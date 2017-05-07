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В Интернете появилось видео инцидента, который, согласно комментарию, произошел в Тольятти. Камера, предположительно установленная на двери подъезда, зафиксировала нападение на мужчину. К нему сзади подошел неизвестный молодой человек. На голове у него был капюшон, в руке молоток. Парень нанес мужчине 

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В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото

В Интернете появились фотографии иномарки Opel Mokka, которая, по словам очевидца, получила серьезные повреждения в результате нападения собаки. Инцидент произошел в Самаре во дворе на улице Георгия Димитрова утром во вторник, 17 января. Машина была припаркована на улице. Автовладелец сначала 
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Появилось фото дома в Смышляевке, где напали на полицейского и убили его жену

Появилось фото дома в Смышляевке, где напали на полицейского и убили его жену

Съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» находится на месте убийства жены начальника полиции г. Отрадного. Коттедж расположен на окраине поселка Смышляевка. На месте работает следственно-оперативная группа. Территория оцеплена, сообщает корреспондент ТРК «ТЕРРА». Появилось фото с места преступления.

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В Зубчаниновке пьяный самарец попал под поезд и выжил

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19 сентября 2016, 10:00
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