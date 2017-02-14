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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Глюкоза: миф о моем рождении в Сызрани был частью пиара

В ряде открытых источников утверждается, что местом рождения певицы является Сызрань. Однако недавно в беседе с журналистами «Накануне» Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, заявила: подобная информация является частью PR-кампании.

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12 февраля 2017, 05:35
«Роснефть» изучает возможность продажи трех НПЗ в Самарской области?

«Роснефть» изучает возможность продажи трех НПЗ в Самарской области?

«Роснефть» отрицает появившуюся в СМИ информацию о продаже Сызранского, Куйбышевского, Саратовского, Новокуйбышевского НПЗ. Об этом пишут «Ведомости».
 
По данным источников издания, падение маржи НПЗ из-за налогового маневра и дешевой нефти заставляет руководство компании откладывать их модернизацию, кроме того 
12 февраля 2017, 05:10
Начальник сызранского ГИБДД сходил в профилактический рейд на дороги

Начальник сызранского ГИБДД сходил в профилактический рейд на дороги

Начальник сызранского ГИБДД Олег Яшин принял участие в рейде "Сложности перехода", где напомнил детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, передает портал «КТВ Луч»
 
Мероприятие прошло в целях профилактики аварий с участием юных пешеходов. На «зебры» совместно с сотрудниками 
12 февраля 2017, 04:46
Обвиняемых в убийстве семьи Андрея Гошта предлагают отправить за решетку до конца жизни

Обвиняемых в убийстве семьи Андрея Гошта предлагают отправить за решетку до конца жизни

Именно их обвиняют в кровавой расправе в Сызранском районе, когда в апреле прошлого года там убили зам.начальника областного штаба полиции Андрея Гошта и пять членов его семьи. По версии следствия, подсудимые забили спящих людей до смерти.. Выжила только семилетняя племянница 

10 февраля 2017, 08:33
Девушка потеряла пол-лица при взрыве на заводе в Сызрани

Девушка потеряла пол-лица при взрыве на заводе в Сызрани

Сызранские порталы сообщили о происшествии на одном из городских предприятий. В результате взрыва, произошедшего около двух недель назад, серьезно пострадала одна из сотрудниц. Девушка лишилась половины лица, сообщает издание «Мой город» со ссылкой на анонимный источник.

Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности. 

10 февраля 2017, 12:57
В Самаре обвиняемый в убийстве и расчленении бойфренда своей дочери умер в СИЗО

В Самаре обвиняемый в убийстве и расчленении бойфренда своей дочери умер в СИЗО

Александр Казаковцев не дожил до суда - умер в следственном изоляторе. Напомним, по версии следствия, в сентябре прошлого года он поссорился с 49-летним бойфрендом своей дочери и задушил гостя металлической проволокой. Потом в ванной разделал труп ножовкой. Расфасовал останки в 
8 февраля 2017, 02:07
Сызранец убил молодую жену около «Пятерочки»

Сызранец убил молодую жену около «Пятерочки»

В Сызрани у супермаркета «Пятерочка» супруг зарезал жену, нанеся ей не менее 7 ножевых ударов, сообщает областной следственный комитет.

Происшествие случилось сегодня вечером у супермаркета сети на улице Победы. Там разгорелся трагический семейный конфликт, в котором участвовали 35-летние супруги-ровесники 
30 января 2017, 11:01
Сельчанина отправили за решетку за нападение с ножом на жену и убийство сына

Сельчанина отправили за решетку за нападение с ножом на жену и убийство сына

Пенсионера Габдулхана Шакирова отправили на 8 лет за решетку в колонию строгого режима. По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина поссорился с супругой, напился и на следующий день бросился на нее с ножом. Пожилой женщине удалось вырваться и убежать.

30 января 2017, 05:08
В Тольятти молодого парня ударили ножом около кафе

В Тольятти молодого парня ударили ножом около кафе

Вчера, 5 января, около 1 часа ночи возле одного из кафе по улице Мира в Тольятти потребовалась помощь 24-летнему молодому человеку, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры города.
 
По предварительной информации, парень получил ножевое ранение при неустановленных 

6 января 2017, 02:40
В Самаре безработный рецидивист ударил ножом жену

В Самаре безработный рецидивист ударил ножом жену

Ночью 3 января в полицию Самары позвонили медики одной из городских больниц и сообщили, что к ним с ножевым ранением поступила 39-летняя женщина.

По предварительным данным сотрудников полиции, происшествие произошло в квартире дома на Мориса Тореза. Выяснилось, что супруги повздорили. В 

4 января 2017, 08:57
Тольяттинка из ревности ударила сожителя ножом

Тольяттинка из ревности ударила сожителя ножом

В полицию Тольятти поступило сообщение от сотрудников больницы. Медики рассказали о госпитализации в учреждение 36-летнего мужчины с ножевым ранением, передает ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские выяснили, что преступление произошло в квартире одного из дома по улице Льва Толстого в 

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В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая

Тело жертвы обнаружили сотрудники полиции Сызрани после того, как к ним обратился с заявлением о пропаже 28-летний родственник убитого.
11 декабря мужчина рассказал стражам порядка, что его родственник из деревни Березовка уже несколько дней не отвечает на звонки. Установив круг 

17 декабря 2016, 10:03
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