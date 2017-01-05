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Сызранец 4 месяца воровал в магазине исключительно «Аленку» и «Gillette»
В Сызрани местный суд рассмотрел необычное уголовное дело в отношении местного жителя, который в течение 4-х месяцев с упорной настойчивостью воровал в магазине только шоколад и бритвенные кассеты «Gillette».
Как пишет КТВ ЛУЧ, свою первую кражу мужчина совершил …
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5 января 2017, 04:15
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На Сухой Самарке «Нива» провалилась под лед: два человека погибли
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5 января 2017, 03:00
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В Сызрани самарскую семью с 3-летним ребенком выставили из автобуса
Молодая семья из Самары, оказавшаяся проездом в Сызрани, возмущена действиями сотрудников местного автовокзала.
Как пишет КТВ-ЛУЧ, инцидент случился утром 2 января. Семью с 3-годовалым ребёнком, купившую билеты до Репьевки, настойчиво попросили покинуть отъезжающий автобус. По словам контролеров, на автовокзале …
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4 января 2017, 05:27
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Пьяный сызранец попал под грузовик и встретил Новый Год в реанимации
Вчера, 31 декабря, в Сызрани произошло ДТП с участием пешехода, после которого мужчину увезли в реанимацию Центральной горбольницы.
Как пишет «КТВ-Луч», около 14:00, в районе одного из домов по улице Фрунзе, грузовик «ГАЗ» совершил наезд на человека.
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1 января 2017, 01:40
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В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото
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18 декабря 2016, 08:45
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В центре Самары перевернулась автоледи на «Крузаке», есть фото и видео
Сегодня, 29 октября, в центре Самары, на улице Фрунзе, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием дорогой иномарки, сообщают в группе «Происшествия Самары» соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев ДТП, Toyota Land Cruiser перевернулся от удара об микроавтобус Citroen. В результате женщина-водитель …
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29 октября 2016, 03:30
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В Тольятти элитный «крузак» вандалы облили белой краской, есть фото
12 мая возле магазина стройматериалов по улице Степана Разина, дом №97 в Тольятти произошло необычное происшествие. Один из горожан заметил на парковке элитный внедорожник Toyota Land Cruiser, облитый неизвестными «доброжелателями» белой краской.
Как передает портал tltgorod.ru, краска уже …
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14 мая 2016, 03:44
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В Самаре в затоне возле Кировского моста под лед провалился рыбак
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9 апреля 2016, 11:26
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В Самаре 50-летний мужчина провалился под лед на Полевом спуске
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9 марта 2016, 10:37
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В Самаре спасли мужчину, провалившегося под лед на Волге напротив ГРЭС
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1 марта 2016, 11:21
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В Самаре на площади Революции Land Cruiser снес остановку, есть фото и видео
В Самаре в ночь с пятницы на субботу водитель на внедорожнике Toyota Land Cruiser Pradо снес остановку общественного транспорта на пересечении улиц Куйбышева и Венцека. Об этом сообщает издание «Эксперт».
После ДТП водитель направил свое авто в круглосуточный …
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15 ноября 2015, 12:28
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В России стартовали предзаказы на новый Toyota Land Cruiser 200
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5 октября 2015, 11:35