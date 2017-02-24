В Сызрани мэрия выставила на продажу подержанную "шестерку" за 14 тысяч рублей сообщает портал КТВ Луч. В Сызрани выставлены на продажу ВАЗ-21063 1993 года выпуска сине-зеленого цвета и ВАЗ-21102 2003 года выпуска. Цвет - светло-серебристый металлик.



Обе вазовских легковушки находятся в муниципальной собственности. Организатором торгов выступает Комитет … О необычном конкурсе. В Сызрани выставлены на продажу ВАЗ-21063 1993 года выпуска сине-зеленого цвета и ВАЗ-21102 2003 года выпуска. Цвет - светло-серебристый металлик.Обе вазовских легковушки находятся в муниципальной собственности. Организатором торгов выступает Комитет