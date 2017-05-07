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В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах
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7 мая 2017, 11:19
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Сызрань залили нефтью
В Сызрани расследуют уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Отработанными нефтепродуктами залили участок земли по улице Заводской. Там обнаружили установку для перегонки нефти.
«Из помещения, в котором расположена нефтеперерабатывающая установка, выходит труба, по которой отработанные нефтепродукты …
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5 мая 2017, 02:25
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В Сызрани водитель маршрутки доставил в больницу пострадавшую в салоне пассажирку
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3 мая 2017, 10:32
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В Сызрани пьяный пенсионер заявил о готовящемся теракте
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2 мая 2017, 11:40
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В Тольятти пьяный пенсионер «заминировал» свой дом
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10 апреля 2017, 11:19
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Под Тольятти маньяк с отвёрткой напал на двух женщин: одна из них скончалась
По предварительным данным, злоумышленник нанёс им многочисленные колото-резаные раны, передает Лайф со ссылкой на источник в полиции.
Женщин обнаружил рано утром сторож СНТ "Мечта" под Тольятти, рядом с селом Васильевка. Мужчина вызвал скорую. Одна из пострадавших скончалась в …
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5 февраля 2017, 01:22
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Тольяттинец дал отпор налетчику с молотком, есть видео
В Интернете появилось видео инцидента, который, согласно комментарию, произошел в Тольятти. Камера, предположительно установленная на двери подъезда, зафиксировала нападение на мужчину. К нему сзади подошел неизвестный молодой человек. На голове у него был капюшон, в руке молоток. Парень нанес мужчине …
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1 февраля 2017, 01:38
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В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото
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18 января 2017, 04:45
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Появилось фото дома в Смышляевке, где напали на полицейского и убили его жену
Съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» находится на месте убийства жены начальника полиции г. Отрадного. Коттедж расположен на окраине поселка Смышляевка. На месте работает следственно-оперативная группа. Территория оцеплена, сообщает корреспондент ТРК «ТЕРРА». Появилось фото с места преступления.
Как уже сообщала «ТЕРРА», …
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11 декабря 2016, 03:50
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В Зубчаниновке пьяный самарец попал под поезд и выжил
Поезд сбил человека на железной дороге в Самаре. Инцидент произошел в воскресенье, 25 сентября, примерно в 5 часов утра. 40-летний пешеход попал под поезд в районе платформы Зубчаниновка. Мужчина выжил, сообщает портал «Волга-Ньюс».
Медики диагностировали у пострадавшего множественные …
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26 сентября 2016, 03:53
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В Тольятти пьяный мужчина пытался завладеть оружием полицейского
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19 сентября 2016, 10:00