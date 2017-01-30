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Сельчанина отправили за решетку за нападение с ножом на жену и убийство сына
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30 января 2017, 05:08
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В Самарской области два 19-летних парня избили и сбросили в реку собутыльника
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29 января 2017, 04:27
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Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу о кровавой расправе в Сызранском районе
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25 января 2017, 01:37
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Уроженка Сызрани пыталась ввезти в Таиланд партию кокаина в желудке
32-летнюю уроженку Сызрани Юлию М. задержали в аэропорту Таиланда при попытке ввезти в эту страну в своем желудке партию кокаина весом 600 грамм, передает syzran-small.ru.
Как выяснилось, женщина, работавшая барменом в Камбодже, везла более 10 контейнеров с наркотическим …
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24 января 2017, 11:16
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Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке
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21 января 2017, 03:42
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СК возбудил дело после вооруженного нападения на инкассаторов в Химках
В ночь на 20 января произошло вооруженное ограбление в подмосковных Химках. Злоумышленники совершили нападение на инкассаторов близ большого торгового центра, находящегося на Ленинградском шоссе. В итоге один из инкассаторов погиб, по предварительной информации, от огнестрельного ранения в голову.
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20 января 2017, 01:19
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Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса
Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного аварии на 863 километре автотрассы М-5 «Урал». Водитель «Лада-Приора» скончался из-за брошенного на проезжей части колеса.
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18 января 2017, 11:18
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В Сызрани 12-летнюю девочку полиция и органы опеки забрали у тяжелобольных родственников
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15 января 2017, 03:18