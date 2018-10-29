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Жители Тольятти могут отправиться за решетку за 10 пойманных в Сызрани щук

Жители Тольятти могут отправиться за решетку за 10 пойманных в Сызрани щук

В речном порту Сызрани полицейские задержали жителей Тольятти. По версии силовиков, они ловили щуку незаконным способом — с помощью остроги. На момент задержаний их добыча насчитывала 10 щук. Нанесенный рыболовами ущерб оценивается в 2500 рублей. Сейчас в отношении подозреваемых возбудили 
25 октября 2018, 05:49
«Что нам делать?»: В Сызрани странный мужик с усами лезет обниматься к женщинам

«Что нам делать?»: В Сызрани странный мужик с усами лезет обниматься к женщинам

Жительницы Юго-Западного района Сызрани предупреждают о странном неадекватном мужчине, который пристает к людям в лесополосе, идущей вдоль 3-го и 2-го микрорайонов Монгоры. Как пишет «Маленькая Сызрань», одна из женщин гуляла по лесу с 7-летней дочкой. В какой-то момент за 
21 октября 2018, 04:17
Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани

Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани

16 октября воздух там прогрелся до 22,3 градуса Цельсия.
17 октября 2018, 03:55
В Самарской области подводный охотник запутался в снастях и умер

В Самарской области подводный охотник запутался в снастях и умер

Трагедией закончилась подводная охота для жителя Самарской области. 38-летний мужчина отправился за рыбой на реку Сок в районе Малой Царевщины. Он нырнул под воду и долгое время не показывался на поверхности. Ожидавшая рыбака на берегу жена вызвала спасателей.

Прибывшие на место 

15 октября 2018, 03:01
В Сызрани бабушка упала на внучку и придавила ее

В Сызрани бабушка упала на внучку и придавила ее

Вечером, 13 октября в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадала девочка. Все случилось на улице Жуковского. В 18:20 58-летний водитель «Лады Гранты» сбил пенсионерку. От удара женщина рухнула на внучку, которую она переводила через дорогу и травмировала ее.

Медики 
15 октября 2018, 10:43
Попал конкретно: самарец поймал в Волге гигантского толстолобика

Попал конкретно: самарец поймал в Волге гигантского толстолобика

Невероятной удачей обернулась рыбалка для одного из жителей Самарской области. Вместе с другом он отправился на лодке в район Васильевских островов и там поймал огромного толстолобика.

По словам рыбака, условия для лова были просто идеальные: на Волге царил полный 
11 октября 2018, 01:27
Женщина защищалась от пьяного мужа и зарезала его в Сызрани

Женщина защищалась от пьяного мужа и зарезала его в Сызрани

На днях в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мертвого человека в квартире дома по улице Московской в  Сызрани. На нем присутствовали явные признаки насильственной смерти.

Прибывшие на место происшествия правоохранители быстро восстановили картину трагедии. Как оказалось, она стала следствием семейной 

8 октября 2018, 10:39
В Самарской области подстрелили щуку весом в 11 кг

В Самарской области подстрелили щуку весом в 11 кг

В Самарской области во время подводной охоты на реке Сок рыбак подстрелил гигантскую щуку. Вес рыбы составил 11 кг.
 
- Только опустился, увидел небольшое бревнышко. Ну, долго не думая, выстрелил в голову и на берег потащил добычу, - цитирует слова 
5 октября 2018, 01:47
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