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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В Сызрани водитель разогрел обед в кабине грузовика и сгорел

В Сызрани водитель разогрел обед в кабине грузовика и сгорел

Вчера, 23 февраля, примерно в 12:30 пожарные Сызрани выезжали на тушение грузового автомобиля.

Как передает КТВ ЛУЧ, на стоянке на улице Карла Маркса загорелся стоящий грузовик МАН. Пламя серьезно повредило кабину большегруза и частично его кузов. У автомобиля номера 
24 февраля 2017, 01:56
В Сызрани мэрия выставила на продажу подержанную

В Сызрани мэрия выставила на продажу подержанную "шестерку" за 14 тысяч рублей

О необычном конкурсе сообщает портал КТВ Луч. В Сызрани выставлены на продажу ВАЗ-21063 1993 года выпуска сине-зеленого цвета и ВАЗ-21102 2003 года выпуска. Цвет - светло-серебристый металлик.
 
Обе вазовских легковушки находятся в муниципальной собственности. Организатором торгов выступает Комитет 
24 февраля 2017, 12:35
Мать и сын погибли при пожаре в частном доме в Сызрани

Мать и сын погибли при пожаре в частном доме в Сызрани

Вчера, 22 февраля, в 21:23 в пожарную охрану Сызрани поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Проломной, передает ГУ МЧС по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, пламя охватило участок в 100 квадратных метров. На тушение выезжали 24 пожарных 

23 февраля 2017, 10:55
310 миллионов рублей в этом году получит из областного бюджета Сызрань

310 миллионов рублей в этом году получит из областного бюджета Сызрань

Средства выделены в качестве стимулирующих субсидий.
По решению губернатора, финансовая поддержка ежегодно оказывается муниципалитетам и районам, достигающим целей, поставленных перед ними Правительством области. В частности, Сызрань перевыполнила план по производству собственной продукции. На какие проекты будут направлены субсидии, губернатору Николаю 

20 февраля 2017, 11:06
Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке

Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке

В социальных сетях появилась информация об аварии на льду Волги с участием пассажирского судна-амфибии. Столкнулись «Хивус-9», в котором находились водитель и четверо пассажиров, и неустановленный снегоход. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел 22 января в 8:30 на Рождественской Воложке.

Проверку 

24 января 2017, 12:21
Сызранец не снял наушники и погиб, попав под поезд

Сызранец не снял наушники и погиб, попав под поезд

50-летний мужчина не услышал приближения грузового поезда на 140 километре перегона станции Губино-Новосызранский парк.
 
Трагедия случилась вчера, 13 января. О произошедшем сотрудники Сызранского линейного отдела узнали в 9:24.
 
По предварительной версии полицейских, машинист заметил мужчину и начал экстренно 

14 января 2017, 03:23
В Самаре на Кряжу поезд размазал парня по путям

В Самаре на Кряжу поезд размазал парня по путям

Сегодня, 4 июня, около 12:30 в Самаре в районе ЖД-станции Кряж произошел несчастный случай на железнодорожном переезде, передает портал 63.ru.

Как сообщают очевидцы происшествия, поезд буквально размазал молодого человека по рельсам и шпалам.

Оперативно прибывшим на место 
4 июня 2016, 11:40
В Сызрани спасатели искали мужчину, заблудившегося между Заборовкой и Майоровским

В Сызрани спасатели искали мужчину, заблудившегося между Заборовкой и Майоровским

Вчера, 21 апреля, утром сотрудники сызранского подразделения поисково-спасательной службы проводили операцию по поиску 57-летнего жителя поселка Майоровский. Накануне, 20 апреля, он отмечал с односельчанами приближающийся День защитника Отечества и ранним утром засобирался домой, передает портал «Маленькая Сызрань». Однако на 
22 февраля 2016, 12:59
Под Тольятти на Волге перевернулся мужчина на снегоходе

Под Тольятти на Волге перевернулся мужчина на снегоходе

В Самарской области произошло ДТП с участием снегохода. Авария случилась на территории Ставропольского района ночью 10 января. 47-летний мужчина на снегоходе «Арктика» ехал по льду Волги со стороны села Подвалье в направлении села Ягодное.

Как полагают полицейские, водитель не 
11 января 2016, 12:33
Тольяттинские врачи спасли попавшего под поезд мужчину

Тольяттинские врачи спасли попавшего под поезд мужчину

6 апреля в 11-м часу утра в Комсомольском районе на ул. Железнодорожной рядом с ж/д-переездом обнаружен мужчина, предположительно попавший под поезд, сообщает ИА «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные службы города.
Пострадавшему вызвали «скорую». Врачи диагностировали у 72-летнего мужчины 
7 апреля 2014, 10:50
В Самаре при столкновении снегохода и судна-амфибии погиб человек

В Самаре при столкновении снегохода и судна-амфибии погиб человек

Самарские спасатели накануне, 10 марта, были вызваны на место аварии, произошедшей на волжском льду. Примерно в 16:20 поступило сообщение о столкновении снегохода Polaris и судна на воздушной подушке «Хивус-10». Это произошло на стрелке рек Волги и Самары. Участники аварии следовали 

11 марта 2014, 09:13
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