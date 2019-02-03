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Не всё путём в самарском железнодорожном «царстве»… В Сызрани с рельсов сошел поезд
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3 февраля 2019, 03:31
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В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега
В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега, передает КТВ-ЛУЧ. Сосновую аллею на Монгоре, где любят гулять горожане, украсили снежные коты, леший и мышонок. Раньше, возможно, этот же мастер «слепил» там же пса, кота и других зверей. О необычных …
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2 февраля 2019, 02:27
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В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело
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1 февраля 2019, 02:24
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Сызранский пенсионер украл из банкомата чужие деньги
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28 января 2019, 03:31
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В Самаре специалисты обсудили новые технологии в онкологии
Печальная статистика. Самарская область по-прежнему остается в лидерах среди субъектов Приволжского федерального округа по числу онкологических больных. Ежегодно от рака в 63-м регионе умирают почти 6 тысяч человек. Медики губернии предпринимают все возможные меры по снижению этого показателя. В эту …
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6 декабря 2018, 08:15
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Машина въехала в двери супермаркета в Тольятти
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20 марта 2018, 09:52
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В Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии
В понедельник в Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии. Его открыли врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель председателя правления "Роснано" Владимир Аветисян и генеральный директор компании «ПЭТ-Технолоджи» Диана Кобесова.
Когда-то В Поволжье больному с подозрением на онкологическое заболевание для того чтобы получить …
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27 ноября 2017, 06:15
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На полках супермаркетов могут появиться лекарства
Вице-премьер России Игорь Шувалов внес в правительство предложение начать продавать лекарства в супермаркетах. Речь идет о безрецептурных препаратах, которые не нуждаются в особых условиях хранения. Минпромторг уже поддержал инициативу. Минздрав пока официально ее не прокомментировал. Между тем эксперты предупреждают, что …
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5 октября 2017, 09:03
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Каждый четвертый самарец приходит к онкологу слишком поздно
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12 июля 2017, 04:37
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Смертельная статистика: 23% онкобольных в Самарской области умирают в первый год после постановки диагноза
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16 мая 2017, 10:54
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Самарец хотел украсть из магазина шоколад на 2600 рублей
В Самаре в одном из супермаркетов Промышленного района посетитель попытался украсть много шоколада. Мужчина спрятал товар под курткой. На кассе его попросили вернуть неоплаченное.
Но он попытался убежать. Сотрудники магазина вызвали полицию и не позволили покупателю скрыться. Подоспевший на место происшествия …
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9 ноября 2016, 10:23
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В Самаре 31-летняя женщина украла из супермаркета средства личной гигиены на 2 тысячи рублей
Посетительницу одного из самарских супермаркетов задержали за кражу. Преступление было совершено в магазине на проспекте Кирова. Полицейским позвонил работник торгового зала. Он сообщил, что похищены средства личной гигиены общей стоимостью более 2000 рублей. Продавцы рассказали, что видели подозрительную женщину. Стражи …
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31 августа 2015, 10:04
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