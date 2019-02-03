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Не всё путём в самарском железнодорожном «царстве»… В Сызрани с рельсов сошел поезд

Не всё путём в самарском железнодорожном «царстве»… В Сызрани с рельсов сошел поезд

Вчера, 2 февраля, вечером в Самарской области произошло новое ЧП на железной дороге. В 16:05 на станции Сызрань-1 при маневровых передвижениях электровоз 2ВЛ10У сошел с рельсов. По предварительным данным, поезд без состава проехал маневровый светофор с запрещающим показанием. В результате 
3 февраля 2019, 03:31
В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега

В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега

В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега, передает КТВ-ЛУЧ. Сосновую аллею на Монгоре, где любят гулять горожане, украсили снежные коты, леший и мышонок. Раньше, возможно, этот же мастер «слепил» там же пса, кота и других зверей. О необычных 
2 февраля 2019, 02:27
В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело

В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело

Высокопоставленного правоохранителя из Сызрани наказали рублём за нежелание исполнять свои прямые обязанности. В поле зрения силовиков попал  начальник отдела уголовного розыска Сызранского ЛО МВД России на транспорте  Руслан Курмакаев. К нему поступило заявление от «РЖД» о краже на сумму в 

1 февраля 2019, 02:24
Сызранский пенсионер украл из банкомата чужие деньги

Сызранский пенсионер украл из банкомата чужие деньги

Любитель легкой наживы из Сызрани получил проблемы с законом. История произошла на днях в одном из городских супермаркетов. Женщина подошла к банкомату, чтобы снять деньги. Внезапно ей стало плохо и она ушла. Уже дома потерпевшая прочитала в телефоне СМС о 

28 января 2019, 03:31
В Самаре специалисты обсудили новые технологии в онкологии

В Самаре специалисты обсудили новые технологии в онкологии

Печальная статистика. Самарская область по-прежнему остается в лидерах среди субъектов Приволжского федерального округа по числу онкологических больных. Ежегодно от рака в 63-м регионе умирают почти 6 тысяч человек. Медики губернии предпринимают все возможные меры по снижению этого показателя. В эту 
6 декабря 2018, 08:15
Машина въехала в двери супермаркета в Тольятти

Машина въехала в двери супермаркета в Тольятти

В ночь на 20 марта в Тольятти произошла авария. На улице Тополиной автомобиль «Лада Приора» въехал в двери одного из крупных супермаркетов. Как такое могло произойти, пока точно неизвестно. Как рассказывают очевидцы, за рулем легковушки мог находиться несовершеннолетний. Его родители 
20 марта 2018, 09:52
В Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии

В Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии

В понедельник в Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии. Его открыли врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель председателя правления "Роснано" Владимир Аветисян и генеральный директор компании «ПЭТ-Технолоджи» Диана Кобесова. 

Когда-то В Поволжье больному с подозрением на онкологическое заболевание для того чтобы получить 

27 ноября 2017, 06:15
На полках супермаркетов могут появиться лекарства

На полках супермаркетов могут появиться лекарства

Вице-премьер России Игорь Шувалов внес в правительство предложение начать продавать лекарства в супермаркетах. Речь идет о безрецептурных препаратах, которые не нуждаются в особых условиях хранения. Минпромторг уже поддержал инициативу. Минздрав пока официально ее не прокомментировал. Между тем эксперты предупреждают, что 

5 октября 2017, 09:03
Каждый четвертый самарец приходит к онкологу слишком поздно

Каждый четвертый самарец приходит к онкологу слишком поздно

В Самарской области каждый четвертый пациент впервые приходит к онкологу уже на запущенной стадии. Это ведет к тому, что регион занимает лидирующие позиции в стране не только по количеству больных раком, но и по смертности. Можно ли обезопасить себя от 

12 июля 2017, 04:37
Смертельная статистика: 23% онкобольных в Самарской области умирают в первый год после постановки диагноза

Смертельная статистика: 23% онкобольных в Самарской области умирают в первый год после постановки диагноза

Всего в прошлом году с учетом ранее заболевших рак стал причиной смерти около 6,5 тысяч жителей региона. Чаще всего злокачественные новообразования находят на коже. На втором месте - рак толстой и прямой кишки, на третьем - опухоль молочных желез. По 

16 мая 2017, 10:54
Самарец хотел украсть из магазина шоколад на 2600 рублей

Самарец хотел украсть из магазина шоколад на 2600 рублей

В Самаре в одном из супермаркетов Промышленного района посетитель попытался украсть много шоколада. Мужчина спрятал товар под курткой. На кассе его попросили вернуть неоплаченное.

Но он попытался убежать. Сотрудники магазина вызвали полицию и не позволили покупателю скрыться. Подоспевший на место происшествия 

9 ноября 2016, 10:23
В Самаре 31-летняя женщина украла из супермаркета средства личной гигиены на 2 тысячи рублей

В Самаре 31-летняя женщина украла из супермаркета средства личной гигиены на 2 тысячи рублей

Посетительницу одного из самарских супермаркетов задержали за кражу. Преступление было совершено в магазине на проспекте Кирова. Полицейским позвонил работник торгового зала. Он сообщил, что похищены средства личной гигиены общей стоимостью более 2000 рублей. Продавцы рассказали, что видели подозрительную женщину. Стражи 
31 августа 2015, 10:04
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