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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Сызранец 4 месяца воровал в магазине исключительно «Аленку» и «Gillette»

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В Сызрани местный суд рассмотрел необычное уголовное дело в отношении местного жителя, который в течение 4-х месяцев с упорной настойчивостью воровал в магазине только шоколад и бритвенные кассеты «Gillette».
 
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5 января 2017, 04:15
На Сухой Самарке «Нива» провалилась под лед: два человека погибли

На Сухой Самарке «Нива» провалилась под лед: два человека погибли

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В Сызрани самарскую семью с 3-летним ребенком выставили из автобуса

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Как пишет КТВ-ЛУЧ, инцидент случился утром 2 января. Семью с 3-годовалым ребёнком, купившую билеты до Репьевки, настойчиво попросили покинуть отъезжающий автобус. По словам контролеров, на автовокзале 
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Пьяный сызранец попал под грузовик и встретил Новый Год в реанимации

Пьяный сызранец попал под грузовик и встретил Новый Год в реанимации

Вчера, 31 декабря, в Сызрани произошло ДТП с участием пешехода, после которого мужчину увезли в реанимацию Центральной горбольницы.
 
Как пишет «КТВ-Луч», около 14:00, в районе одного из домов по улице Фрунзе, грузовик «ГАЗ» совершил наезд на человека.
 
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В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото

В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото

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В центре Самары перевернулась автоледи на «Крузаке», есть фото и видео

В центре Самары перевернулась автоледи на «Крузаке», есть фото и видео

Сегодня, 29 октября, в центре Самары, на улице Фрунзе, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием дорогой иномарки, сообщают в группе «Происшествия Самары» соцсети «ВКонтакте».
 
По словам очевидцев ДТП, Toyota Land Cruiser перевернулся от удара об микроавтобус Citroen. В результате женщина-водитель 
29 октября 2016, 03:30
В Тольятти элитный «крузак» вандалы облили белой краской, есть фото

В Тольятти элитный «крузак» вандалы облили белой краской, есть фото

12 мая возле магазина стройматериалов по улице Степана Разина, дом №97 в Тольятти произошло необычное происшествие. Один из горожан заметил на парковке элитный внедорожник Toyota Land Cruiser, облитый неизвестными «доброжелателями» белой краской.

Как передает портал tltgorod.ru, краска уже 
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В Самаре в затоне возле Кировского моста под лед провалился рыбак

В Самаре в затоне возле Кировского моста под лед провалился рыбак

Вчера, 8 апреля, в затоне реки Самара около Кировского моста в промоину провалился рыбак. Как передает ПСС по Самарской области, оказавшегося в воде любителя подледного лова заметили люди, проезжавшие по мосту. Они же и вызвали спасательную службу.
Спасатели были направлены 
9 апреля 2016, 11:26
В Самаре 50-летний мужчина провалился под лед на Полевом спуске

В Самаре 50-летний мужчина провалился под лед на Полевом спуске

Накануне самарские спасатели выезжали на оказание помощи человеку, провалившемуся под лед. Информация о происшествии на Волге в районе Полевого спуска (Самара, Октябрьский район) поступила в МЧС 8 марта около часа дня. На помощь 50-летниму пострадавшему выехали трое сотрудников МЧС. Его 
9 марта 2016, 10:37
В Самаре спасли мужчину, провалившегося под лед на Волге напротив ГРЭС

В Самаре спасли мужчину, провалившегося под лед на Волге напротив ГРЭС

Сегодня, 1 марта, в Ленинском районе Самары, напротив ГРЭС мужчина попытался пешком перейти через Волгу на левый берег. Однако отойдя от правого берега на 300 метров, он провалился под лед, сообщает ПСС по Самарской области.
 
По информации спасателей, уже 
1 марта 2016, 11:21
В Самаре на площади Революции Land Cruiser снес остановку, есть фото и видео

В Самаре на площади Революции Land Cruiser снес остановку, есть фото и видео

В Самаре в ночь с пятницы на субботу водитель на внедорожнике Toyota Land Cruiser Pradо снес остановку общественного транспорта на пересечении улиц Куйбышева и Венцека. Об этом сообщает издание «Эксперт»

После ДТП водитель направил свое авто в круглосуточный 
15 ноября 2015, 12:28
В России стартовали предзаказы на новый Toyota Land Cruiser 200

В России стартовали предзаказы на новый Toyota Land Cruiser 200

У культового внедорожника переделаны капот, передние крылья, решетка радиатора, оптика, передний и задний бамперы, молдинги на дверях, а также верхняя часть пятой двери. LC 200 стал оснащаться новым дизельным двигателем V8 мощностью 249 лошадиных сил, также теперь доступны новые опции, 
5 октября 2015, 11:35
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