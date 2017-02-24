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В Сызрани водитель разогрел обед в кабине грузовика и сгорел
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24 февраля 2017, 01:56
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В Сызрани мэрия выставила на продажу подержанную "шестерку" за 14 тысяч рублей
О необычном конкурсе сообщает портал КТВ Луч. В Сызрани выставлены на продажу ВАЗ-21063 1993 года выпуска сине-зеленого цвета и ВАЗ-21102 2003 года выпуска. Цвет - светло-серебристый металлик.
Обе вазовских легковушки находятся в муниципальной собственности. Организатором торгов выступает Комитет …
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24 февраля 2017, 12:35
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Мать и сын погибли при пожаре в частном доме в Сызрани
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23 февраля 2017, 10:55
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310 миллионов рублей в этом году получит из областного бюджета Сызрань
Средства выделены в качестве стимулирующих субсидий.
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20 февраля 2017, 11:06
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Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке
В социальных сетях появилась информация об аварии на льду Волги с участием пассажирского судна-амфибии. Столкнулись «Хивус-9», в котором находились водитель и четверо пассажиров, и неустановленный снегоход. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел 22 января в 8:30 на Рождественской Воложке.
Проверку …
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24 января 2017, 12:21
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Сызранец не снял наушники и погиб, попав под поезд
50-летний мужчина не услышал приближения грузового поезда на 140 километре перегона станции Губино-Новосызранский парк.
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14 января 2017, 03:23
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В Самаре на Кряжу поезд размазал парня по путям
Сегодня, 4 июня, около 12:30 в Самаре в районе ЖД-станции Кряж произошел несчастный случай на железнодорожном переезде, передает портал 63.ru.
Как сообщают очевидцы происшествия, поезд буквально размазал молодого человека по рельсам и шпалам.
Оперативно прибывшим на место …
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4 июня 2016, 11:40
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В Сызрани спасатели искали мужчину, заблудившегося между Заборовкой и Майоровским
Вчера, 21 апреля, утром сотрудники сызранского подразделения поисково-спасательной службы проводили операцию по поиску 57-летнего жителя поселка Майоровский. Накануне, 20 апреля, он отмечал с односельчанами приближающийся День защитника Отечества и ранним утром засобирался домой, передает портал «Маленькая Сызрань». Однако на …
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22 февраля 2016, 12:59
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Под Тольятти на Волге перевернулся мужчина на снегоходе
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11 января 2016, 12:33
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Тольяттинские врачи спасли попавшего под поезд мужчину
6 апреля в 11-м часу утра в Комсомольском районе на ул. Железнодорожной рядом с ж/д-переездом обнаружен мужчина, предположительно попавший под поезд, сообщает ИА «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные службы города.
Пострадавшему вызвали «скорую». Врачи диагностировали у 72-летнего мужчины …
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7 апреля 2014, 10:50
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В Самаре при столкновении снегохода и судна-амфибии погиб человек
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11 марта 2014, 09:13