные органы проводят проверку инцидента. Бабушка погибшего ребенка ушла к родственникам, дедушка 
27 марта 2015, 05:46
Эксперты прогнозируют рост цен на хлеб и макароны в Самаре

Эксперты прогнозируют рост цен на хлеб и макароны в Самаре

Вслед за ростом стоимости гречневой крупы ожидается серьезное подорожание хлеба и макарон. Согласно исследованию, которое проводится телерадиокомпанией «ТЕРРА», килограмм гречки на рынках Самары только за неделю подорожал в 2 раза. И это несмотря на заявления экспертов, что дефицита крупы в 
13 ноября 2014, 02:57
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна