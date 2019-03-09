Массажистка из Сызрани сыграла на «Поле чудес» и подарила Якубовичу песню о мамах Яна Архипова поведала легендарному телеведущему лайфхак о пользе утренней гимнастики и даже показала несколько приемов для лицевой разминки. Изумленный Якубович в этом ей активно помогал. Кроме того, наша землячка преподнесла и свой подарок ведущему – в сопровождении детского творческого коллектива …