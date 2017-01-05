В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото Несколько юношей из Казахстана приняли участие в популярном на сегодняшний день флешмобе под названием «Манекен-челленж». Парни, находясь в разных комнатах общежития вертолетного училища, внезапно замерли в разных позах.



Оригинальное видео опубликовано в группе «СВВАУЛ. Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» г. …