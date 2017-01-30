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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 января 2017г 
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Сельчанина отправили за решетку за нападение с ножом на жену и убийство сына

Сельчанина отправили за решетку за нападение с ножом на жену и убийство сына

Пенсионера Габдулхана Шакирова отправили на 8 лет за решетку в колонию строгого режима. По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина поссорился с супругой, напился и на следующий день бросился на нее с ножом. Пожилой женщине удалось вырваться и убежать.

30 января 2017, 05:08
В Самарской области два 19-летних парня избили и сбросили в реку собутыльника

В Самарской области два 19-летних парня избили и сбросили в реку собутыльника

В селе Чубовка Самарской области задержаны два 19-летних парня, подозреваемых в убийстве 24-летнего мужчины. Он пропал несколько дней назад. С заявлением в полицию о его поиске обратились родственники, сообщает областной следственный комитет.
 
Как установили следователи, в ночь с 13 

29 января 2017, 04:27
Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу о кровавой расправе в Сызранском районе

Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу о кровавой расправе в Сызранском районе

Сегодня присяжные в областном суде вынесли вердикт. Напомним, в апреле был убит замначальника областного штаба полиции Андрей Гошт и 5 членов его семьи. На скамье подсудимых - мигранты Орхан Захрабов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Махмадали Ахмадов.
По версии следствия, 

25 января 2017, 01:37
Уроженка Сызрани пыталась ввезти в Таиланд партию кокаина в желудке

Уроженка Сызрани пыталась ввезти в Таиланд партию кокаина в желудке

32-летнюю уроженку Сызрани Юлию М. задержали в аэропорту Таиланда при попытке ввезти в эту страну в своем желудке партию кокаина весом 600 грамм, передает syzran-small.ru.
 
Как выяснилось, женщина, работавшая барменом в Камбодже, везла более 10 контейнеров с наркотическим 
24 января 2017, 11:16
Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке

Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке

На Образцовской площадке, в районе автобусной остановки «Улица Жуковского», в торговом ларьке рядом с магазином, жители Сызрани купила муку на развес. Уже дома покупатель и его жена нашли в муке мёртвую мышь.
 
«Решила испечь пирог, начала замешивать тесто и 
21 января 2017, 03:42
СК возбудил дело после вооруженного нападения на инкассаторов в Химках

СК возбудил дело после вооруженного нападения на инкассаторов в Химках

В ночь на 20 января произошло вооруженное ограбление в подмосковных Химках. Злоумышленники совершили нападение на инкассаторов близ большого торгового центра, находящегося на Ленинградском шоссе. В итоге один из инкассаторов погиб, по предварительной информации, от огнестрельного ранения в голову.
Налетчики смогли 

20 января 2017, 01:19
Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса

Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного аварии на 863 километре автотрассы М-5 «Урал». Водитель «Лада-Приора» скончался из-за брошенного на проезжей части колеса.
По предварительной версии сотрудников полиции, авария произошла на участке трассы между Сызранью и поселком Новоспасское в ночь понедельника на вторник, 

18 января 2017, 11:18
В Сызрани 12-летнюю девочку полиция и органы опеки забрали у тяжелобольных родственников

В Сызрани 12-летнюю девочку полиция и органы опеки забрали у тяжелобольных родственников

14 января в службу семьи поступила информация, что жильцы квартиры одного из домов по улице Декабристов продолжительное время не открывают дверь и не выходят из квартиры. По данному адресу проживает 12-летняя девочка вместе со своими 41-летней матерью и ее отцом.
15 января 2017, 03:18
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