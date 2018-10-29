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Жители Тольятти могут отправиться за решетку за 10 пойманных в Сызрани щук
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25 октября 2018, 05:49
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«Что нам делать?»: В Сызрани странный мужик с усами лезет обниматься к женщинам
Жительницы Юго-Западного района Сызрани предупреждают о странном неадекватном мужчине, который пристает к людям в лесополосе, идущей вдоль 3-го и 2-го микрорайонов Монгоры. Как пишет «Маленькая Сызрань», одна из женщин гуляла по лесу с 7-летней дочкой. В какой-то момент за …
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21 октября 2018, 04:17
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Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани
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17 октября 2018, 03:55
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В Самарской области подводный охотник запутался в снастях и умер
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15 октября 2018, 03:01
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В Сызрани бабушка упала на внучку и придавила ее
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15 октября 2018, 10:43
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Попал конкретно: самарец поймал в Волге гигантского толстолобика
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11 октября 2018, 01:27
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Женщина защищалась от пьяного мужа и зарезала его в Сызрани
На днях в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мертвого человека в квартире дома по улице Московской в Сызрани. На нем присутствовали явные признаки насильственной смерти.
Прибывшие на место происшествия правоохранители быстро восстановили картину трагедии. Как оказалось, она стала следствием семейной …
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8 октября 2018, 10:39
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В Самарской области подстрелили щуку весом в 11 кг
В Самарской области во время подводной охоты на реке Сок рыбак подстрелил гигантскую щуку. Вес рыбы составил 11 кг.
- Только опустился, увидел небольшое бревнышко. Ну, долго не думая, выстрелил в голову и на берег потащил добычу, - цитирует слова …
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5 октября 2018, 01:47