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Глюкоза: миф о моем рождении в Сызрани был частью пиара
В ряде открытых источников утверждается, что местом рождения певицы является Сызрань. Однако недавно в беседе с журналистами «Накануне» Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, заявила: подобная информация является частью PR-кампании.
Интересно, как утверждается в «Википедии», девушка родилась 7 июня …
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12 февраля 2017, 05:35
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«Роснефть» изучает возможность продажи трех НПЗ в Самарской области?
«Роснефть» отрицает появившуюся в СМИ информацию о продаже Сызранского, Куйбышевского, Саратовского, Новокуйбышевского НПЗ. Об этом пишут «Ведомости».
По данным источников издания, падение маржи НПЗ из-за налогового маневра и дешевой нефти заставляет руководство компании откладывать их модернизацию, кроме того …
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12 февраля 2017, 05:10
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Начальник сызранского ГИБДД сходил в профилактический рейд на дороги
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12 февраля 2017, 04:46
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Обвиняемых в убийстве семьи Андрея Гошта предлагают отправить за решетку до конца жизни
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10 февраля 2017, 08:33
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Девушка потеряла пол-лица при взрыве на заводе в Сызрани
Сызранские порталы сообщили о происшествии на одном из городских предприятий. В результате взрыва, произошедшего около двух недель назад, серьезно пострадала одна из сотрудниц. Девушка лишилась половины лица, сообщает издание «Мой город» со ссылкой на анонимный источник.
Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности. …
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10 февраля 2017, 12:57
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В Самаре обвиняемый в убийстве и расчленении бойфренда своей дочери умер в СИЗО
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8 февраля 2017, 02:07
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Сызранец убил молодую жену около «Пятерочки»
В Сызрани у супермаркета «Пятерочка» супруг зарезал жену, нанеся ей не менее 7 ножевых ударов, сообщает областной следственный комитет.
Происшествие случилось сегодня вечером у супермаркета сети на улице Победы. Там разгорелся трагический семейный конфликт, в котором участвовали 35-летние супруги-ровесники …
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30 января 2017, 11:01
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Сельчанина отправили за решетку за нападение с ножом на жену и убийство сына
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30 января 2017, 05:08
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В Тольятти молодого парня ударили ножом около кафе
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6 января 2017, 02:40
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В Самаре безработный рецидивист ударил ножом жену
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4 января 2017, 08:57
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Тольяттинка из ревности ударила сожителя ножом
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29 декабря 2016, 10:23
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В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая
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17 декабря 2016, 10:03